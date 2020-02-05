Red Bull, "motor sporu olarak görmediği" Formula E'ye girmeyecek

Formula E, son yıllarda istikrarlı şekilde gelişmeye devam ediyor ve seriye Audi, BMW, Porsche ve Mercedes gibi büyük markalar da dahil olmuş durumda.

Bu gelişmelerin ardından seri önümüzdeki sezondan itibaren FIA Dünya Şampiyonası statüsüne sahip olacak.

Ancak tüm bunlar Helmut Marko ve Red Bull'un ilgisini çekmiyor gibi görünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Marko, Red Bull'un seriye ilgi gösterip göstermediği sorusuna, "Ben motor sporlarından bahsediyorum."

"Kendi açımdan bakarsam, Formula E pazarlama için harika bir yer ancak hız söz konusu olduğunda, seriye motor sporları diyemeyiz."

"Böyle bir serinin varlığı elbette güzel, ama Formula 1 gerçekten farklı bir seviyede." yanıtını verdi.

Red Bull gelecekte Formula E'ye girmeyecek fakat Formula 1'deki geleceği belirsiz.

Şirket henüz Concorde Anlaşması'nı imzalamadı ve Marko da yeni anlaşmadan önce daha fazla netliğe ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Marko, "Henüz hiçbir takım anlaşmayı imzalamadı. Özellikle bütçe sınırı hakkında biraz daha netliğe kavuşmasını istediğimiz birkaç alan var." dedi.

Marko ayrıca yeni anlaşmanın da çok uzun vadeli olmayacağını düşünüyor.

"Kesinlikle böyle 10 yıl gibi uzun süreli bir sözleşme olmayacak. Ayrıca bizim açımızdan durum çok net; eğer bir motora sahip değilsek o zaman yarışamayız. Yani bu oldukça doğal bir ayrılık anı olurdu."

Ancak Marko, Honda ile yola devam etmelerini bekliyor.