Kayıt Ol
Önceki / Portland E-Prix: Dennis pole'ü aldı, Wehrlein ve Cassidy gruptan çıkamadı! Sonraki / Formula E'de skandal: Bir takım, barkod yardımıyla diğer araçların verilerini kopyalarken yakalandı
Formula E / Portland Yarış raporu

Portland E-Prix: Kaotik yarışı 10. sıradan başlayan Cassidy kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi!

2023 Formula E Dünya Şampiyonası'nın 12. ayağı olan Portland E-Prix'sini Andretti Porsche pilotu Jake Dennis kazandı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Nick Cassidy, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6

Daha önce Miami, Long Beach ve New York'ta yarışmış olan Formula E, sezonun 12. yarışı için tarihinde 9. kez ABD'ye geldi.

Şu ana kadar her FE sezonunda en az bir kere Amerika'da yarışıldı ve normalde bu sezonun yarışının da New York da olması bekleniyordu ancak New York'ta FE cadde pistinin bulunduğu liman bölgesinde yenileme çalışmaları olduğundan bu yıl New York'ta yarışılamıyor.

Bu durum, FE'yi ABD'de yarışmaktan alıkoyamadı ve FE, sezonun 12. ayağı için Portland, Oregon'a geldi.

Şampiyona için çok önemli olan bu yarış öncesinde şampiyona lideri Jake Dennis pole pozisyonundaydı. Sacha Fenestraz, Norman Nato, Rene Rast ve Maximilian Günther ilk 5'i tamamlıyordu. 

Şampiyonada Dennis'in ana rakipleri olan Nick Cassidy ve Pascal Wehrlein ise kötü bir sıralama seansı geçirmelerinin ardından gerilerde başlıyorlardı.

Cassidy 10., Wehrlein 18. sıradaydı ve ikisinin de yarışta iyi performanslarla ihtiyacı vardı. 

Sıralama turlarında teknik bir ihlal yapan DS Penske ise ceza aldı ve Jean-Eric Vergne ile Stoffel Vandoorne, yarışa pit yolundan başladılar. 

Yarış raporu 

5 kırmızı ışığın sönmesiyle 28 turluk mücadele başladı. Pole pozisyonundan kalkan Dennis iyi bir start aldı ve ilk iki virajı lider döndü. Onun arkasında birçok mücadele ve yer yer temaslar görsek de ilk 3 aynı kaldı. 

İlk turun en büyük kazananı Cassidy idi. Şampiyonluk ümitlerini hayatta tutmak için çok kritik olan bu yarışa harika başlayan Cassidy, ilk turda 5 sıra kazandı ve ilk turu 5. sırada tamamlamayı başardı. 

Start anı: 

 

Böylelikle 1. turu Dennis, Fenestraz, Nato, Rast, Cassidy ilk 5'i ile tamamladık. Sonraki 5 turda inanılmaz bir mücadele izledik. Neredeyse her tur liderlik el değiştiriyordu ve ilk 20 pilot 3 saniye içerisindeydi. Lideri gösteren kamera açısı içerisinde tüm pilotları da görebiliyordunuz, inanılmaz bir rekabet vardı. 

Pistin hızlı ve geniş yapısı, birçok geçiş görmemizi sağladı ve bazı virajlara 3 hatta 4 pilot yan yana girdiler

Bu yakın mücadele içerisinde nadir de olsa temaslar gördük. Nico Müller ve Sacha Fenestraz ön kanatlarını kırdılar. Müller yoluna devam ederken, Fenestraz pite geldi ve son sıraya geriledi. 

İlk 5 tur boyunca neredeyse bir Moto3 yarışı izliyor gibiydik, liderlik sürekli el değiştiriyordu ve ilk 10 pilot da liderlik mücadelesi içindeydi. Her virajda mücadele görüyorduk.

Beşinci turda bu kıyasıya mücadeleye bir ara verdik zira Mahindra pilotu Roberto Merhi yolda kalmıştı. 3 turluk bir güvenlik aracı periyodunun ardından bu inanılmaz mücadele devam etti. 

 

Kısa süreliğine yarış temposuna dönülse de 10. turda bir kez daha güvenlik aracı piste girmek zorunda kaldı. Bu sefer de yoluna kırık ön kanatla devam eden Müller yüksek hızda duvara girdi ve ciddi bir kaza gördük. Neyse ki İsviçreli pilotun durumu iyiydi. 

Müller'in kazası: 

 

Bu noktada Cassidy, Nato, Günther, Mortara, da Costa, Dennis ilk 6'sı vardı. Wehrlein ise 11. sırada yer alıyordu. 

Müller'in kazası oldukça büyüktü ve aracının çekilmesi de uzun sürdü. Dolayısıyla uzun bir güvenlik aracı periyodu gördük. 

16. tura geldiğimizde güvenlik aracı içeri girdi ve yeniden yarış temposuna dönüldü. Yarış temposuna dönülen ilk turda pilotların atak modunu almaya başladığını gördük. 

Maximilian Gunther, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore

Maximilian Gunther, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Güvenlik aracının ardından yine yakın mücadele izlemeye devam ettik. Cassidy liderdi, onun arkasında ise ilk 10'daki pilotlar sürekli olarak lastik lastiğe mücadele etmekteydi. 

Cassidy'nin arkasındaki sıralama her viraj değişiyordu. Yarışın son bölümlerine, 25. tura geldiğimizde, Porsche pilotu da Costa liderdi, Cassidy ikinciydi. Cassidy'nin şampiyonadaki ana rakibi Dennis ise üçüncü sıradaydı. 

Yarış kontrol, bu noktada yarış sonuna 4 tur eklendiğini açıkladı. Son 4 tur boyunca Cassidy, da Costa ve Dennis üçlüsünün liderlik mücadelesini izledik. 

Eklenen 4 turla birlikte 32 tur süren yarışta tam 403 geçiş yapıldı, gerçekten harika bir yarıştı ve Portland'daki kaotik mücadelede damalı bayrağı Cassidy ilk sırada gördü.

Bu sezon birçok kez gördüğümüz gibi Envision'ın verimliliği harikaydı ve Cassidy'nin de usta sürüşüyle, son zamanların en çılgın FE yarışlarından birinde zafer 10. sıradan başlayan Cassidy'nin oldu. 

Yeni Zellandalı pilot, bu zaferle birlikte şampiyona liderliğine yükseldi. Pole pozisyonundan başlayan Dennis ise son turda Cassidy'e çok yaklaşsa da ikincilikle yetindi. 

2023 Formula E Puan Durumu>>>

Porsche pilotu Antonio Felix da Costa ise podyumu tamamladı. Jaguar'da Mitch Evans dördüncüydü, Cassidy'nin takım arkadaşı Sebastien Buemi ise ilk 5'i tamamladı. Buemi, özellikle de son birkaç turda çok iyi yükseldi. 

Son yarışın galibi Günther altıncı sırada finiş gördü, Sam Bird yedinciydi. Onu Lucas di Grassi takip etti. 

Hafta sonuna şampiyona lideri olarak giren Wehrlein, rakiplerinin ve 1 ve 2. sıraları aldığı bu yarışı 9. sırada noktaladı. Alman pilot böylelikle şampiyonada 3. sıraya gerilemiş oldu. 

Günün son puanı ise Norman Nato'ya gitti.

Yarış sonucu: 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 32 50'40.629       25
2 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 32 50'40.923 0.294 0.294   21
3 Portugal Antonio Felix da Costa Germany Porsche Team 32 50'41.769 1.140 0.846   15
4 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 32 50'42.387 1.758 0.618   13
5 Switzerland Sébastien Buemi United Kingdom Virgin Racing 32 50'42.849 2.220 0.462   10
6 Germany Maximilian Gunther Monaco Maserati Racing 32 50'42.936 2.307 0.087   8
7 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 32 50'43.267 2.638 0.331   6
8 Brazil Lucas di Grassi India Mahindra Racing 32 50'43.611 2.982 0.344   4
9 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 32 50'44.313 3.684 0.702   2
10 France Norman Nato Japan Nissan e.dams 32 50'44.590 3.961 0.277   1
11 Netherlands Robin Frijns Germany Audi Sport Team Abt 32 50'44.929 4.300 0.339    
12 France Jean-Eric Vergne United States DS Penske 32 50'45.347 4.718 0.418    
13 Belgium Stoffel Vandoorne United States DS Penske 32 50'45.611 4.982 0.264    
14 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 32 50'46.099 5.470 0.488    
15 Germany René Rast United Kingdom McLaren 32 50'46.744 6.115 0.645    
16 France Sacha Fenestraz Japan Nissan e.dams 32 50'47.328 6.699 0.584    
17 Brazil Sergio SetteCamara United Kingdom NIO Formula E Team 32 50'47.796 7.167 0.468    
18 United Kingdom Jake Hughes United Kingdom McLaren 32 50'53.606 12.977 5.810    
19 Germany Andre Lotterer United States Andretti Autosport 32 50'56.680 16.051 3.074    
20 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Maserati Racing 29 47'05.797 3 Laps 3 Laps    
21 Switzerland Nico Müller Germany Audi Sport Team Abt 9 15'07.181 23 Laps 20 Laps    
22 Spain Roberto Merhi India Mahindra Racing 3 4'08.474 29 Laps 6 Laps    
Tüm sonuçları görüntüle

 

paylaşım
yorumlar

Portland E-Prix: Dennis pole'ü aldı, Wehrlein ve Cassidy gruptan çıkamadı!

Formula E'de skandal: Bir takım, barkod yardımıyla diğer araçların verilerini kopyalarken yakalandı
Can Çarpıcı Daha fazlası
Can Çarpıcı
Rossi 2015 hakkında sert konuştu: "Marquez, yerimi alabilmek için beni yok etmek istedi"

Rossi 2015 hakkında sert konuştu: "Marquez, yerimi alabilmek için beni yok etmek istedi"

MotoGP
Hollanda GP

Rossi 2015 hakkında sert konuştu: "Marquez, yerimi alabilmek için beni yok etmek istedi" Rossi 2015 hakkında sert konuştu: "Marquez, yerimi alabilmek için beni yok etmek istedi"

Bagnaia: "İstikrar konusunda çok geliştik"

Bagnaia: "İstikrar konusunda çok geliştik"

MotoGP
Hollanda GP

Bagnaia: "İstikrar konusunda çok geliştik" Bagnaia: "İstikrar konusunda çok geliştik"

Podyuma geri dönen Espargaro: "Şampiyonayı ilk 5'te bitirmek gerçekçi bir hedef"

Podyuma geri dönen Espargaro: "Şampiyonayı ilk 5'te bitirmek gerçekçi bir hedef"

MotoGP
Hollanda GP

Podyuma geri dönen Espargaro: "Şampiyonayı ilk 5'te bitirmek gerçekçi bir hedef" Podyuma geri dönen Espargaro: "Şampiyonayı ilk 5'te bitirmek gerçekçi bir hedef"

Son Haberler

Mercedes, Marko'nun Mick Schumacher yorumlarından rahatsız

Mercedes, Marko'nun Mick Schumacher yorumlarından rahatsız

F1 Formula 1

Mercedes, Marko'nun Mick Schumacher yorumlarından rahatsız Mercedes, Marko'nun Mick Schumacher yorumlarından rahatsız

Horner: "Perez'e destek olacağız"

Horner: "Perez'e destek olacağız"

F1 Formula 1
Kanada GP

Horner: "Perez'e destek olacağız" Horner: "Perez'e destek olacağız"

Maffei: "F1'i satmak isteseydik, 20 milyar dolardan çok daha fazlasını isterdik"

Maffei: "F1'i satmak isteseydik, 20 milyar dolardan çok daha fazlasını isterdik"

F1 Formula 1
Kanada GP

Maffei: "F1'i satmak isteseydik, 20 milyar dolardan çok daha fazlasını isterdik" Maffei: "F1'i satmak isteseydik, 20 milyar dolardan çok daha fazlasını isterdik"

DS Penske, tarayıcı konusuna açıklık getirdi

DS Penske, tarayıcı konusuna açıklık getirdi

FE Formula E
Portland

DS Penske, tarayıcı konusuna açıklık getirdi DS Penske, tarayıcı konusuna açıklık getirdi

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol