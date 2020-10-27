Rene Rast, tam zamanlı Audi Formula E takımında yarışacak
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DTM Şampiyonu Rene Rast, 2020 - 2021 Formula E sezonunda Audi'de tam zamanlı olarak Lucas di Grassi'nin takım arkadaşı olacak.
2009'un başından bu yana Audi sürücü programının bir parçası olan Rast, Formula E'nin eSpor şampiyonasında yerine başkasını yarıştırdığı için kovulan Daniel Abt'ın yerine çağrılmıştı.
Rast, koronavirüs sonrası yeniden planlanan takvimin Berlin'de gerçekleştirilen 6 yarışlık bölümünde Audi adına yarışmıştı.
Rast katıldığı yarışların birisinde podyuma çıkarken birisinde 4. olarak güçlü sonuçlar almayı başardı.
Rast, gelecek sezon tam zamanlı olarak Audi Formula E takımı adına mücadele edecek.
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Rene Rast, tam zamanlı Audi Formula E takımında yarışacak
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