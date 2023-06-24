Portland E-Prix 1. antrenman: Rekorların kırıldığı seansta Rene Rast lider

Daha önce Miami, Long Beach ve New York'ta yarışmış olan Formula E, tarihinde 9. kez ABD'ye geldi. Şu ana kadar her FE sezonunda en az bir kere Amerika'da yarışıldı ve normalde bu sezonun yarışının da New York da olması bekleniyordu.

Ancak New York'ta FE cadde pistinin bulunduğu liman bölgesinde yenileme çalışmaları var, dolayısıyla bu yıl New York'ta yarışılamıyor.

Bu durum, FE'yi ABD'de yarışmaktan alıkoyamadı ve FE sezonun 12. ayağı için Portland, Oregon'a geldi. Bu, FE'nin Amerika'da yarışacağı dördüncü konumu oldu.

Portland'da sezonun 12. ayağı, 1. antrenman seansı ile başladı ve pilotlar, 30 dakikalık seans boyunca bu yeni piste alışmaya çalıştılar.

The Maserati MSG Racing team in the pitlane Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Pilotlar her tur 3.221 kilometrelik bu pistte limitlere her tur biraz daha yaklaştılar, dereceler de her dakika biraz daha gelişti. Bu da sıralamaların sürekli olarak değiştiği anlamına geldi.

Limitleri bulmak için bazen onları aşmanız gerekir, bazı pilotlar da piste alışmaya çalışırken ufak anlar yaşadılar. DS Penske pilotu Jean-Eric Vergne ve NIO333 sürücüsü Dan Ticktum pistten uçarak çimde ufak gezintiler yaptılar.

Bu pistin hızlı yapısı ve Gen3 araçlarının güçlü motorları birleşince, seans içerisinde bazı rekorlar kırıldı. Seansın ilk birkaç dakikası geride kalırken McLaren pilotu Rast, Sacha Fenestraz'a ait olan Formula E ortalama sürat rekorunu kırdı. Jaguar pilotu Sam Bird ise FE tarihinde 275km/saat azami süratini geçen ilk isim oldu.

En hızlı ortalama sürat rekorunu kıran Rast, 1:09.054'lük derecesiyle seansı da ilk sırada noktaladı. Seans içerisinde pistten taşan Vergne ve Ticktum ise ilk 3'ü tamamladılar.

Sergio Sette Camara, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9 Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Yüksek azami süratlere ulaşan Jaguar'da Sam Bird dördüncüydü, son yarışın galibi Maximilian Günther ise 5. sırayı aldı.

Nico Müller altıncı en hızlı zaman kaydederken, son şampiyon Stoffel Vandoorne yedinciydi. Mitch Evans, Antonio Felix da Costa ve Lucas di Grassi ise ilk 10'u tamamladılar.

1. antrenman sonucu: