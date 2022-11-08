Porsche, yeni Formula E aracının örtüsünü kaldırdı

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Porsche fabrika takımı pazartesi akşamı, serinin dokuzuncu sezonunda Pascal Wehrlein ve Antonio Felix da Costa tarafından kullanılacak üçüncü nesil (Gen3) aracı tanıttı.

Gen3 aracının tanıtımı İtalya'nın Franciacorta'da bulunan Porsche Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yeni araçta kırmızı, siyah ve beyazdan oluşan renk düzeni korundu ancak araç Gen2'ye göre oldukça farklı görünüyordu.

Porsche 99X Electric, Almanya'nın Weissach kentindeki Porsche Araştırma Merkezi tarafından geliştirildi ve ilk yarışına, 14 Ocak 2023'te Meksika'da gerçekleştirilecek yeni sezonun ilk yarışıyla çıkacak.

Gen3 araçları, önceki nesle göre daha hızlı, daha hafif, daha güçlü ve daha verimli. Dingil mesafesi biraz daha kısa olan bu araç, dar cadde pistlerinde yarışmak için özel olarak üretildi.

Porsche 99X Electric Gen3 Fotoğraf: Porsche Motorsport

Bataryanın boyutu küçültüldü ancak gücü artırıldı ve enerji geri kazanım sistemi daha verimli hale getirildi.

Porsche yeni sezonda Andre Lotterer'in yerine Antonio Felix da Costa'yı getirirken, yanında Pascal Wehrlein olacak.

Da Costa, "Yeni aracımız ileriye doğru atılmış büyük bir adım. Bir önceki modele göre daha hafif ve daha güçlü olması, biz sürücülerin mutlulukla gülümsemesine neden oluyor."

"Porsche fabrika takımında yeniyim, bu yüzden son birkaç haftayı mühendisleri ve teknisyenleri tanımaya ve takımdaki yerime alışmaya çalışarak geçirdim fakat kendimi burada hemen çok rahat hissettim."

"Daha önce farklı serilerde birlikte yarıştığımız yeni takım arkadaşım Pascal ile de iyi anlaştık. Şimdi ortak bir hedefimiz var: Porsche ile yarışlar ve şampiyonluklar kazanmak. Çünkü zafer, bu marka ile eşanlamlı."

"Yeni nesil araçla bunu mümkün olduğunca çabuk başarmaya çalışacağız." dedi.

Pascal Wehrlein da yeni nesil için heyecanlı.

"Porsche 99X Electric'i test ettiğimde, aracın ne kadar iyi olduğunu hemen hissettim. Çok fazla bilgi edindik ve çok fazla ilerleme kaydettik."

"Başlangıçta en uygun ayarları bulmamız gerekiyordu ancak kısa süre sonra hız ve tabii ki verimlilik üzerinde çalışmaya başladık çünkü başarının bağlı olduğu temel faktör budur."

"Çok ilginç bir çalışma süreciydi ve yeni sezon öncesinde, Mexico City'deki ilk yarışa hazırlanmak için aracımızı daha iyi tanımaya çalışacağız."

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