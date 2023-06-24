Portland E-Prix 2. antrenman: Sıralama turları öncesinde Nato lider, Günther ikinci

Daha önce Miami, Long Beach ve New York'ta yarışmış olan Formula E, tarihinde 9. kez ABD'ye geldi. Şu ana kadar her FE sezonunda en az bir kere Amerika'da yarışıldı ve normalde bu sezonun yarışının da New York da olması bekleniyordu.

Ancak New York'ta FE cadde pistinin bulunduğu liman bölgesinde yenileme çalışmaları var, dolayısıyla bu yıl New York'ta yarışılamıyor.

Bu durum, FE'yi ABD'de yarışmaktan alıkoyamadı ve FE sezonun 12. ayağı için Portland, Oregon'a geldi. Hafta sonu dün gerçekleştirilen 1. antrenman seansı ile başlamıştı ve 2. antrenman seansı ile devam etti. Pilotlar, sıralama turlarından önceki son seansta araçlarında son ayarları yapma şansını buldular.

Herhangi bir kaza ya da olay yaşanmayan 30 dakikalık bu seansta, en hızlı derece Nissan pilotu Norman Nato'dan geldi. Fransız pilot, seansın son dakikalarında kaydettiği 1:09.101'lik derecesiyle en hızlı isim oldu.

Son yarışın galibi Maximilian Günther ise 0.139 sn geride ikinciydi. Jaguar pilotu Sam Bird ise Günther'in sadece 0.002 sn gerisinde üçüncü oldu. 1. antrenman seansının en hızlısı Rene Rast dördüncü olurken, Jean-Eric Vergne ilk 5'i tamamladı.

Sıralama turları, TSi 22.40'da başlayacak.

2. antrenman sonucu: