Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Önceki / Agag, Mercedes'in Formula E'den ayrılmasını "anlayamıyor"
Formula E Haberler

Porsche, Formula E'deki batarya gelişimine izin verilmesini istiyor

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik

Porsche, batarya gelişiminin serbest bırakılması için Formula E ile görüşmeye başladığını açığa çıkardı.

Porsche, Formula E'deki batarya gelişimine izin verilmesini istiyor

Formula E'nin kurulmasından bu yana batarya her zaman tüm üreticiler için tek spesifikasyonda oldu.

İlk başta Williams Advanced Engineering tarafından tedarik edilirken, Gen2 araçlara geçildiğinde McLaren Applied Technologies bataryayı sunan şirket oldu. 2022-23 sezonunda Gen3 araçlarına geçildiğinde ise yeniden Williams'ın bataryasına dönülecek.

Mevcut planlara göre yeni 470 beygirlik araçlarda da bataryalar standart olacak. Ancak Porsche, gelecekte bu alanda gelişime izin verilmesi yönünde bir talepte bulundu.

Geçmişte de buna benzer istekler oldu ancak üretici takımların bütçeleri nedeniyle avantajlı olacakları gerekçesiyle buna izin verilmedi.

Porsche'nin yeni Motor Sporları Patronu Thomas Laudenbach, katı sınırlar dahilinde batarya gelişimine izin verilmesini umduklarını söyledi.

Laudenbach, "Bütçe gerekçesiyle batarya gelişimini üreticilere açmak istemediler ve bunu biz de kabul ediyoruz."

"Diğer taraftan, gelecek için baktığımız şeylerden birisi batarya. Bu konuda şimdiden bazı görüşmelerimiz oldu."

"Kontrollü bir şekilde de olsa, gelecekte bir şekilde üreticiler için batarya gelişimine izin verildiğini görmek istiyoruz."

"Bu konuda tamamen serbest bırakmak doğru olan şey değil."

"Bu konuda birilerinin - yol otomobil partneri olanların - gelişime servet harcamasını istemiyoruz. Çünkü bu küçük takımları öldürür." dedi.

Laudenbach, batarya hücresinin standart tutulup kalan bölümlerin belli sınırlar dahilinde serbest bırakılabileceğini düşünüyor.

Formula E, 1 Ekim 2022 tarihi itibariyle bütçe sınırının devreye gireceğini açıklamıştı. Bu kapsamda üreticilere iki senelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri için 25 milyon Euro'luk hak verilecek.

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Batarya gelişimi tartışması, Formula E'nin üreticiler için gelişim mücadelesi açısından ne pozisyonda olduğu konusunu gündeme getiriyor.

Mercedes ve BMW, bu konuyu işaret ederek seriden ayrılma kararlarını açıklamıştı. Benzer şekilde Audi de Formula E'den ayrılan büyük üreticilerden oldu.

Elektrikli güç ünitesi şimdiden %90 verimli durumda ancak muhafazakar bir tutum sergilendiği için, Formula E'nin gelişiminde en büyük boşluk bataryada bulunuyor.

Laudenbach, "Bu konuyla alakalı olarak, batarya gelişimine kontrollü bir şekilde izin verildiğini görmek istiyoruz."

"Formula E organizasyonunu suçlamıyorum çünkü bu sıkıntılı bir konu."

"Ancak onlarla görüşüyoruz ve bunun geleceğini düşünüyoruz." dedi.

Porsche, 2023-24 sezonunun sonuna kadar Formula E'de kalacağını açıklamıştı.

Serinin kurucusu Alejandro Agag, bu konuyla alakalı olarak, "Serbestlik ne yazık ki daha fazla para demek."

"Ne kadar çok serbestlik verirsek, takımlar o kadar çok para harcamak zorunda kalır ve bir süre sonra parasız kalıp şampiyonadan ayrılırlar." demişti.

paylaşım
yorumlar
Agag, Mercedes'in Formula E'den ayrılmasını "anlayamıyor"
Önceki haber

Agag, Mercedes'in Formula E'den ayrılmasını "anlayamıyor"
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Matt Kew
Agag, Mercedes'in Formula E'den ayrılmasını "anlayamıyor"
Formula E

Agag, Mercedes'in Formula E'den ayrılmasını "anlayamıyor"

Jurassic X-Prix: Hamilton'ın takımı kazandı, Rosberg'in takımı şampiyon oldu! Jurassic X-Prix
Extreme E

Jurassic X-Prix: Hamilton'ın takımı kazandı, Rosberg'in takımı şampiyon oldu!

Formula E, 2022-2023 sezonu öncesinde maliyet sınırı getiriyor
Formula E

Formula E, 2022-2023 sezonu öncesinde maliyet sınırı getiriyor

Son Haberler

Porsche, Formula E'deki batarya gelişimine izin verilmesini istiyor
Formula E Formula E

Porsche, Formula E'deki batarya gelişimine izin verilmesini istiyor

Agag, Mercedes'in Formula E'den ayrılmasını "anlayamıyor"
Formula E Formula E

Agag, Mercedes'in Formula E'den ayrılmasını "anlayamıyor"

Formula E, 2022-2023 sezonu öncesinde maliyet sınırı getiriyor
Formula E Formula E

Formula E, 2022-2023 sezonu öncesinde maliyet sınırı getiriyor

Çin, 2022 Formula E takviminden çıkarıldı
Formula E Formula E

Çin, 2022 Formula E takviminden çıkarıldı

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.