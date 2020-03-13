Resmi: Formula E, 2019/20 sezonunu geçici olarak askıya aldı!

Çarşamba günü Dünya Sağlık Örgütü'nün Coronavirüs'ü pandemi olarak ilan etmesinin ardından Formula E'nin 2019/20 sezonunu askıya alacağı öğrenilmişti ancak resmi açıklamanın Pazartesi gününe kadar gelmesi beklenmiyordu.

Motorsport.com, seri organizatörlerinin haberi açıklamak için Avusturya Grand Prix hafta sonunun bitmesini beklediğini öğrenmişti.

Ancak, Formula 1'in Coronavirüs nedeniyle sezonun açılışını iptal etmesinin ardından resmi açıklama bugün itibariyle geldi.

Açıklamada, “Coronavirüs'ün sürekli olarak yayılmaya devam etmesi ve Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19'u resmen pandemi ilan etmesinin ardından, yoğun nüfuslu şehirlerde düzenlenen yarışları geçici olarak askıya alma konusunda, ilgili yerel makamlarla koordineli olarak alınan bu kararın, yapılabilecek en sorumlu eylem olduğu kabul edildi."

“Personel, seyirci ve tüm şampiyonanın refahı bir numaralı önceliğimiz olduğu için alınan tüm bu tedbirler, belirli bir zaman aralığında yarışların yapılmasını engelleyecek." denildi.

Formula E, yarışların devam edip edemeyeceğini veya ne zaman devam edeceğini belirlemek için bir 'bayrak sistemi' getirdi.

Mart ve Nisan aylarında takvimde olan yarışlar 'kırmızı bayrak' ile işaretlendi, yani iptal edildikleri anlamına geliyor.

Bu Sanya (21 Mart), Roma (4 Nisan) ve Paris (18 Nisan) yarışlarını kapsıyor.

Mayıs ayı şu an için 'sarı bayrak' olarak işaretlendirildi. Yani bazı yarışlar olabilir ancak 3 Mayıs'ta Seoul'deki yarış gerçekleşmeyecek ve aynı şey 6 Haziran'daki Jakarta yarışı için de geçerli olacak.

Haziran ve Temmuz aylarındaki (Jakarta hariç) Formula E yarışları şimdilik 'yeşil bayrağa' sahipler. Bu yüzden Berlin (21 Haziran), New York (11 Temmuz) ve Londra (25 ve 26 Temmuz) planlandığı gibi gerçekleşecek.

FE'nin kurucusu ve CEO'su Alejandro Agag, "Şu anda sorumlu davranma zamanı ve bu yüzden sezonu geçici olarak askıya almaya ve önümüzdeki iki ay içinde yarışları dondurmak için önlemler almaya karar verdik."

“Motor sporları hayatımızda önemli bir rol oynuyor ve önemlisi, hatta daha da önemlisi, yarıştığımız şehirlerdeki vatandaşlarımızın yanı sıra personelimizin, taraftarlarımızın ve ailelerinin sağlığı ve güvenliği."

“ABB FIA Formula E Şampiyonası, devam eden sağlık krizi ve COVID-19'un yayılma hızı azaldığında tam olarak yarışmaya başlayacak." dedi.

FE, takvimi gözden geçirmek ve askıya alınan yarışları yeniden planlamak adına FIA ile yerel makamlarla çalışmaya devam edeceğini de doğruladı.