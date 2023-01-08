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Formula E / Mexico City ePrix Haberler

Rast, McLaren'da yarışacak olmaktan onur duyuyor

McLaren ile Formula E'ye dönen Rene Rast, tarihi bir takımda yarışmaktan ötürü onur duyduğunu ve takımdaki herkesin işlere profesyonel bir şekilde yaklaştığını söyledi.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
, Technical Editor
Çeviren:
Altay Gök
Rast, McLaren'da yarışacak olmaktan onur duyuyor
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Arka arkaya iki şampiyonluğun ardından Formula E defterini kapatan Mercedes, takımı diğer serilere açılmayı sürdüren McLaren'a sattı. Takım, gelecek sezon Rene Rast-Jake Hughes ikilisiyle yarışacak.

Bir yıl aradan sonra FE'ye geri dönen Rast, daha önce 2020-21 sezonunda Audi ile yarışmış; ancak istediği sonuçları elde edememişti. 

Üç kez DTM şampiyonu Rast, McLaren tarihinin bir parçası olmanın "onur verici" olduğunu söylerken, takımın profesyonelliğine ve detaylara verdiği öneme de dikkat çekiyor.

Autosport'a konuşan Rast, "Takımdaki ortam oldukça farklı, biraz uyum sağlamam gerekti. Ama genel olarak etkilendiğimi söylemeliyim."

"Takımda çalışan herkesten etkilendim, herkes oldukça profesyonel. Mercedes olarak neden iki kez üst üste şampiyon olduklarını da anladım."

"McLaren için yarışmak herkes için çok büyük bir onur. Tarihi bir geçmişe sahipler, pek çok büyük pilot bünyelerinde bulundu. Onlardan biri olmak büyük bir zevk."

"Tüm çalışanlar oldukça kaliteli ve detaycı; her şeyi derinlemesine inceliyorlar ve test ettikleri her şeyin kaliteli olduğundan emin olmaya çalışıyorlar. Test yapmadan bir sonuca varmıyorlar ve gidecekleri yönü de varılan sonuçlara göre seçiyorlar."

"Bu oldukça analitik bir yaklaşım, bence çok profesyonelce." dedi.

Rene Rast, McLaren

Rene Rast, McLaren

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Gen2 aracıyla yarışırken kazandığı alışkanlıklardan kurtulamadığını söyleyen Rast, "tamamen farklı bir hayvan" olarak tanımladığı yeni araca alışmakta zorlandığını da itiraf ediyor.

Rast, "Eski araçtan kalma birtakım alışkanlıklara sahibim. Bu sürüş stilini Gen3'e uyarlamaya çalışıyorum ama işe yaramıyor."

"Bir yıl ara vermiş olsam da seriye adapte olmak halen zor. Ama bu tamamen farklı bir araç ve tamamen farklı davranmanız gerekiyor. Kurtulmam gereken bazı eski alışkanlıklarım var."

"Başlangıçta biraz zorlandım ve temelde halen bulmam gereken birkaç ondalık mevcut. Hâlâ %100 mutlu değilim. Ancak çok çalışıyorum."

"Ben hiçbir zaman direksiyona geçen ve hemen en iyiye ulaşan bir sürücü olmadım. Her zaman biraz çaba sarf etmem gerekiyor."

"Çalışmaya devam ediyorum, istediğim yere varmak için sadece zamana ihtiyacım var." dedi.

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