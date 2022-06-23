Resmi: McLaren, Formula E güç ünitesi tedarikçisi olarak Nissan ile anlaştı

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Yakın zamanda Mercedes Formula E takımını satın alacağını açıklayan ve motor sporları portföyünü biraz daha genişleten McLaren, serideki ilk sezonu için hazırlıklara başlamış durumda.

Britanya merkezli takımın güç ünitesi tedarikçisi olarak Nissan ile anlaşma kurması bekleniyordu ve bu konuda herhangi bir sürpriz yaşanmadı. Kısa zaman önce duyurulan anlaşmaya göre Nissan, FE'ye katılmasından bu yana ilk kez başka bir takımın tedarikçisi olacak.

Formula E'ye 2018-19 sezonunda Renault ile partnerliğini sonlandıran e.dams ile anlaşarak giriş yapan Nissan, bu senenin başlarında e.dams'ı satın aldığını ve hem üretici tarafında, hem de takım tarafında kontrolü ele aldığını duyurmuştu.

Anlaşma hakkında konuşan McLaren CEO'su Zak Brown, "Nissan, Formula E'deki son dört sezonda ne kadar bilgiye sahip olduğunu, hünerini ve spora bağlılığını kanıtladı. Gen3 dönemine girerken, işbirliğinin her iki tarafa da büyük başarı getireceğine olan inancımız tam."

"Bu, hem takımın performansını arttıracak, hem de Nissan Formula E motor teknolojisinin gelişimini yönlendirecek gerçek bir ortaklık olacak." dedi.

Maximilian Gunther, Nissan e.dams, Nissan IM03 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Nissan Formula E şefi Tommaso Volpe şunları ekledi: "Nissan olarak Formula E'de sadece yarışmak için değil, aynı zamanda çeşitli izleyicilere elektrikli araçlarımızın ne kadar etkileyici, güçlü ve verimli olduğunu göstermek için bulunuyoruz."

"McLaren ile işbirliğimiz, teknolojimizin gelişimini hızlandırmak ve sahip olduklarımızı dünyanın her yerindeki hayranlara sergilemek için bize daha fazla fırsat sağlayacak."

McLaren, ilk Formula E sezonu için sürücü kadrosunu veya ticari ortaklarını henüz açıklamadı ancak Autosport'un edindiği bilgilere göre takım, Neom şehrinin reklamını yapacak ve Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonunun desteğini alacak.

Son dönemde elektrikli araç satışlarını genişleten Nissan, "Nissan Ambition 2030" vizyonuyla hareket ederek ürün yelpazesini 23 elektrikli modele çıkarmayı hedefliyor ve satışlarının %50'sinin elektrikli araçlar üstünden gerçekleşmesini öngörüyor.

Nissan COO'su Ashwani Gupta, "McLaren ile ortaklığımız güçlü bir ortaklık olacak çünkü her iki taraf da işbirliğine ve bilgi paylaşımına ilham verecek."

"Öncü ruha sahip olma ve yenilikçilik dürtüsü, Nissan ve McLaren'in paylaştığı özelliklerdir, bu da onları bizim için ideal bir ortak haline getiriyor." dedi.