Porsche salgın nedeniyle FE hedeflerini küçültebilir

Porsche motor sporları patronu Pascal Zurlinden, 99X Electric araçları üzerine 2020/21 sezonu için yaptıkları planların, koronavirüs krizi sebebiyle ertelenen yarışlar dolayısıyla etkilendiğini söyledi.

Zurlinden "Bu sene serideki ilk yılımız ve hedefimiz, şampiyonanın tüm karakteristiğini, pistlerin tüm karakteristiğini öğrenmekti, ancak ikinci sezonumuzda çaylak olarak ilerlemeye devam edeceğiz gibi duruyor."

"Bu durum hedeflerimizi biraz etkileyecek, ancak simülasyon üzerinde bayağı güçlü bir şekilde çalışıyoruz ve bu yüzden hiç olmadığımız kadar güçlü döneceğiz." dedi.

Porsche sürücüsü Andre Lotterer de, Zurlinden'in Formula E 2019/20 sezonu hakkında dediği şeylere katıldı:

"En sıkıntılı durum, gelecek sene de takvimde olacak olan Roma, Paris ve Seul yarışlarında kullanılan pistler konusunda bilgi edinemeyecek olmamız."

"İkinci sezonumuzda bu pistlere gittiğimizde hala ilk defa sürüş yapıyor olacağız."

"Bu durum ile ilgili iyi olan kısım ise, normalde yarışlara hazırlanıp konsantre olmadığımız eksiklerimize odaklanma fırsatı yakalamış olmamız. Şu anda gelişimimize daha çok odaklanabiliriz."

Zurlinden ve Lotterer, Porsche'nin FE'de yarış temposunda ön sıralarda yer alması için kendini geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Meksika yarışına poleden, Marakeş yarışına ise üçüncülükten başlayan Lotterer, bu başlangıç pozisyonları sonrasında Meksika'da yarış dışı kaldı ve Marakeş'te ise sekizinci oldu.

Lotterer'in topladığı 25 puan ile beraber Porsche, markalar sıralamasında dokuzuncu sırada bulunuyor. Lotterer'in takım arkadaşı Neel Jani ise hâlâ puan alamadı.

Zurlinden "Aracımız, sıralamalarda çok rekabetçi bir tempo gösterdi. Ama yarışta enerji kullanımı ile ilgili öğrenmemiz gereken pek çok şey var."

"Sokak yarışlarına özel temaslar yaşadık, ki buna kötü şans diyebilirsiniz, ancak aynı zamanda testlerde yaşamadığımız yazılım hataları sebebiyle de ceza aldığımız yarışlar oldu." dedi.

Lotterer ise FE'de yarış ve sıralamanın farklı durumlar olduğuna dikkat çekti.

"Diğer motor sporları serilerinde, FE'de olmayan küçük şeyler var. Elimizde olan paketle ilgili hiçbir sıkıntımız yok - zaten yüzde 80 veya 90'lık kısmı programlama ve yazılıma dayanıyor."

Lotterer'e göre, sezonun ilk yarışı olan Riyad'da aldığı ikincilik bir anlam ifade etmiyordu, çünkü "pistin doğası pek çok şeyi saklamış olabilirdi".