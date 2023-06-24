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Önceki / Portland E-Prix 2. antrenman: Sıralama turları öncesinde Nato lider, Günther ikinci
Formula E / Portland Sıralama turları raporu

Portland E-Prix: Dennis pole'ü aldı, Wehrlein ve Cassidy gruptan çıkamadı!

2023 Formula E Dünya Şampiyonası'nın 12. ayağı olan Portland E-Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Andretti Porsche pilotu Jake Dennis'in oldu.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Jake Dennis, Andretti Autosport, Porsche 99 X Electric Gen3

Daha önce Miami, Long Beach ve New York'ta yarışmış olan Formula E, tarihinde 9. kez ABD'ye geldi. Şu ana kadar her FE sezonunda en az bir kere Amerika'da yarışıldı ve normalde bu sezonun yarışının da New York da olması bekleniyordu. 

Ancak New York'ta FE cadde pistinin bulunduğu liman bölgesinde yenileme çalışmaları var, dolayısıyla bu yıl New York'ta yarışılamıyor.

Bu durum, FE'yi ABD'de yarışmaktan alıkoyamadı ve FE sezonun 12. ayağı için Portland, Oregon'a geldi. 

Portland'da sıralama turları büyük bir heyecana sahip olurken, en hızlı derece Andretti pilotu Jake Dennis'ten geldi. Dennis'in şampiyonadaki en büyük rakipleri Pascal Wehrlein ve Nick Cassidy ise gruplarından çıkamadılar. 

Şampiyona için büyük önem taşıyan Portland E-Prix, 25 Haziran Pazar TSi gece 03.00'te start alacak. 

Yarış gridi: 

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark km/s
1 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport      
2 France Sacha Fenestraz Japan Nissan e.dams      
3 France Norman Nato Japan Nissan e.dams      
4 Germany René Rast United Kingdom McLaren      
5 Germany Maximilian Gunther Monaco Maserati Racing      
6 United Kingdom Jake Hughes United Kingdom McLaren      
7 Portugal Antonio Felix da Costa Germany Porsche Team      
8 Germany Andre Lotterer United States Andretti Autosport      
9 Netherlands Robin Frijns Germany Audi Sport Team Abt      
10 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing      
11 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Maserati Racing      
12 Switzerland Nico Müller Germany Audi Sport Team Abt      
13 Brazil Lucas di Grassi India Mahindra Racing      
14 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team      
15 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing      
16 Switzerland Sébastien Buemi United Kingdom Virgin Racing      
17 Spain Roberto Merhi India Mahindra Racing      
18 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team      
19 Brazil Sergio SetteCamara United Kingdom NIO Formula E Team      
20 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing      
21 France Jean-Eric Vergne United States DS Penske      
22 Belgium Stoffel Vandoorne United States DS Penske      
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Nick Cassidy, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6

Nick Cassidy, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Grup A

Sıralama turları her zaman olduğu gibi A grubuyla başladı ve ilk olarak A grubundaki 11 isim piste çıktı. Pilotlar, kendi gruplarında ilk 4'te yer alarak çeyrek finallere kalmak için mücadele ettiler. 

A grubunda pilotlar şampiyonasındaki sıralaması tek sayısı olan pilotlar yer alıyordu ve bu gruptaki 11 isim şöyleydi: Pascal Wehrlein, Nick Cassidy, Jean-Eric Vergne, Maximilian Günther, Sebastien Buemi, Stoffel Vandoorne, Sacha Fenestraz, Norman Nato, Dan Ticktum, Sergio Sette Camara, Nico Müller. 

Kazasız ve sorunsuz bir şekilde geçen seansta en hızlı derece Nissan pilotu Sacha Fenestraz'dan geldi. Fenestraz, 1:09.860 ile grubunu ilk sırada tamamladı. Vergne 0.200 sn geride ikinci olurken, diğer Nissan pilotu Norman Nato üçüncüydü. A grubundaki son çeyrek final bileti ise son yarışın galibi Maximilian Günther'e gitti. 

Şampiyonada üçüncü sırada yer alan Nick Cassidy sadece 6. olabildi ve çeyrek finale kalamadı. Şampiyona lideri Pascal Wehrlein ise kendi grubunda 10. oldu ve grup aşamasında elendi! Porsche pilotu Wehrlein'ı yarışta büyük bir iş bekliyor. 

Hem Wehrlein'ın hem de Cassidy'nin grup aşamasında elenmesiyle birlikte, B grubunda yer alan ve şampiyonada liderin sadece 1 puan gerisinde 2. sırada bulunan Jake Dennis'e büyük bir fırsat doğmuş oldu. 

A grubu sonucu: 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s
1 France Sacha Fenestraz Japan Nissan e.dams 8 1'09.860     164.385
2 France Jean-Eric Vergne United States DS Penske 8 1'10.060 0.200 0.200 163.916
3 France Norman Nato Japan Nissan e.dams 8 1'10.112 0.252 0.052 163.795
4 Germany Maximilian Gunther Monaco Maserati Racing 9 1'10.176 0.316 0.064 163.645
5 Belgium Stoffel Vandoorne United States DS Penske 8 1'10.227 0.367 0.051 163.526
6 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 8 1'10.282 0.422 0.055 163.398
7 Switzerland Nico Müller Germany Audi Sport Team Abt 7 1'10.282 0.422 0.000 163.398
8 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 7 1'10.378 0.518 0.096 163.175
9 Switzerland Sébastien Buemi United Kingdom Virgin Racing 8 1'10.440 0.580 0.062 163.032
10 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 8 1'10.499 0.639 0.059 162.895
11 Brazil Sergio SetteCamara United Kingdom NIO Formula E Team 8 1'10.536 0.676 0.037 162.810
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Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Grup B

A grubundan çeyrek finale kalan 4 isimin belli olmasının ardından, sıra B grubuna geldi. B grubunda ise şampiyona sıralaması çift sayı olan pilotlar vardı ve bu isimler şöyleydi: Jake Dennis, Mitch Evans, Antonio Felix da Costa, Sam Bird, Jake Hughes, Rene Rast, Andre Lotterer, Lucas di Grassi, Edoardo Mortara, Oliver Rowland.

B grubunun en hızlı derecesini McLaren pilotu Rene Rast kaydetti. Onun arkasında ise Jake Dennis yer aldı ve bahsettiğimiz gibi bu çok kritikti. Çünkü hem Wehrlein hem de Cassidy gruptan çıkmamışlardı. 

Diğer McLaren pilotu Jake Hughes üçüncü olurken, Antonio Felix da Costa dördüncü olarak çeyrek finallere kalan son isim oldu. 

Seans öncesinde aracının bataryası değiştirilen Mitch Evans'ın aracı seansa yetişemedi ve piste çıkamadı.

B grubu sonuçları: 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Germany René Rast United Kingdom McLaren 7 1'09.808     164.508
2 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 7 1'09.856 0.048 0.048 164.395
3 United Kingdom Jake Hughes United Kingdom McLaren 7 1'09.864 0.056 0.008 164.376
4 Portugal Antonio Felix da Costa Germany Porsche Team 8 1'09.986 0.178 0.122 164.089
5 Germany Andre Lotterer United States Andretti Autosport 9 1'09.997 0.189 0.011 164.064
6 Netherlands Robin Frijns Germany Audi Sport Team Abt 8 1'10.043 0.235 0.046 163.956
7 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Maserati Racing 8 1'10.050 0.242 0.007 163.940
8 Brazil Lucas di Grassi India Mahindra Racing 8 1'10.307 0.499 0.257 163.340
9 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 8 1'10.395 0.587 0.088 163.136
10 Spain Roberto Merhi India Mahindra Racing 7 1'10.482 0.674 0.087 162.935
11 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 0        
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Rene Rast, NEOM McLaren Formula E Takımı, e-4ORCE 04

Rene Rast, NEOM McLaren Formula E Takımı, e-4ORCE 04

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Çeyrek final

İki gruptan da en hızlı dört pilotun gelmesiyle birlikte, çeyrek final eşleşmeleri oluşmuş oldu. 

Eşleşmeler şu şekildeydi:

- Nato (Nissan) vs. Vergne (DS Penske) 

- Fenestraz (Nissan) vs. Günther (Maserati) 

- Hughes (McLaren) vs. Dennis (Andretti) 

- Da Costa (Porsche) vs. Rast (McLaren) 

Çeyrek finaller eşleşmelerini kazanan isimler Nato, Fenestraz, Dennis, Rast oldular. 

Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23

Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Yarı final 

Çeyrek finalin de tamamlanmasıyla artık 4 pilot kalmıştı ve eşleşmeler şu şekildeydi. 

- Nato (Nissan) vs. Fenestraz (Nissan)

- Rast (McLaren) vs. Dennis (Andretti) 

Nato vs. Fenestraz

Yarı finallerin ilk karşılaşmasında Nissan pilotları karşı karşıya geldiler ve finale kalmak için mücadele ettiler. 

Nato ilk şikana derin girerek ilk sektörde 0.2 sn kadar kaybetti ve turun geri kalanında da bu arayı kapayamadı. Böylelikle Fenestraz takım arkadaşını yenerek finale kalmış oldu. 

Rast vs. Dennis

Son yarı final eşleşmesinde ise Rast ile Dennis karşı karşıya geldi. Hafta sonu boyunca oldukça hızlı gözüken bu iki isimin mücadelesinde kazanan Dennis oldu. Rast, özellikle ilk sektörde oldukça yavaş kaldı ve Dennis, rahat bir şekilde finale kalmayı başardı. 

Rene Rast, NEOM McLaren Formula E Team, e-4ORCE 04

Rene Rast, NEOM McLaren Formula E Team, e-4ORCE 04

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Final

Sıralama turlarının finaline geldiğimizde, gözler iki pilotun üzerindeydi: Dennis ve Fenestraz. 

Meksika'da günün son mücadelesini Dennis kazandı ve şampiyonadaki en büyük iki rakibinin gruptan çıkamadığı bu sıralama seansını zirvede tamamladı. Dennis, pole pozisyonunu alarak 3 puanı da hanesine yazdırdı ve 2 puan farkla şampiyona liderliğine yükselmiş oldu. 

Fenestraz, ilk iki sektörü çok iyi sürmüştü ve son sektöre 0.050 sn önde girmişti ancak Fransız pilot, son viraj çıkışında ufak bir arkadan kayma yaşadı ve düzlüğe istediği momentumla çıkamadı.  Bu ufak an, Fenestraz'ın pole pozisyonunu kaçırmasına neden oldu. 

Final dereceleri: 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 1 1'08.931     166.601
2 France Sacha Fenestraz Japan Nissan e.dams 1 1'09.010 0.079 0.079 166.410
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