Resmi: Lotterer 2023'te Andretti FE ile yarışarak seride kalmaya devam edecek

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Porsche'nin LMDh projesindeki pilotlardan biri olan Lotterer, Porsche ile WEC'e odaklanacağı için Alman markanın FE takımından ayrılmayı planlıyordu.

Porsche, Lotterer'in ayrılığının ardından ondan boşalan koltuk için Antonio Felix da Costa ile anlaşmıştı. Lotterer, Porsche'den ayrılsa da Formula E'de kalmak istediğini söylüyordu ve birkaç ay önce Autosport'a Formula E'de yarışmaktan zevk aldığını söylemişti.

Andretti, Porsche ile anlaşma yaparak Alman üreticiden güç aktarma organı almaya başladı. Bu işbirliğin bir parçası olarak, Lotterer'e de koltuk teklif edildi ve Lotterer, Andrew Askew'ın yerine takıma geldi. Andretti, diğer pilotları Jake Dennis'le çok yıllık bir kontrat imzalamıştı.

Lotterer, Andretti ile anlaşması üzerine şunları söyledi: "Sezon 9 ve Gen3'ün başlangıcı için Avalanche Andretti'ye katılacağım için heyecanlıyım. Jake ile birlikte çalışmam, takımı Formula E gridinin önlerine itmek için zorlamaya devam etmek için güzel bir kombinasyon olacak."

Takımın sahibi Michael Andretti, Lotterer'i takıma katarak "rekabetçi ve heyecan verici" bir pilot kadrosu oluşturduklarını söylerken; takımın gridin önlerine doğru ilerlemesini devam ettirmeyi umuyor.

"Yarıştığımız her seride önde olmak için bir şeyleri inşa ediyoruz. Andre, takıma büyük bir tecrübe getirecek ve galibiyetler ile şampiyonluklar için mücadele edebilecek bir takım yaratma konusunda bir başka adım olacak.

"Onun Jake'in yanında takım katılmasına ve rekabetçi, heyecanlı bir pilot kadrosu oluşturmasını dört gözle bekliyorum."

Lotterer, Andretti'ye Formula E'de 5 yıl yarışmanın verdiği tecrübe ile geliyor. Alman pilot, henüz Formula E'de yarış kazanamasa da birçok durumda galibiyete fazlasıyla yaklaştı, özellikle de geçtiğimiz yıl Porsche'nin domine ettiği ve Wehrlein'ın kazandığı Mexico City E-Prix'sinde.

Askew ise Andretti'deki koltuğunu kaybetmesinin ardından yüksek ihtimalle Formula E'den ayrılacaktır. Amerikalı pilot, Formula E sezonunun ilk 3/4'lük bölümünde etkileyici performanslar göstermekte zorlanmıştı.

Askew, Londra ve Seul'daki final yarışlarında 4 ve 5. sıraları alsa ve form grafiğinde bir yükseliş sağlasa da bu, kendisinin Andretti'de ikinci sezon için koltuk bulmasına yeterli olmadı.

Oliver Askew, Andretti Motorsport, BMW iFE.21 Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images