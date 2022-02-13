Porsche, "plana sadık kalmaları için" Wehrlein'dan tempo yükseltmesini istemiş

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Wehrlein, yarış süresin bitmesine iki saniye kala 39. tura başladı ve böylelikle toplam süreye, fazladan bir tur daha eklemiş oldu. Porsche'nin hedefi, en başından beri 40 tur atmaktı ve (Normal süre+1 ur sayesinde) bu hedefe ulaşmış oldular.

Fazladan bir tur, bazı sürücülerin sorun yaşamasına neden oldu çünkü kendilerini buna göre ayarlamamışlardı ve son turda enerjileri tükendi.

Fakat ilk galibiyetini alan Wehrlein, Porsche'nin yarışın başında enerji saklamak adına daha yavaş bir tempoda gittiğini ve Edoardo Mortara'yı geçip liderliği aldıktan sonra hedefinin daha hızlı gitmek olduğunu dile getirdi.

Wehrlein, ”Edo'yu geçtiğimde hedef, 40 tur stratejimize sadık kalabilmek adına hızı artırmaktı."

"Sonunda gördüğünüz üzere çok yakındı, o bir turu sadece 1-2 saniye ile aldık."

“Etrafımızdaki araçlara kıyasla daha fazla enerjimiz olduğunu biliyorduk, daha iyi hızımız vardı. Her şeyin güvenli olduğu, verimliliğe odaklanıp, yarışı 40 tura çıkarmaya çalışmam gerektiği mesajını aldım."

Pascal Wehrlein, Porsche, 1st position, celebrates on the podium Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

"Her zaman 40 tur hedefledik. Sonunda her şey kontrol altındaydı ve en önemli şey buydu."

“Tehlikede olmasak bile yine de 40 turluk yarış hedefine ulaşabileceğimizi görmek istedik. dedi.

Takım arkadaşı Andre Lotterer de Porsche'nin doğru stratejiyi seçtiğini kabul etti.

Lotterer, ”En başından beri doğru stratejiyi seçtiğimizi düşünüyorum."

"Stratejiden dolayı başlangıçta biraz savunmasızdık ama başımızı eğdik ve hedeflerimizi takip ettik. Sonunda da lehimize oldu."

“Bir şeyleri bir araya getirmeye başlıyoruz ve bugün şampiyona için de önemli işler başardık."

"Takımdaki herkes bugün çok mutlu olabilir. Bence maksimuma çıkardık.” dedi.