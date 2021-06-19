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Formula E / Puebla E-Prix I Sıralama turları raporu

Puebla E-Prix: Wehrlein, FE kariyerinin ikinci pole pozisyonunu kazandı

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Pascal Wehrlein, Puebla E-Prix'sinde hem kendsinin hem de Porsche'nin FE'deki ikinci pole pozisyonunu kazanırken, ilk grupta yer alan 6 pilot büyük problemler yaşadı.

Puebla E-Prix: Wehrlein, FE kariyerinin ikinci pole pozisyonunu kazandı

Eski F1 pilotu Wehrlein, grup aşamalarında liderdi. Alman pilot, Superpole'de de temposunu korudu ve FE kariyerindeki ikinci pole pozisyonuna ulaştı.

Puebla'daki pist ıslaktı dolayısıyla piste ilk çıkan grupta yer alan pilotlar iyi tur zamanları çıkaramadılar.

Wehrlein, ikinci grupta yer almasının avantajını kullanarak, 1:23.505 saniyelik bir tur zamanı kaydetti ve grup aşamasında liderliğe yükseldi. 

Superpole'e gelindiğinde piste çıkan son isim Wehrlein'dı. Alman pilot, ilk sektörde 0.005 sn  kaybetse de ikinci sektörde bugün kaydedilen en iyi zaman imza attı. Son sektörde 15. virajda biraz vakit kaybeden Wehrlein, bu hatasıyla en hızlı son sektör zamanını elinden kaçırdı ancak Wehrlein 1:23.780 saniyelik turuyla pole pozisyonuna sahip olmayı başardı.

Antrenman turlarını lider tamamlayan Oliver Rowland, 12. virajda aracın arkasını kaybetti. Bu hata ona pole pozisyonuna mal oldu.

BMW Andretti pilotu Jake Dennis, iyi performans sergiledi ve 3. olmayı başardı.

Jean Eric Vergne, şampiyonadaki rakipleri için kabus gibi geçen bu seansta 4. olmayı başardı. Maximilian Guenther, hatasız ama yavaş turuyla 5. sırada yer alırken; Edoardo Mortara, ikinci sektördeki büyük hatası nedeniyle liderin 2.1 sn arkasında 6. sırada yer aldı ve Superpole'deki en yavaş isim oldu.

Alexander Sims, 7. olarak Superpole'de yarışma fırsatını kaçıran ilk pilot oldu ancak kendisinin de yer aldığı 3. gruptaki pilotlara kıyasla temposu gayet iyiydi.

Alexander Sims, Mahindra Racing, M7Electro

Alexander Sims, Mahindra Racing, M7Electro

Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

İlk grubun ardından piste çıkan ikinci gruptaki pilotlar, daha ilk sektörde ilk gruptaki pilotlara kıyasla 0.5 sn daha hızlıydı. Bu da pistin ne kadar geliştiğini gözler önüne sermişti.

Ancak bu teori, üçüncü grupla birlikte çürüdü. Üçüncü grupta yer alan 6 pilottan sadece Lucas di Grassi ve Sims ilk 10 içinde yer alabildi. Yine 3. grupta yer alan Andre Lotterer ise 11. oldu.

Dragon Penske Autosport pilotu Sergio Sette Camara, seansı 9. sırada tamamladı. Fakat takımın aldığı 20 sıra grid cezası nedeniyle, bu pek bir anlam ifade etmiyor.

İkinci grupta yer alan Rene Rast, 10. oldu.

Islak piste ilk kez çıkan 1. grup pilotları, oldukça kötü bir seansı arkalarında bıraktılar. Birinci gruptaki en iyi zaman Antonio Felix da Costa'dan geldi. Portekizli pilot, liderin 1.376sn arkasında 12. olabildi.

İlk grupta yer alan Robin Frijns, Nyck de Vries, Mitch Evans ve Stoffel Vandoorne gibi isimler yarışa arka sıralardan başlayacak.

Antonio Felix Da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21

Antonio Felix Da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Pisti kurutmak isteyen ilk grup pilotları, piste çıkış turlarını yan yana geçirdi. Bu altılı turlarına başladığında ilk olarak Frijns ilk virajda büyük bir blokaj yaşadı. Sonrasında Bird, blokaj yapan bir diğer pilot olan Vandoorne'u geçmeye çalıştı.

Bunun ardından Frijns, Bird, Vandoorne üçlüsü fazlasıyla zaman kaybetti.

Evans ve Costa'nın önleri daha açıktı ki bu ikili ilk grubun en iyi zamanlarını kaydettiler. Costa 12. olurken, Evans 13. oldu.

İlk FE sıralama seansına çıkan Eriksson, 14. olarak iyi bir iş çıkarırdı. Onu Nick Cassidy ve de Vries takip etti.

Jaguar pilotu Bird 20. olurken, Sebastian Buemi sadece 21. olabildi.

Frijns 22 ve Vandoorne 23. oldu. Turunda spin atan Tom Blomqvist ise yarışa son sırada başlayacak.

Superpole sonuçları:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 1'23.780  
2 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 1'23.838 0.058
3 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 1'23.879 0.099
4 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 1'24.282 0.502
5 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 1'25.095 1.315
6 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 1'27.217 3.437
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Grup sıralaması sonuçları:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 1'23.505  
2 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 1'23.808 0.303
3 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 1'23.886 0.381
4 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 1'23.996 0.491
5 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 1'24.072 0.567
6 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 1'24.286 0.781
7 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 1'24.425 0.920
8 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 1'24.489 0.984
9 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 1'24.706 1.201
10 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 1'24.818 1.313
11 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 1'24.832 1.327
12 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 1'24.881 1.376
13 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 1'24.934 1.429
14 Sweden Joel Eriksson United States Dragon Racing 1'24.992 1.487
15 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 1'25.352 1.847
16 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 1'25.387 1.882
17 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 1'25.404 1.899
18 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 1'25.593 2.088
19 France Norman Nato Monaco Venturi 1'25.730 2.225
20 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 1'25.788 2.283
21 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 1'25.809 2.304
22 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 1'26.146 2.641
23 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 1'26.413 2.908
24 United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom NIO Formula E Team 1'30.568 7.063
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