Portland E-Prix: Kaotik yarışı 10. sıradan başlayan Cassidy kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi!

Daha önce Miami, Long Beach ve New York'ta yarışmış olan Formula E, sezonun 12. yarışı için tarihinde 9. kez ABD'ye geldi.

Şu ana kadar her FE sezonunda en az bir kere Amerika'da yarışıldı ve normalde bu sezonun yarışının da New York da olması bekleniyordu ancak New York'ta FE cadde pistinin bulunduğu liman bölgesinde yenileme çalışmaları olduğundan bu yıl New York'ta yarışılamıyor.

Bu durum, FE'yi ABD'de yarışmaktan alıkoyamadı ve FE, sezonun 12. ayağı için Portland, Oregon'a geldi.

Şampiyona için çok önemli olan bu yarış öncesinde şampiyona lideri Jake Dennis pole pozisyonundaydı. Sacha Fenestraz, Norman Nato, Rene Rast ve Maximilian Günther ilk 5'i tamamlıyordu.

Şampiyonada Dennis'in ana rakipleri olan Nick Cassidy ve Pascal Wehrlein ise kötü bir sıralama seansı geçirmelerinin ardından gerilerde başlıyorlardı.

Cassidy 10., Wehrlein 18. sıradaydı ve ikisinin de yarışta iyi performanslarla ihtiyacı vardı.

Sıralama turlarında teknik bir ihlal yapan DS Penske ise ceza aldı ve Jean-Eric Vergne ile Stoffel Vandoorne, yarışa pit yolundan başladılar.

Yarış raporu

5 kırmızı ışığın sönmesiyle 28 turluk mücadele başladı. Pole pozisyonundan kalkan Dennis iyi bir start aldı ve ilk iki virajı lider döndü. Onun arkasında birçok mücadele ve yer yer temaslar görsek de ilk 3 aynı kaldı.

İlk turun en büyük kazananı Cassidy idi. Şampiyonluk ümitlerini hayatta tutmak için çok kritik olan bu yarışa harika başlayan Cassidy, ilk turda 5 sıra kazandı ve ilk turu 5. sırada tamamlamayı başardı.

Start anı:

Böylelikle 1. turu Dennis, Fenestraz, Nato, Rast, Cassidy ilk 5'i ile tamamladık. Sonraki 5 turda inanılmaz bir mücadele izledik. Neredeyse her tur liderlik el değiştiriyordu ve ilk 20 pilot 3 saniye içerisindeydi. Lideri gösteren kamera açısı içerisinde tüm pilotları da görebiliyordunuz, inanılmaz bir rekabet vardı.

Pistin hızlı ve geniş yapısı, birçok geçiş görmemizi sağladı ve bazı virajlara 3 hatta 4 pilot yan yana girdiler

Bu yakın mücadele içerisinde nadir de olsa temaslar gördük. Nico Müller ve Sacha Fenestraz ön kanatlarını kırdılar. Müller yoluna devam ederken, Fenestraz pite geldi ve son sıraya geriledi.

İlk 5 tur boyunca neredeyse bir Moto3 yarışı izliyor gibiydik, liderlik sürekli el değiştiriyordu ve ilk 10 pilot da liderlik mücadelesi içindeydi. Her virajda mücadele görüyorduk.

Beşinci turda bu kıyasıya mücadeleye bir ara verdik zira Mahindra pilotu Roberto Merhi yolda kalmıştı. 3 turluk bir güvenlik aracı periyodunun ardından bu inanılmaz mücadele devam etti.

Kısa süreliğine yarış temposuna dönülse de 10. turda bir kez daha güvenlik aracı piste girmek zorunda kaldı. Bu sefer de yoluna kırık ön kanatla devam eden Müller yüksek hızda duvara girdi ve ciddi bir kaza gördük. Neyse ki İsviçreli pilotun durumu iyiydi.

Müller'in kazası:

Bu noktada Cassidy, Nato, Günther, Mortara, da Costa, Dennis ilk 6'sı vardı. Wehrlein ise 11. sırada yer alıyordu.

Müller'in kazası oldukça büyüktü ve aracının çekilmesi de uzun sürdü. Dolayısıyla uzun bir güvenlik aracı periyodu gördük.

16. tura geldiğimizde güvenlik aracı içeri girdi ve yeniden yarış temposuna dönüldü. Yarış temposuna dönülen ilk turda pilotların atak modunu almaya başladığını gördük.

Maximilian Gunther, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Güvenlik aracının ardından yine yakın mücadele izlemeye devam ettik. Cassidy liderdi, onun arkasında ise ilk 10'daki pilotlar sürekli olarak lastik lastiğe mücadele etmekteydi.

Cassidy'nin arkasındaki sıralama her viraj değişiyordu. Yarışın son bölümlerine, 25. tura geldiğimizde, Porsche pilotu da Costa liderdi, Cassidy ikinciydi. Cassidy'nin şampiyonadaki ana rakibi Dennis ise üçüncü sıradaydı.

Yarış kontrol, bu noktada yarış sonuna 4 tur eklendiğini açıkladı. Son 4 tur boyunca Cassidy, da Costa ve Dennis üçlüsünün liderlik mücadelesini izledik.

Eklenen 4 turla birlikte 32 tur süren yarışta tam 403 geçiş yapıldı, gerçekten harika bir yarıştı ve Portland'daki kaotik mücadelede damalı bayrağı Cassidy ilk sırada gördü.

Bu sezon birçok kez gördüğümüz gibi Envision'ın verimliliği harikaydı ve Cassidy'nin de usta sürüşüyle, son zamanların en çılgın FE yarışlarından birinde zafer 10. sıradan başlayan Cassidy'nin oldu.

Yeni Zellandalı pilot, bu zaferle birlikte şampiyona liderliğine yükseldi. Pole pozisyonundan başlayan Dennis ise son turda Cassidy'e çok yaklaşsa da ikincilikle yetindi.

Porsche pilotu Antonio Felix da Costa ise podyumu tamamladı. Jaguar'da Mitch Evans dördüncüydü, Cassidy'nin takım arkadaşı Sebastien Buemi ise ilk 5'i tamamladı. Buemi, özellikle de son birkaç turda çok iyi yükseldi.

Son yarışın galibi Günther altıncı sırada finiş gördü, Sam Bird yedinciydi. Onu Lucas di Grassi takip etti.

Hafta sonuna şampiyona lideri olarak giren Wehrlein, rakiplerinin ve 1 ve 2. sıraları aldığı bu yarışı 9. sırada noktaladı. Alman pilot böylelikle şampiyonada 3. sıraya gerilemiş oldu.

Günün son puanı ise Norman Nato'ya gitti.

Yarış sonucu: