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Formula E / Son dakika

Porsche, Audi ve BMW'nin aksine Formula E'de devam edecek

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Porsche, Audi ve BMW'nin aksine Formula E'de devam edecek
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Porsche, geçtiğimiz günlerde seriden ayrılacağını açıklayan Audi ve BMW'nin aksine Formula E'de yer almaya devam edecek.

Geçtiğimiz günlerde sürpriz şekilde hem Audi hem de BMW, 2020/21 sezonunun sonunda Formula E'den ayrılacağını duyurdular.

Her iki marka da spordan çekilmeleriyle ilgili benzer bir gerekçe sundular ve BMW, teknolojilerini geliştirmek için Formula E'deki "tüm fırsatları tükettiğini" duyurdu. Audi ise Formula E'nin artık kendi stratejileriyle uyumlu olmadığını söylüyordu.

Bununla birlikte Porsche Motorsport Başkan Yardımcısı Fritz Enzinger, markanın Formula E'de kalacağını ve serinin sunduğu fırsatları kullanmaya devam edeceklerini açıkladı.

Enzinger, maliyetlerin düşürülmesi de dahil olmak üzere Formula E'de değişiklik yapılması gerektiğini söyleyen Mercedes motor sporları patronu Toto Wolff'un görüşünü de destekledi.

Porsche, geçen yıl seriye Mercedes'le beraber dahil oldu. Ancak Mercedes, bunun öncesinde HWA ile seride yer aldı.

Weissach merkezli üretici şu anda FIA ​​Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın LMDh sınıfında ve IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonası'nda yer almayı değerlendiriyor.

Şu ana kadar Formula E'de yeni dönemde yer almaya devam edeceğini açıklayan tek üretici Mahindra olmuştu.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Takımlar Porsche Team
Editör Rachit Thukral

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