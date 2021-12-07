Porsche: "F1'e ilgimiz Formula E'de devam etme kararımızı etkielyecek"

Alman üretici, 2019-20 sezonunda Formula E'ye katıldı ve geçen yıl Pascal Wehrlein, Puebla'da yarış kazanmaya yaklaşsa da, yanlış beyan edilen lastikler nedeniyle diskalifiye edildi.

Aynı dönemde Mercedes, fabrika ekibiyle seriye katıldı ve hem sürücüler hem de takımlar şampiyonluklarını aldı.

Porsche'nin yeni motor sporları başkan yardımcısı Thomas Laudenbach -FE programından sorumlu olan Pascal Zurlinden'in ayrılmasından sonra atandı- takımın şu ana kadar düşük performans göstermesinin ve 2021'de sekizinci bitirmesinin bir "gerçek" olduğunu söyledi.

Laudenbach, "Başarımız, beklediğimiz veya istediğimiz kadar iyi değildi. Bu bir gerçek."

"Hedefimiz Formula E'de yarışlar kazanmak ve kesinlikle şampiyonluğa doğru gitmek." dedi.

Porsche, Formula E'ye katıldığından beri, önde gelen üç Alman rakibi Audi, BMW ve son olarak da Mercedes, seriden ayrılacaklarını açıkladı.

Porsche şu anda, 470 bhp ve delta kanat benzeri Gen3 otomobillerinin ikinci yılı olan 2023-24 sezonunun (10. sezon) sonuna kadar şampiyonaya bağlı.

Formula E Gen-3 car rendering Photo by: FIA Formula E

Laudenbach, Porsche'nin önümüzdeki yıl, anlaşmaları bittikten sonra Formula E'de kalmayı değerlendirmeye başlayacağını söyledi.

"Bizim için, Formula E anlaşmamızın geleceği hakkında belirli bir aşamada karar vereceğimiz açık."

"Önümüzdeki yıl boyunca, devam etmek isteyip istemediğimize, uzatmak isteyip istemediğimize karar vereceğiz."

Bu, ana Volkswagen Grubu'nun, FIA ve mevcut üreticiler ile yakın zamanda yapılan tartışmalara dahil olmasıyla birlikte, Porsche'nin 2026'da yeni motor düzenlemeleriyle Formula 1'e döneceği beklentisinin arttığı bir zamana geliyor.

Autosport tarafından daha önce bildirildiği üzere, Laudenbach ve Porsche'nin F1'e ilgisi ılımlı.

Laudenbach, "F1'i düşündüğümüz bir sır değil." dedi ve Porsche'nin F1'e katılması için gerekli faktörlerin - yani güç aktarma organlarının elemanlarına daha fazla elektrik verilmesi için artan baskının - "gerçekleştirildiğini" söyledi.

Laudenbach, Porsche'nin Grand Prix gridinde yer alması durumunda, bunun Formula E programının geleceğine ilişkin bir kararı "etkileyeceğini" belirtti.

"Formula E için 10. sezon da dahil olmak üzere taahhütlere karar verdiğimizde, aklımızda Formula 1 olduğunu düşünmüyorum."

“Yani bence bunlar birbirinden tamamen ayrı iki şeydi."

"Tabii ki aynı zamanda Formula 1 için bir karar çıkarsa, ki oldukça açığız, bu diğer tüm programlarda yaptıklarımızı etkileyecektir."

"Bu net."