Porsche, Formula E ve WEC'te şampiyonluk istiyor
Alman üretici, yeni sezonda hem Formula E hem de Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşmak istiyor.
Stuttgart merkezli şirketin yarış bölümü Porsche Motorsport, 2024 için yoğun şekilde hazırlanıyor ve fabrika takımlarının çok iddialı hedefleri var; yarıştıkları tüm şampiyonalarda şampiyonluk için mücadele etmek.
Takım ana hedef olarak Formula E ve Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda şampiyon olmayı belirledi.
Porsche AG Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Blume, "Motor sporları Porsche markasının temel yapı taşlarından biridir."
"Bizim için motor sporları ve inovasyon ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlıdır."
"Yarışlarda kendisini kanıtlayan çözümler, yol araçlarımızın kalitesini artırmamızı mümkün kılıyor."
"Motor sporlarındaki öncü ruhumuza, cüretkarlığımıza ve kazanma arzumuza güveniyoruz. Porsche sevgisi yarış pistinde başlıyor."
Porsche AG'nin gelişimden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Michael Steiner sözlerine şöyle devam etti: "WEC, IMSA ve Formula E olmak üzere üç büyük şampiyonada yarışıyoruz."
"Andretti, JDC-Miller, Proton ve Jota gibi güçlü takımlar tarafından temsil ediliyoruz."
"Bu şampiyonalara yeni otomobil üreticileri katılıyor ve başta WEC ile Le Mans olmak üzere hepsi son derece ilginç geçeceğe benziyor."
"Galibiyetler ve şampiyonluklar için mücadele etmeye odaklanmış durumdayız."
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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