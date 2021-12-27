Porsche, Formula E'deki batarya gelişimine izin verilmesini istiyor

Formula E'nin kurulmasından bu yana batarya her zaman tüm üreticiler için tek spesifikasyonda oldu.

İlk başta Williams Advanced Engineering tarafından tedarik edilirken, Gen2 araçlara geçildiğinde McLaren Applied Technologies bataryayı sunan şirket oldu. 2022-23 sezonunda Gen3 araçlarına geçildiğinde ise yeniden Williams'ın bataryasına dönülecek.

Mevcut planlara göre yeni 470 beygirlik araçlarda da bataryalar standart olacak. Ancak Porsche, gelecekte bu alanda gelişime izin verilmesi yönünde bir talepte bulundu.

Geçmişte de buna benzer istekler oldu ancak üretici takımların bütçeleri nedeniyle avantajlı olacakları gerekçesiyle buna izin verilmedi.

Porsche'nin yeni Motor Sporları Patronu Thomas Laudenbach, katı sınırlar dahilinde batarya gelişimine izin verilmesini umduklarını söyledi.

Laudenbach, "Bütçe gerekçesiyle batarya gelişimini üreticilere açmak istemediler ve bunu biz de kabul ediyoruz."

"Diğer taraftan, gelecek için baktığımız şeylerden birisi batarya. Bu konuda şimdiden bazı görüşmelerimiz oldu."

"Kontrollü bir şekilde de olsa, gelecekte bir şekilde üreticiler için batarya gelişimine izin verildiğini görmek istiyoruz."

"Bu konuda tamamen serbest bırakmak doğru olan şey değil."

"Bu konuda birilerinin - yol otomobil partneri olanların - gelişime servet harcamasını istemiyoruz. Çünkü bu küçük takımları öldürür." dedi.

Laudenbach, batarya hücresinin standart tutulup kalan bölümlerin belli sınırlar dahilinde serbest bırakılabileceğini düşünüyor.

Formula E, 1 Ekim 2022 tarihi itibariyle bütçe sınırının devreye gireceğini açıklamıştı. Bu kapsamda üreticilere iki senelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri için 25 milyon Euro'luk hak verilecek.

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Batarya gelişimi tartışması, Formula E'nin üreticiler için gelişim mücadelesi açısından ne pozisyonda olduğu konusunu gündeme getiriyor.

Mercedes ve BMW, bu konuyu işaret ederek seriden ayrılma kararlarını açıklamıştı. Benzer şekilde Audi de Formula E'den ayrılan büyük üreticilerden oldu.

Elektrikli güç ünitesi şimdiden %90 verimli durumda ancak muhafazakar bir tutum sergilendiği için, Formula E'nin gelişiminde en büyük boşluk bataryada bulunuyor.

Laudenbach, "Bu konuyla alakalı olarak, batarya gelişimine kontrollü bir şekilde izin verildiğini görmek istiyoruz."

"Formula E organizasyonunu suçlamıyorum çünkü bu sıkıntılı bir konu."

"Ancak onlarla görüşüyoruz ve bunun geleceğini düşünüyoruz." dedi.

Porsche, 2023-24 sezonunun sonuna kadar Formula E'de kalacağını açıklamıştı.

Serinin kurucusu Alejandro Agag, bu konuyla alakalı olarak, "Serbestlik ne yazık ki daha fazla para demek."

"Ne kadar çok serbestlik verirsek, takımlar o kadar çok para harcamak zorunda kalır ve bir süre sonra parasız kalıp şampiyonadan ayrılırlar." demişti.