Resmi: De Vries, Mahindra ile Formula E'ye dönüyor

Geçen yıl İtalya'da kariyerinin ilk yarışına çıkan ve dokuzunculuğa ulaşmasının ardından takımların ilgisini çeken De Vries, bir ay kadar sonra AlphaTauri ile anlaştı.

Ancak bu maceradan iki taraf da umduğunu bulamadı, sonuç da sadece on yarışın ardından yolların ayrılması oldu.

Koltuğunu kaybettikten sonra kısa süreliğine Harvard'da işletme dersleri alan De Vries'in gelecek sezon için birçok takımla görüşme halinde olduğu biliniyordu.

Uzun süre boyunca Nissan ile anlaşacağı söylenen De Vries'in son tercihi ise serinin önemli takımlarından Mahindra oldu.

Autosport'a konuşan De Vries, "Bir bakıma eve dönmüş gibi hissediyorum."

"Formula E benim için çok tanıdık bir ortam, şampiyonadan birçok tanıdık yüz görüyorum, tüm takımlar, tüm sürücüler, bu yüzden tanıdık bir ortama geri dönmek güzel."

Edoardo Mortara, Maserati Racing Photo by: Andreas Beil

"Mahindra'nın Gen3'e zor bir başlangıç yaptığının bir sır olmadığını düşünüyorum. Her ne kadar ilerleme her zaman sadece sonuçlarla ölçülmese de fena gitmiyorlar."

"Ancak özellikle gelecek planları, zamanı geldiğinde yapılacak değişiklikler ve aynı zamanda yaptıkları işe alımlar beni heyecanlandırdı."

"Takımın temellerinin her zaman çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Ben şahsen geleceğin nasıl olacağına dair büyük bir inanç ve olumlu bir cesarete sahibim. Yeni plan ve yapılan değişikliklerle gerçekten eşsiz bir projeye sahip olduğumuza inanıyorum." dedi.

De Vries'in takım arkadaşı ise kısa süre önce Maserati MSG'den ayrıldığı açıklanan Edoardo Mortara olacak, kendisi Lucas Di Grassi'nin yerini almakta.