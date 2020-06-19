Resmi: Audi, Abt yerine Rast ile yarışacak

Formula E, Berlin'deki üç farklı pist düzeninde üç farklı çifte yarış yapacak ve böylelikle sezon dokuz gün içerisinde yapılacak altı FE yarışıyla sona erecek.

2018 Meksika ve Berlin E-Prix'sini kazanan Abt, FE Race at Home Challenge Esports yarışında yerinine başka bir sürücüyü yarıştırdığı için Audi'den gönderildi.

Üretici şimdi 33 yaşındaki Rast'ın 5-6, 8-9, 12-13 Ağustos'ta seyircisiz şekilde yapılacak olan Formula E yarışlarında Abt'ın yerini alacağını resmen açıkladı.

Rast, “Formula E'yi uzun zamandır çok yakından takip ediyorum ve şimdi bu yeni mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyorum."

“Formula E'nin sürücülerden talebi çok fazla. Saf hıza ek olarak, verimli olmalı, bataryaları yönetmeli ve mükemmel stratejiler yapmalısınız. Tüm bunlar, genellikle oldukça dar olan cadde pistlerinde yapılıyor."

“Ancak, Temmuz başında yapılan testler ve simülatördeki deneyimimle birlikte, Berlin'e mümkün olduğunca hazır olmaya çalışacağım."

“Ve dokuz gün içinde yapılacak altı yarışla, hızlı bir şekilde öğrenme fırsatım olacak." dedi.

Rast, bu ay başlarında boş koltuğa olan ilgisini dile getirmişti. Fakat ana önceliğinin DTM olduğunu ve iki takvimin birbiriyle çakışmaması gerektiğini belirtmişti.

Mevcut Audi e-tron FE06 aracını, Temmuz ayının başında Lausitzring'de takım arkadaşı Lucas di Grassi ile birlikte test edecek.

Rast, Aguri ile birlikte 2016 Berlin yarışına katılmış ve 2004 Almanya Formula BMW'den sonra ilk kez tek koltuklu bir aracın direksiyona geçmişti. Bruno Senna ile temas yaşayıp yarış dış kalmadan önce 13. sıradaydı.

Audi Motorsport Başkanı Dieter Gass şunları ekledi: “İki kez DTM şampiyonu ve uzun süredir Audi sürücüsü olan Rene, doğal olarak en başından beri listemizin bir parçasıydı."

“Geçmişte yeni bir seriye alışmasına ihtiyaç olmadan ne kadar hızlı olabileceğini gösterdi."

“Rene'nin her iki seride de bizim için yarışabilmesi adına DTM ve Formula E takvimleri arasında çakışma olmaması güzel." dedi.

Rast'ın henüz Berlin yarışlarından sonra takımda kalıp kalmayacağı belli değil. Ancak Audi'nin DTM'den çekileceğini duyurmasının ardından 2021'de tam zamanlı olarak yarış koltuğuna geçebileceği düşünülüyor.

Öte yandan Mahindra henüz takımdan ayrılacağını açıklayan Pascal Wehrlein'ın yerine kimi geçireceğini açıklamadı.

Eski Manor ve Sauber Formula 1 sürücüsünün Porsche'ye imza atması ve Andre Lotterer'in yeni takım arkadaşı olması bekleniyor.

Neel Jani'nin Formula E kariyeri böylelikle noktalanmış olacak.