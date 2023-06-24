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Formula E / Portland Antrenman raporu

Portland E-Prix 2. antrenman: Sıralama turları öncesinde Nato lider, Günther ikinci

2023 Formula E Dünya Şampiyonası'nın 12. ayağı olan Portland E-Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansında en hızlı derece Nissan pilotu Norman Nato'dan geldi.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Norman Nato, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04

Daha önce Miami, Long Beach ve New York'ta yarışmış olan Formula E, tarihinde 9. kez ABD'ye geldi. Şu ana kadar her FE sezonunda en az bir kere Amerika'da yarışıldı ve normalde bu sezonun yarışının da New York da olması bekleniyordu. 

Ancak New York'ta FE cadde pistinin bulunduğu liman bölgesinde yenileme çalışmaları var, dolayısıyla bu yıl New York'ta yarışılamıyor.

Bu durum, FE'yi ABD'de yarışmaktan alıkoyamadı ve FE sezonun 12. ayağı için Portland, Oregon'a geldi. Hafta sonu dün gerçekleştirilen 1. antrenman seansı ile başlamıştı ve 2. antrenman seansı ile devam etti. Pilotlar, sıralama turlarından önceki son seansta araçlarında son ayarları yapma şansını buldular. 

Herhangi bir kaza ya da olay yaşanmayan 30 dakikalık bu seansta, en hızlı derece Nissan pilotu Norman Nato'dan geldi. Fransız pilot, seansın son dakikalarında kaydettiği 1:09.101'lik derecesiyle en hızlı isim oldu. 

Son yarışın galibi Maximilian Günther ise 0.139 sn geride ikinciydi. Jaguar pilotu Sam Bird ise Günther'in sadece 0.002 sn gerisinde üçüncü oldu. 1. antrenman seansının en hızlısı Rene Rast dördüncü olurken, Jean-Eric Vergne ilk 5'i tamamladı. 

Sıralama turları, TSi 22.40'da başlayacak. 

2. antrenman sonucu: 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s
1 France Norman Nato Japan Nissan e.dams 19 1'09.101     166.191
2 Germany Maximilian Gunther Monaco Maserati Racing 19 1'09.240 0.139 0.139 165.857
3 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 18 1'09.242 0.141 0.002 165.853
4 Germany René Rast United Kingdom McLaren 19 1'09.255 0.154 0.013 165.821
5 France Jean-Eric Vergne United States DS Penske 19 1'09.269 0.168 0.014 165.788
6 France Sacha Fenestraz Japan Nissan e.dams 18 1'09.358 0.257 0.089 165.575
7 United Kingdom Jake Hughes United Kingdom McLaren 19 1'09.361 0.260 0.003 165.568
8 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Maserati Racing 19 1'09.363 0.262 0.002 165.563
9 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 21 1'09.485 0.384 0.122 165.273
10 Portugal Antonio Felix da Costa Germany Porsche Team 21 1'09.512 0.411 0.027 165.208
11 Netherlands Robin Frijns Germany Audi Sport Team Abt 17 1'09.536 0.435 0.024 165.151
12 Switzerland Sébastien Buemi United Kingdom Virgin Racing 20 1'09.585 0.484 0.049 165.035
13 Brazil Sergio SetteCamara United Kingdom NIO Formula E Team 20 1'09.585 0.484 0.000 165.035
14 Switzerland Nico Müller Germany Audi Sport Team Abt 20 1'09.610 0.509 0.025 164.976
15 Brazil Lucas di Grassi India Mahindra Racing 19 1'09.631 0.530 0.021 164.926
16 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 20 1'09.713 0.612 0.082 164.732
17 Belgium Stoffel Vandoorne United States DS Penske 18 1'09.843 0.742 0.130 164.425
18 Germany Andre Lotterer United States Andretti Autosport 18 1'09.905 0.804 0.062 164.280
19 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 19 1'09.949 0.848 0.044 164.176
20 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 21 1'10.373 1.272 0.424 163.187
21 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 20 1'10.391 1.290 0.018 163.145
22 Spain Roberto Merhi India Mahindra Racing 19 1'10.515 1.414 0.124 162.858
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