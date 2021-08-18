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Formula E Haberler

Resmi: Mercedes, Formula E'den ayrılıyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Mercedes, Motorsport.com'un daha önce açıkladığı üzere Formula E'den fabrika takımını çekeceğini açıkladı.

Resmi: Mercedes, Formula E'den ayrılıyor

Mercedes, geçen hafta sonu Formula E'de büyük bir başarı yakaladı ve Nyck de Vries, Berlin'deki son yarışta, elektrik yarış serisindeki ilk dünya şampiyonluğunu elde etti. 

Alman üretici aynı zamanda  takımlar şampiyonluğunu da kazandı. Şimdi marka, Ağustos 2022'de yani 8. sezonun sonunda seriden ayrılacağını açıkladı.

Motorsport.com geçtiğimiz günlerde bunun olacağını zaten duyurmuştu. Böylelikle Audi ve BMW'nin ardından Mercedes de seriden ayrılmış olacak.

Beşinci sezonda HWA Racelab'e destek veren Mercedes, fabrika takımı olarak 6. sezondan bu yana seride yer alıyordu.

Şirketten yapılan açıklamada şöyle denildi: "Mercedes-Benz bugün, takımın ve üreticinin sahip olduğu başarı öyküsünün, 2022'nin ağustos ayında yani Sezon 8'in sonunda sona ereceğini doğruluyor."

Mercedes-Daimler geçtiğimiz haftalarda 2022-2030 yılları arasında elektrikli otomobil araştırma ve geliştirme (ar-ge) çalışmalarına 40 milyar euro yatırım yaparak bu süre sonunda tamamen bu endüstriye geçeceğini duyurmuştu.

Bu kapsamda Mercedes, "tüm kaynaklarını" Formula E programından çekecek ve "serideki rekabetten öğrendiği dersleri ürünlerini geliştirmek için" kullanacak.

Ayrılık kararları temelde, bazı üreticiler için oldukça sınırlı olan Formula E'deki gelişim olanaklarıyla bağlantılı oldu.

Ayrıca Mercedes, önümüzdeki yıllarda daha çok Formula 1'e odaklanacağını da açıkladı. Böylece Formula 1'de geliştirilen teknolojinin yol otomobillerinin üretimine dönüştürülmesi planlanıyor.

Takım yönetimi, Mercedes-Benz'in 8. sezonun ardından Formula E'den ayrılacak olmasına rağmen takımın, Gen3 döneminde de seride yer alabilmesi için potansiyel bir satış da dahil olmak üzere çeşitli seçenekleri üzerinde çalışmaya başladı.

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