Resmi: Maserati, 2023'ten itibaren Formula E'ye katılacak!

Yapılan açıklamaya göre İtalyan üretici, tıpkı DS ve Techeetah arasında yapılan anlaşmaya benzer şekilde, henüz adı duyurulmamış bir takımla Formula E'ye geçecek ve tek koltuklu yarışlara verdiği uzun arayı noktalayacak.

Fiat Chrysler Automobiles ve PSA Group arasındaki birleşmenin ardından 2021'in başında Stellantis otomotiv grubunun bir parçası haline gelen Maserati, önümüzdeki beş yıl içinde tüm modellerini elektrikli veya hibrit olarak piyasaya sürmeyi planlıyor.

Stellantis Grubu, 2021'de açıkladığı plan kapsamında, 2025 sonuna kadar elektrikliye geçişe ve yazılıma 30 milyar Euro’nun üzerinde yatırım yapacağını duyurmuştu.

Ürünlerini, motor sporları alanında daha da geliştirmek isteyen Maserati, bu kapsamda kendi Gen3 güç ünitesini üretme kararı aldı.

Maserati CEO'su Davide Grasso Pazartesi günü yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Bugün Maserati markası geleceğe ve yarış köklerine dönüyor."

"Maserati'nin 2023 yılındaki dokuzuncu sezondan itibaren Formula E Şampiyonası'na katılan ilk İtalyan marka olacağını duyurmaktan son derece mutlu ve heyecanlıyım. Yeni yıla başlamak için bundan daha iyi bir yol olamazdı.”

Formula E'nin kurucusu ve başkanı Alejandro Agag ise şunları ekledi: "Maserati kadar ikonik ve yarış tarihine sahip bir markaya sahip olmak, muhtemelen ABB Formula E Şampiyonası tarihindeki en harika günlerden birisi."

“Maserati gibi büyük bir geçmişi olan böyle bir markanın ABB Formula E Şampiyonası'na ve başlattığımız elektrik devrimine katılması, Formula E için gerçekten inanılmaz bir an."

“ABB Formula E Şampiyonası'nda bir İtalyan ekibine sahip olmak harika bir şey. Bunu yapmak birkaç yıl aldı ama seri için Maserati'den daha iyi bir marka veya daha iyi bir takım olamazdı."

Maserati, Formula E güç ünitesini geliştirirken bazı donanım tasarımlarını DS ile paylaşacak. Ancak iki marka birbiriyle rekabet halinde olacak ve yazılım gibi diğer kısımlar paylaşılmayacak.

Maserati, Juan Manuel Fangio'nun 250F'nin direksiyonunda beşinci Formula 1 şampiyonluğunu kazanmasının ardından 1957'de tek koltuklu yarışlardaki varlığına son vermişti.

Maserati CEO Davide Grasso and FIA Formula E founder and chairman Alejandro Agag Photo by: Maserati