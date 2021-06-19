Puebla E-Prix: Wehrlein yarışın ardından diskalifiye edildi, galibiyet di Grassi'ye gitti

Sıralama turlarında ıslak olan pist, yarış öncesi daha kuruydu.

Pole pozisyonunun sahibi Pascal Wehrlein ideal bir startla liderliğini korudu. İkinci sırada yer alan Oliver Rowland, çizgiden kalkamadı ve 14. sıraya düştü. Rowland, çizgiden kalkamayınca arkasında Jean Eric Vergne de zor durumda kaldı.

Jake Dennis, üçüncü sırasını Max Günther'e kaybetti. Günther, mükemmel startıyla ikinci sıraya yükseldi.

Bu aksiyon dolu startın ardından ilk turun ilerleyen bölümünde, Nick Cassidy, bariyerlere çarparak sağ süspansiyonunu kırdı ve yarışa veda etti. Bu kaza güvenlik aracının çıkmasına neden oldu. İlk turun ardından Wehrlein, Günther, Dennis, Vergne, Edoardo Mortara sıralaması oluştu.

37. dakikaya girdiğimizde yeniden yeşil bayraklar sallandı ve yarışa devam edildi.

34. dakikada Wehrlein, ön sıradaki pilotlardan atak modunu kullanan ilk pilot oldu. Alman pilot atak modunu almasıyla birlikte 3. sıraya geriledi.

Wehrlein, önce Dennis'i geçti. Sonrasında Günther'in de atak modu almasıyla yeniden liderliğe yükseldi.

Pascal Wehrlein, Tag Heuer Porsche, Porsche 99X Electric Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

23. dakikada Vergne, pistten taştı ve yarış çizgisine geri dönerken Alexander Sims onu görmeyerek duvara itti. Bu temasın ardından Vergne'in aracında büyük hasar oluştu ve Vergne yarışa devam edemedi. Fransız pilot, iyi götürdüğü bu yarışa şanssız bir şekilde veda etmiş oldu.

Şampiyona lideri Robin Frijns'ın kabus gibi geçen ilk yarış daha da kötüleşti. Nyck de Vries'le temas yaşayan Hollandalı pilot, kazaya neden olduğundan ötürü 10 saniye zaman cezasına çarptırıldı. Frijns, yarışı zaten 14. sırada götürüyordu.

Günther, ilk atak modu kullanımlarının ardından takım arkadaşı Dennis'in arkasına düşmüştü. Alman pilot, 19. dakikaya girdiğimizde takım arkadaşını arkasında bıraktı ve 2. sıraya yükseldi.

Bu geçişten bir dakika sonra Sam Bird, atak modu aktivasyon alanından çıkıp yarış çizgisine döndüğünde Alex Lynn'le temas yaşadı. Bu kaza Vergne ve Sims arasındaki kazaya oldukça benziyordu ve aynı virajda yaşandı.

Atak modu aktivasyon çizgisinin piste dönüş bölümü yarış çizgisiyle çakıştığından iki pilot temas yaşadı. Bird, bu temasın ardından yarışa veda etti ve güvenlik aracı ikinci kez piste girdi.

Yarışın bitimine 12 dakika kala Wehrlein, Günther, Dennis, Mortara, Lucas di Grassi sıralaması vardı.

Yeşil bayraklar, bitime 12 dakika kala sallanmaya başladı ve yarış yeniden başlatıldı. Yarışın yeniden başlatılmasının ardından BMW pilotları arasındaki mücadele devam etti. Dennis bitime 9 dakika kala takım arkadaşını geçti ve 2. sıraya yükseldi.

Ancak Dennis, 2. atak modunu almamıştı ve ikinci atak modunu aldığında 7. sıraya geriledi.

Bu esneda Mortara, ikinci sıradaki Günther'e yaklaşıyordu. Mortara, Alman pilota atak yaptı ve onu arkasında bıraktı. Mortara'nın atağı, Günther'i biraz dışarı itti ve bu fırsattan istifade eden di Grassi de Günther'i geçti.

Günther, bir virajda iki pozisyon kaybetmiş oldu. Bu geçişlerin ardından Günther, kan kaybetmeye devam etti. Rene Rast da Günther'i arkasında bıraktı.

Ön tarafta ise Mortara ve di Grassi arasında ikincilik mücadelesi vardı. Ana düzlükte Mortara'yı geçen di Grassi ikinci sıraya yükseldi.

Mortara, bir dakika sonra Rast'a da geçildi.

Böylelikle son tura girdiğimizde Wehrlein, di Grassi, Rast, Mortara, Dennis, Sims, Günther sıralaması oluştu.

Wehrlein, son turda da hata yapmadı ve çizgiyi ilk sırada geçti ancak çizgiyi geçmesinin ardından aracındaki teknik bir ihlalden dolayı yarıştan diskalifiye edildi. Diğer Porsche pilotu Andre Lotterer de yarıştan diskalifiye edildi.

Alman ekibin, yarışın öncesinde kullanacağı lastikleri açıklamamasından ötürü diskalifiye edildiği öğrenildi.

Bununla birlikte, di Grassi yarışı kazanırken, Rast ikinci oldu. Böylelikle Audi duble yaptı. Mortara ise podyumu tamamladı.

Yarışa oldukça geriden başlayan Mercedes pilotları, harika bir geri dönüşe imza attılar. Stoffel Vandoorne yarışı 7. sırada tamamlarken, de Vries 9. oldu.

Yarış sonucu: