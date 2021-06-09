Porsche: ''Lotterer, ilk Formula E galibiyeti için fazla 'aç' durumda''

Porsche, şu anda takımlar sıralamasında yedinci sırada bulunuyor ve sıralama liderleri Mercedes ile Jaguar Racing'in puanlarının yarısından birkaç puan daha az puana sahip.

Markanın sürücüleri Lotterer ve Pascal Wehrlein, sezonun başından beri gerçekleştirilen yedi yarışta da henüz iki araçla birden puan alamadı. Ancak iki sürücü de birer podyum aldılar.

Ancak, Porsche'nin Formula E Operations'un başkanı Amiel Lindesay, takımının performansını şu şekilde savundu: ''Önlerde sürebileceğimizi gösterdik.''

''Sezonun ikinci yarısında daha iyi yapmamız gereken şeyler var ve bunu yapmaya çalışıyoruz.''

''Sezona iyi hazırlanmış ve çok özgüvenli şekilde başladık. Beklentilerimiz henüz karşılanmadı.''

''İki araç da çok hızlı, takım içindeki gelişimler iyi. Pistteki talihsiz birkaç kaza nedeniyle henüz umduğumuz sonuçları alamadık.''

''Temelde, başarılı olmak için her şeyimiz var ancak ilk yedi yarışta bunları bir araya getiremedik.''

Lotterer, geçtiğimiz sezon, seride katıldığı dördüncü yarış olan Mexico City'deki E-Prix'de, Porsche'nin ilk pole pozisyonunu kazanmıştı. Ancak, Alman sürücü bu yarış hızını 2021'e taşımakta zorlandı.

André Lotterer, TAG Heuer Porsche, Porsche 99X Electric Photo by: Andreas Beil

Sürücülerin bitiremedikleri yarışlar hesaplanmadığında bile, iki Porsche sürücüsünün de net pozisyon kazancı sadece iki sıra oldu.

Ancak Lindesay, takımın geçireceği ''temiz bir hafta sonunun'', Porsche'nin ilk galibiyetini almaya yardımcı olacağını düşündüğünü ekledi.

''Ön sıradan başladık, güçlü sıralama performansları sergiledik ve aynı zamanda yarışlarda önde olabileceğimizi de gösterdik.''

''İhtiyacımız olan, her şeyin mükemmel şekilde bir araya geldiği temiz bir hafta sonu geçirmek.''

''Sonrasında ise beklediğimiz üst seviye sonuçlar gelecektir. Bundan şüphem yok.''

Ancak Yeni Zelandalı başkan, Lotterer'in, Roma'nın açılış yarışında liderlik savaşında Stoffel Vandoorne ile çarpışması ve 2015-16 şampiyonu Sebastien Buemi'nin Valensiya'da yaşadığı olay gibi belirli kazaların, Alman sürücünün, ilk zaferi için fazla istekliliğin sonucu olduğunu kabul etti.

''Takımca, sürekli olarak sürücülerimize mükemmel aracı vermek için çalışıyoruz.''

''Ancak yarışta, onlar kendi kararlarını veriyorlar. Örneğin, mevcut enerjinin en iyi nasıl kullanılacağına onlar karar veriyorlar.''

''Biz bu şeyleri simüle edemeyiz. Bu yüzden sürücülerimizin tecrübelerine ve yeteneklerine güveniyoruz.''

''Andre çok hızlı ve çok tecrübeli ancak, bazen ilk galibiyetini almak için çok 'aç' davranıyormuş gibi hissediyorum.''

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