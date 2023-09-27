Resmi: Di Grassi, Mahindra'dan ayrılıyor

Formula E'nin kuruluş dönemi sürücülerinden Di Grassi, seri tarihinin ilk yarışının da galibi gibi bir unvana sahip.

İlk yedi yılını Abt Audi ile geçiren ve 2016-17 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Brezilyalı sürücü, bir sezonluk Venturi macerasının ardından geçen sezon Mahindra ile yarıştı.

Meksika'da pole pozisyonu ve podyumla başlayan sezon kısa süre içinde kabusa dönüştü, nitekim aracın güç aktarma organlarındaki problemler nedeniyle Di Grassi bir noktadan sonra puan dahi alamadı ve sezonu 15. tamamladı.

Hayal kırıklığı dolu sezonun ardından Di Grassi'nin Mahindra'dan ayrılacağı kesin gibiydi, resmi açıklama Çarşamba günü gerçekleşti.

39 yaşındaki sürücünün Formula E'deki geleceği belirsizliğini korumakta.

Lucas di Grassi, Mahindra Racing, Mahindra M9Electro, Robin Frijns, ABT CUPRA Racing, M9Electro Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Mahindra takım patronu Frederic Bertrand şunları söyledi: "Mahindra'daki herkes adına, Lucas'a geçtiğimiz yıl boyunca takıma yaptığı katkılardan dolayı içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum."

"Lucas, Gen3 dönemi öncesinde bize katıldığından beri değerli ve ayrılmaz bir rol oynadı, ancak her iki taraf da artık gelecek için başka seçenekler aramanın doğru olduğunu düşünüyor."

"Kendisi her zaman Mahindra Racing ailesinin bir parçası olarak kalacak ve gelecekteki çalışmaları için en iyi dileklerimizle aramızdan ayrılıyor."

Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Di Grassi ise, "Zorlu bir yılın ardından, bu süreçte paylaştığımız her şey için herkese şükranlarımı sunmak istiyorum."

"Bakış açılarımız ve vizyonlarımız farklılaştığı için bu karar her iki tarafa da fayda sağlayacak."

"Takıma ve şirkete parlak bir gelecek diliyorum." dedi.

Mahindra'nın 2023-24 sürücü kadrosunu kısa süre içinde duyurması bekleniyor.