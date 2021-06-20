Porsche, Wehrlein’ın Puebla E-Prix’sinden diskalifiye olma nedenini açıkladı

Wehrlein, Meksika’da Oliver Rowland’ın 0.058 saniye önünde ikinci pole pozisyonunu kazandı ve yarışı 3.6 saniye farkla rahat bir şekilde kazandı.

Fakat Alman sürücü ve takım arkadaşı Andre Lotterer'in yanı sıra iki Nissan e.dams sürücüsü Rowland ve Sebastien Buemi de yarıştan diskalifiye edildi.

Bunun sebebi ise dört aracın da yarışta lastik kullanımıyla ilgili bir teknik kuralı ihlal etmesiydi.

Bu, FIA bültenine göre lastik tedarikçisi Michelin’in “gerekli basınç kontrolünü gerçekleştirememesi” anlamına geliyordu.

Motorsport.com’a verdiği demeçte Porsche Formula E takım patronu Lindsay, “Ne yazık ki takımımızın yaptığı ufak bir hata, iki aracımızın da diskalifiye olmasına neden oldu.”

“Bu teknik bir ihlaldi ve kasıtlı olarak yapılmadı. Ancak kural kuraldır ama açıkçası, biraz sert bir kural.”

“Yarışta, sıralamalardakiyle aynı lastikleri kullandık.”

“Bu sistemle mücadele eden tek biz değiliz. [Sistem], daha basit bir hale getirilebilir.”

Pascal Wehrlein, Tag Heuer Porsche, Porsche 99X Electric Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Wehrlein, Motorsport.com’a “takımına hiç kızmadığını” söyledi ama yetkililerin yarış öncesinde bu hata hakkında onları uyarmaları gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Bu, sportif yönetmeliğin 36.5 maddesiyle alakalı ve bu madde şunları söylüyor: “Starta 10 dakika kaldığında, her aracın kullanacağı lastiklerin numaraları, özel bir portal üzerinden FIA teknik temsilcisine bildirilmelidir."

Bu yüzden yarış sırasında, Wehrlein'in yarış mühendisi Kyle Wilson-Clark, olası bir ceza durumunda Alman sürücünün, nihai galip Lucas di Grassi'nin önünde kalabilmesi için 5 saniyelik bir fark yaratmasını söyledi.

Ancak Lindsay, FIA'nın takımı yarıştan önce bu konuda uyarmadığını açıkladı.

"Yarıştan önce bize bu söylenmedi. Normalde, FIA tarafından bu yarıştan önce belirleniyor ama bu olmadı."

“Ayrıca, bunu bildirmek zorunda da değiller. Gridde, bunu görmediler. Yarışın sonuna kadar sorunun ne olduğunu gerçekten görmüyorlar."

“Yani aslında, lastik basınçları minimum seviyenin altındaydı ama yine de garajlarına geri dönebildiler. Yarış sırasında fark etsek bile, aynı sonuç olurdu.”