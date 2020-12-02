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Formula E / Son dakika

Resmi: BMW, Formula E'den çekiliyor!

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Resmi: BMW, Formula E'den çekiliyor!
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

BMW, Formula E'nin yedinci sezonunun ardından seriden çekileceğini açıkladı ve adeta "şok etkisi" yarattı.

BMW, Formula E'den ayrılacağını açıklayan bir başka üretici oldu. Alman üretici 2020/21 sezonuna katılacak ve sonrasında çekilecek.

Bu duyuru, Audi'nin seriden ayrılarak LMDh'ye geçeceğini açıklamasından kısa bir süre sonra gelmiş oldu. Böylelikle bir hafta içerisinde iki büyük üretici seriden çekileceğini açıklamış oldu.

BMW, serinin başlangıcından bu yana Formula E'de yer alıyordu ve 2018 yılındaki Gen2 araçlarının kullanılmaya başladığı dönemden itibaren seride fabrika takımı olarak yer almaya başladı. Ondan önce de Andretti takımına destek veriyordu.

Takım, seride geçirdiği süre boyunca dört galibiyet aldı ve geçtiğimiz günlerde yapılan Valencia sezon öncesi testini Maximilian Guenther ile ilk sırada tamamladı.

Üretici tarafından yapılan açıklamada, "BMW Group, yedi başarılı yılın ardından önümüzdeki sezonun sonunda ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'na katılımını sona erdirecek."

"BMW, Formula E projesini sürekli olarak destekledi ve serinin başarı öyküsünde etkili oldu."

“BMW, BMW i Andretti Motorsport ekibiyle elde ettiği galibiyetler ve podyumların tadını çıkardı. BMW Group, Formula E'yi üretim için her zaman bir teknoloji laboratuvarı olarak kullandı."

"Ancak eleektrikli motorların gelişimini göz önüne aldığınızda BMW Grubu, Formula E'nin rekabetçi doğasında bulunan teknoloji transferindeki fırsatlarının tamamını kullandı."

"Buna ek olarak BMW Grubu'nun stratejik odak noktası elektrikli devinim alanının içerisinde değişkenlik gösterdi. Gelecekte, uluslararası üretim ve kapsamlı teklifler üzerinde daha büyük bir etki yaratacak." denildi.

Şimdilik seride devam edeceğini açıklayan tek takım ve üretici Mahindra. Eğer mevcut griddeki diğer takımlar devam etme kararı alırsa griddeki takım sayısı toplamda 20 olacak.

Valencia Formula E testi 3. gün: Son günün lideri Günther

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Takımlar Andretti Autosport
Editör Benjamin Vinel

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