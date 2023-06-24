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Formula E / Portland Antrenman raporu

Portland E-Prix 1. antrenman: Rekorların kırıldığı seansta Rene Rast lider

2023 Formula E Dünya Şampiyonası'nın 12. ayağı olan Portland E-Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansında en hızlı derece McLaren pilotu Rene Rast'tan geldi.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Rene Rast, McLaren

Daha önce Miami, Long Beach ve New York'ta yarışmış olan Formula E, tarihinde 9. kez ABD'ye geldi. Şu ana kadar her FE sezonunda en az bir kere Amerika'da yarışıldı ve normalde bu sezonun yarışının da New York da olması bekleniyordu. 

Ancak New York'ta FE cadde pistinin bulunduğu liman bölgesinde yenileme çalışmaları var, dolayısıyla bu yıl New York'ta yarışılamıyor.

Bu durum, FE'yi ABD'de yarışmaktan alıkoyamadı ve FE sezonun 12. ayağı için Portland, Oregon'a geldi. Bu, FE'nin Amerika'da yarışacağı dördüncü konumu oldu. 

Portland'da sezonun 12. ayağı, 1. antrenman seansı ile başladı ve pilotlar, 30 dakikalık seans boyunca bu yeni piste alışmaya çalıştılar. 

The Maserati MSG Racing team in the pitlane

The Maserati MSG Racing team in the pitlane

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Pilotlar her tur 3.221 kilometrelik bu pistte limitlere her tur biraz daha yaklaştılar, dereceler de her dakika biraz daha gelişti. Bu da sıralamaların sürekli olarak değiştiği anlamına geldi. 

Limitleri bulmak için bazen onları aşmanız gerekir, bazı pilotlar da piste alışmaya çalışırken ufak anlar yaşadılar. DS Penske pilotu Jean-Eric Vergne ve NIO333 sürücüsü Dan Ticktum pistten uçarak çimde ufak gezintiler yaptılar. 

Bu pistin hızlı yapısı ve Gen3 araçlarının güçlü motorları birleşince, seans içerisinde bazı rekorlar kırıldı. Seansın ilk birkaç dakikası geride kalırken McLaren pilotu Rast, Sacha Fenestraz'a ait olan Formula E ortalama sürat rekorunu kırdı. Jaguar pilotu Sam Bird ise FE tarihinde 275km/saat azami süratini geçen ilk isim oldu. 

En hızlı ortalama sürat rekorunu kıran Rast, 1:09.054'lük derecesiyle seansı da ilk sırada noktaladı. Seans içerisinde pistten taşan Vergne ve Ticktum ise ilk 3'ü tamamladılar. 

Sergio Sette Camara, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9

Sergio Sette Camara, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Yüksek azami süratlere ulaşan Jaguar'da Sam Bird dördüncüydü, son yarışın galibi Maximilian Günther ise 5. sırayı aldı. 

Nico Müller altıncı en hızlı zaman kaydederken, son şampiyon Stoffel Vandoorne yedinciydi. Mitch Evans, Antonio Felix da Costa ve Lucas di Grassi ise ilk 10'u tamamladılar. 

1. antrenman sonucu: 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Germany René Rast United Kingdom McLaren 20 1'09.054      
2 France Jean-Eric Vergne United States DS Penske 20 1'09.226 0.172 0.172  
3 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 20 1'09.390 0.336 0.164  
4 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 20 1'09.538 0.484 0.148  
5 Germany Maximilian Gunther Monaco Maserati Racing 21 1'09.565 0.511 0.027  
6 Switzerland Nico Müller Germany Audi Sport Team Abt 21 1'09.572 0.518 0.007  
7 Belgium Stoffel Vandoorne United States DS Penske 20 1'09.644 0.590 0.072  
8 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 20 1'09.694 0.640 0.050  
9 Portugal Antonio Felix da Costa Germany Porsche Team 20 1'09.741 0.687 0.047  
10 Brazil Lucas di Grassi India Mahindra Racing 19 1'09.747 0.693 0.006  
11 United Kingdom Jake Hughes United Kingdom McLaren 19 1'09.860 0.806 0.113  
12 France Sacha Fenestraz Japan Nissan e.dams 18 1'09.886 0.832 0.026  
13 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Maserati Racing 20 1'09.890 0.836 0.004  
14 Germany Andre Lotterer United States Andretti Autosport 19 1'09.906 0.852 0.016  
15 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 18 1'10.013 0.959 0.107  
16 France Norman Nato Japan Nissan e.dams 17 1'10.027 0.973 0.014  
17 Netherlands Robin Frijns Germany Audi Sport Team Abt 19 1'10.090 1.036 0.063  
18 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 18 1'10.126 1.072 0.036  
19 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 22 1'10.188 1.134 0.062  
20 Spain Roberto Merhi India Mahindra Racing 19 1'10.762 1.708 0.574  
21 Brazil Sergio SetteCamara United Kingdom NIO Formula E Team 21 1'10.794 1.740 0.032  
22 Switzerland Sébastien Buemi United Kingdom Virgin Racing 17 1'11.154 2.100 0.360  
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