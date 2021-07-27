Rast ve Buemi, ikinci Londra E-Prix'sindeki kaza konusunda karşıt fikirlere sahip

Nissan sürücüsü Buemi, Audi sürücüsü Rast ile 11. sıra için mücadele ediyordu ve 10. virajdaki U viraja girdiklerinde, temas yaşadılar.

İkinci temas ise apekste yan yana giderlerken, Rast'ın bariyerlere doğru itilmesiyle yaşandı. Audi sürücüsü dönmeye çalışsa da 11. viraja girerken Nissan'a yandan ilk çarptığı için ve kendi aracına da hasar verdi.

Buemi herhangi bir hasar almadan devam edebilse de, 10 saniyelik ağır bir dur kalk cezası aldı ve lisansına da üç ceza puanı eklendi. Bu da damalı bayrağı 13. sırada görmesine neden oldu.

Rast, 2015-16 şampiyonunun kendine bir özür borçlu olduğunu ve aksiyonlarının ''anlaşılamaz'' olduğunu düşündüğünü söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Rast şu ifadeleri kullandı: ''New York'tan sonra özür diledi ve bence yine özür dilemesi gerekiyor.''

''İki kez de durumu yanlış algıladı. New York'ta da yanlış karar vermişti. Önümdeki araçlar yavaşlıyordu ve o yavaşlamadı.''

''Bugün de onun, bu davranışı yapacağını erkenden anladım. Onun sağ tarafından çok, çok erken geçtim. Nasıl olduysa beni takip etti ve geç frenledi. Sonrasında yarışın başlarında nedensizce bana doğru sürdü. Benim için bu anlaşılabilir bir durum değil. Profesyonel bir sürücünün bunu neden yaptığını bilmiyorum.''

Motorsport.com'a konuşan Buemi ise kaza hakkında şu yorumlarda bulundu: ''Frenlerken ona temas ettim, bu oldukça açık.''

''Ancak ona ikinci temas edişimde, 10. virajda onun yarışını mahvettiğimi sanmıyorum. Hatırlayabildiğim kadarıyla neredeyse yan yanaydık ve bence duvara daha hızlı girdi.''

''Onun, benim tekerleklerime dokunduğunu gördünüz mü bilmiyorum ancak tekerleklerime temas ediyordu. Onun ön tekerleğinde bir problem mi vardı ve bu yüzden mi duvara girdi bunu bilmiyorum. Belki de arka tekerleğime ön tekerleğiyle temas ederken güç kazanmaya çalıştı ve bu onu duvara itti, bilmiyorum.''

''Tabii ki orada durdu, ben de bana ağır bir ceza vereceklerini anladım. Onun yarışını mahvettiğimden emin değilim.''

Rene Rast, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07, Sebastien Buemi, Nissan e.Dams, Nissan IMO3 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

ExCeL pistindeki 10. viraj, iki yarışta da en çok kazanın yaşandığı virajdı.

FIA'nın bu viraj için tasarımını gelecek yıl 30-31 Temmuz'a planlanan yarış için değiştirmesi mi gerekiyor diye sorulan Rast, ''Kesinlikle, burası çok dar.''

''Bu kombinasyon çok iyi değil. Arka arkaya gelen iki u viraj var. Bu yüzden de sürekli trafik sıkışıyor ve geçiş yapmak zor oluyor. Geçiş yapmak için tek fırsatınız start/finiş düzlüğünde.''

''Ancak hepimiz orada neler olduğunu gördük [Andre Lotterer'in, Antonio Felix da Costa pit duvarına itmesinden bahsediyor]. Bu pist geçiş yapmak için en iyi pist değil.''