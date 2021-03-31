Porsche, Formula E’nin Gen3 kurallarını kabul etti

Yeni sezonda sadece iki yarışın ardından iki podyum ve bir pole pozisyonu alan Porsche, Formula E’de dört sene daha kalma sözü verdi.

Mahindra, DS Automobiles ve Nissan’ın ardından Gen3 kurallarına dahil olan dördüncü üretici Porsche’yle birlikte, yeni dönem şekillenmeye başladı.

Porsche Motorsport’un başkan yardımcısı ve Volkswagen Grubu'nun motor sporları başkan yardımcısı Fritz Enzinger konuyla ilgili şunları söyledi: ‘’2019’da Formula E’ye girdiğimiz zaman, seriye bağlılık sözü verdik.’’

‘’Bizim açımızdan bakarsanız, burası yüksek performanslı, doğa dostu, enerji verimliliği yüksek ve sürdürülebilir araçların gelişimini göstermek için rekabetçi bir alan sunuyor.’’

‘’Geçtiğimiz sezon da bunu, pandemiden kaynaklanan kısıtlamalara rağmen doğrulamış oldu.’’

‘’Bizim için, Formula E’nin DNA’sı önemli. Bu DNA şampiyonayı başarılı kıldı ve korundu. Aynı şekilde Gen3’te de öyle.’’

‘’Aynı zamanda, spor ve teknik alanda Formula E’yi bir üst seviyeye çıkarma potansiyelini de görüyoruz.’’

Pascal Wehrlein, Tag Heuer Porsche, Porsche 99X Electric, leads Rene Rast, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07 Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Alman spor araç markası, kısa zaman önce sentetik yakıtların gelişimine ‘’büyük bir yatırım’’ yapmasına rağmen, tamamen elektrikli şampiyonaya olan bağlılığına devam etti.

Gen3 kuralları, 2022-23 sezonunda başlayacak. Yarışta 600kW’a kadar hızlı şarj pit stopları olacak.

Araçların teknik kabiliyetlerinde de artış yaşanacak. Buna enerji tasarruflu frenlemede kapasitenin 250kW’tan 600kW’a çıkarılması da dahil.

Araç gücü 350kW’a yükseltilecek, bu 470 beygir gücüne denk oluyor. Daha hafif bataryalar ve daha küçük parçaların kullanılmasıyla da 120kg ağırlık düşüşü olacak.

Porsche’nin ‘Inside E’ podcastinde konuşan FIA başkanı Jean Todt, ‘’Porsche’nin bir sonraki döneme bağlı kalmasından mutluyum.’’

‘’Daha hafif, daha güçlü, daha hızlı şarjla, Gen3 araçları elektrikli yarışların zirvesi olarak seriyi daha da pekiştirecek.’’

‘’Aynı zamanda Formula E’nin, üreticilerin uzmanlığını sergilemesi için doğru platform olduğunu da onaylamıştır.’’ dedi.

Porsche, yeni kuralların gelişiminde Formula E ve FIA’yla yapılan konuşmaların bir parçasıydı.

Üreticiler, Gen3 kurallarına 31 Mart tarihine kadar katılabilirler. Ancak bu tarihin çok da katı bir tarih olmadığı anlaşıldı.

Mercedes’in de, Gen3 kurallarına katılması bekleniyor. McLaren Racing de, geçtiğimiz kış Audi ve BMW’nin seriden ayrılmasının ardından gridde bir yer için anlaşma yapmıştı.