Porsche: "Yeni sezona hazırlanırken nefes alacak vaktimiz dahi yoktu"
Porsche takım patronu Florian Modlinger, standart parçaların gecikmesi nedeniyle sezon hazırlıklarının sıkışık geçtiğini ve bu durumdan dersler çıkarılması gerektiğini söylüyor.
Normalde yeni araçların Mayıs ayının sonunda takımlara teslim edilmesi planlanıyordu, ancak standart parçaların gelişi oldukça gecikti, bu da takımların test programlarını etkiledi.
Gecikme nedeniyle birçok takım Valencia'daki sezon öncesi testine hazırlıksız gelirken, bu durumu telafi etmek isteyen yönetim takımlara Perşembe günü bir saat daha test yapma imkanı tanıdı.
Eski dönemden yeni döneme keskin bir dönüş yapmak zorunda kaldıklarını söyleyen Modlinger, takımın nefes alacak zaman dahi bulamadığını söyledi ve kayıp zamanı telafi etmek için sıkı çalışan herkese teşekkür etti.
Autosport'a konuşan Modlinger, "Gerçekten zorlu bir süreci geride bıraktık. Bu araçları test etmeye halen Gen2 araçlarla yarışırken başladık."
"Program oldukça sıkışıktı, araçların takımlara teslimi epey gecikti. Normalde çoktan Meksika'daki ilk yarış için hazır olmamız gerekiyordu, ancak nefes almak için dahi ara veremedik."
"Yarış sezonundan test sezonuna geçerken ve bir sonraki sezona girerken oldukça zorlandık ki bu tüm takım için zorlayıcıydı; neyse ki herkes harika bir iş ortaya koydu!"
"Gelecek için bazı dersler çıkarmalıyız. Oldukça karmaşık sistemlere ve yeni teknolojilere sahip yeni bir araç için program çok kısa ve çok sıkıydı. Düzgün bir şekilde hazırlanmak için daha fazla zamana sahip olmamamız bizi zorladı."
Florian Modlinger, Porsche
Photo by: Andreas Beil
Bazı standart parçaların sorun çıkarttığını da belirten Modlinger, bu nedenle birkaç test gününü iptal etmek zorunda kaldıklarını söyledi.
Modlinger, "Sorun genel olarak bizim de muzdarip olduğumuz tedarik piyasasındaki gecikmelerle ilgili. Ancak bazı standart parçalarla ilgili de yineleyen sorunlarla karşılaştık, bu da test günlerini iptal etmemize neden oldu."
"Testlerin gecikmesi, durumu olduğundan daha da zorlaştırdı." dedi.
Son olarak ilk yarıştan neler beklemeleri gerektiği sorulan Modlinger, "Herhangi bir beklentiye sahip olmak çok zor. Rekabetçi ve dayanıklı olabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sezonun başlamasını dört gözle bekliyorum."
"Meksika'da sıralama turlarında daha iyi performanslarla karşılaşacak, yarış sonuçlarıyla ise her takımın ve her üreticinin yeni döneme ne kadar iyi hazırlandığını göreceğiz." dedi.
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