Portland E-Prix: Dennis pole'ü aldı, Wehrlein ve Cassidy gruptan çıkamadı!

Daha önce Miami, Long Beach ve New York'ta yarışmış olan Formula E, tarihinde 9. kez ABD'ye geldi. Şu ana kadar her FE sezonunda en az bir kere Amerika'da yarışıldı ve normalde bu sezonun yarışının da New York da olması bekleniyordu.

Ancak New York'ta FE cadde pistinin bulunduğu liman bölgesinde yenileme çalışmaları var, dolayısıyla bu yıl New York'ta yarışılamıyor.

Bu durum, FE'yi ABD'de yarışmaktan alıkoyamadı ve FE sezonun 12. ayağı için Portland, Oregon'a geldi.

Portland'da sıralama turları büyük bir heyecana sahip olurken, en hızlı derece Andretti pilotu Jake Dennis'ten geldi. Dennis'in şampiyonadaki en büyük rakipleri Pascal Wehrlein ve Nick Cassidy ise gruplarından çıkamadılar.

Şampiyona için büyük önem taşıyan Portland E-Prix, 25 Haziran Pazar TSi gece 03.00'te start alacak.

Yarış gridi:

Nick Cassidy, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6 Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Grup A

Sıralama turları her zaman olduğu gibi A grubuyla başladı ve ilk olarak A grubundaki 11 isim piste çıktı. Pilotlar, kendi gruplarında ilk 4'te yer alarak çeyrek finallere kalmak için mücadele ettiler.

A grubunda pilotlar şampiyonasındaki sıralaması tek sayısı olan pilotlar yer alıyordu ve bu gruptaki 11 isim şöyleydi: Pascal Wehrlein, Nick Cassidy, Jean-Eric Vergne, Maximilian Günther, Sebastien Buemi, Stoffel Vandoorne, Sacha Fenestraz, Norman Nato, Dan Ticktum, Sergio Sette Camara, Nico Müller.

Kazasız ve sorunsuz bir şekilde geçen seansta en hızlı derece Nissan pilotu Sacha Fenestraz'dan geldi. Fenestraz, 1:09.860 ile grubunu ilk sırada tamamladı. Vergne 0.200 sn geride ikinci olurken, diğer Nissan pilotu Norman Nato üçüncüydü. A grubundaki son çeyrek final bileti ise son yarışın galibi Maximilian Günther'e gitti.

Şampiyonada üçüncü sırada yer alan Nick Cassidy sadece 6. olabildi ve çeyrek finale kalamadı. Şampiyona lideri Pascal Wehrlein ise kendi grubunda 10. oldu ve grup aşamasında elendi! Porsche pilotu Wehrlein'ı yarışta büyük bir iş bekliyor.

Hem Wehrlein'ın hem de Cassidy'nin grup aşamasında elenmesiyle birlikte, B grubunda yer alan ve şampiyonada liderin sadece 1 puan gerisinde 2. sırada bulunan Jake Dennis'e büyük bir fırsat doğmuş oldu.

A grubu sonucu:

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3 Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Grup B

A grubundan çeyrek finale kalan 4 isimin belli olmasının ardından, sıra B grubuna geldi. B grubunda ise şampiyona sıralaması çift sayı olan pilotlar vardı ve bu isimler şöyleydi: Jake Dennis, Mitch Evans, Antonio Felix da Costa, Sam Bird, Jake Hughes, Rene Rast, Andre Lotterer, Lucas di Grassi, Edoardo Mortara, Oliver Rowland.

B grubunun en hızlı derecesini McLaren pilotu Rene Rast kaydetti. Onun arkasında ise Jake Dennis yer aldı ve bahsettiğimiz gibi bu çok kritikti. Çünkü hem Wehrlein hem de Cassidy gruptan çıkmamışlardı.

Diğer McLaren pilotu Jake Hughes üçüncü olurken, Antonio Felix da Costa dördüncü olarak çeyrek finallere kalan son isim oldu.

Seans öncesinde aracının bataryası değiştirilen Mitch Evans'ın aracı seansa yetişemedi ve piste çıkamadı.

B grubu sonuçları:

Rene Rast, NEOM McLaren Formula E Takımı, e-4ORCE 04 Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Çeyrek final

İki gruptan da en hızlı dört pilotun gelmesiyle birlikte, çeyrek final eşleşmeleri oluşmuş oldu.

Eşleşmeler şu şekildeydi:

- Nato (Nissan) vs. Vergne (DS Penske)

- Fenestraz (Nissan) vs. Günther (Maserati)

- Hughes (McLaren) vs. Dennis (Andretti)

- Da Costa (Porsche) vs. Rast (McLaren)

Çeyrek finaller eşleşmelerini kazanan isimler Nato, Fenestraz, Dennis, Rast oldular.

Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23 Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Yarı final

Çeyrek finalin de tamamlanmasıyla artık 4 pilot kalmıştı ve eşleşmeler şu şekildeydi.

- Nato (Nissan) vs. Fenestraz (Nissan)

- Rast (McLaren) vs. Dennis (Andretti)

Nato vs. Fenestraz

Yarı finallerin ilk karşılaşmasında Nissan pilotları karşı karşıya geldiler ve finale kalmak için mücadele ettiler.

Nato ilk şikana derin girerek ilk sektörde 0.2 sn kadar kaybetti ve turun geri kalanında da bu arayı kapayamadı. Böylelikle Fenestraz takım arkadaşını yenerek finale kalmış oldu.

Rast vs. Dennis

Son yarı final eşleşmesinde ise Rast ile Dennis karşı karşıya geldi. Hafta sonu boyunca oldukça hızlı gözüken bu iki isimin mücadelesinde kazanan Dennis oldu. Rast, özellikle ilk sektörde oldukça yavaş kaldı ve Dennis, rahat bir şekilde finale kalmayı başardı.

Rene Rast, NEOM McLaren Formula E Team, e-4ORCE 04 Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Final

Sıralama turlarının finaline geldiğimizde, gözler iki pilotun üzerindeydi: Dennis ve Fenestraz.

Meksika'da günün son mücadelesini Dennis kazandı ve şampiyonadaki en büyük iki rakibinin gruptan çıkamadığı bu sıralama seansını zirvede tamamladı. Dennis, pole pozisyonunu alarak 3 puanı da hanesine yazdırdı ve 2 puan farkla şampiyona liderliğine yükselmiş oldu.

Fenestraz, ilk iki sektörü çok iyi sürmüştü ve son sektöre 0.050 sn önde girmişti ancak Fransız pilot, son viraj çıkışında ufak bir arkadan kayma yaşadı ve düzlüğe istediği momentumla çıkamadı. Bu ufak an, Fenestraz'ın pole pozisyonunu kaçırmasına neden oldu.

Final dereceleri: