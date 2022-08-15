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Formula E / Seul ePrix II Haberler

Porsche, Lotterer'in yerine Da Costa ile anlaştı!

Antonio Felix da Costa, gelecek sezon Porsche'nin Formula E takımında Andre Lotterer'in yerini alacak.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
, Technical Editor
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Porsche, Lotterer'in yerine Da Costa ile anlaştı!
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2019-20 şampiyonu, bu hafta sonu Seul'deki sezon finalinin ardından DS Techeetah takımdan ayrıldı ve Porsche takımında Pascal Wehrlein'ın yen takım arkadaşı olacak.

2014 yılında Amlin Aguri ile Formula E'ye dahil olan Da Costa, daha sonra 2016'da BMW ile birlikteliği olan Andretti ekibine geçti.

Lotterer'in 2019-20 sezonu için Porsche'ye geçmesinin ardından Techeetah'ın teklifini kabul etti ve burada Jean Eric Vergne'in takım arkadaşı oldu.

O yıl, Berlin'de kazandığı zaferlerin de yardımıyla sezonu 158 puanla şampiyon olarak tamamladı.

Şimdi takımda geçirdiği yılların ardından Posche saflarına katılacak ve burada Lotterer'in koltuğuna geçecek.

Da Costa, "Bu benim için bir rüyanın gerçekleşmesi gibi. Bu takım için yarışlar kazanmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Sadece Formula E'de değil, kariyerimin pek çok noktasında bir Porsche tarafından mağlup edildim, bu yüzden Porsche'nin kazanmak için her şeyi yaptığını biliyorum. Markanın DNA'sında bu var."

"Onlarla aynı tutkuyu paylaşıyorum ve Gen3 dönemine başarılı şekilde başlamalarını sağlamak için bu onlarla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Antonio Felix da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21

Antonio Felix da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Da Costa, 2021-22 sezonunda sadece bir yarış kazanırken, iki kez de pole pozisyonunun sahibi oldu.

Sezonu sekizinci sırada tamamlayan Da Costa, klasmanda takım arkadaşı Jean Eric Vergne'in 22 puan ardında yer aldı.

Porsche'nin Formula E direktörü Florian Modlinger, "Antonio ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Onu zaten farklı serilerden tanıyorum ve kişisel olarak ona çok saygı duyuyorum. Formula E'de başardığı şey inanılmaz."

Galibiyetler ve şampiyonluk için savaşabilmesi adına, kendisine rekabetçi bir Gen3 aracı vermek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"Takım onula çalışmayı sabırsızlıkla bekliyor." dedi.

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