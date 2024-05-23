Porsche 2030 yılına kadar Formula E'de kalacak

Porsche 2019-2020 sezonundan bu yana Formula E'de yer alıyor ve son beş sezonda Gen2 ve Gen3 dönemlerinde 7 zafer elde etti.

Fabrika takımı bu süre zarfında en iyi başarı olarak takımlar sıralamasında dördüncülüğü elde etmiş olsa da, Porsche'nin güç ünitesi geçen sezon müşteri takımı Andretti pilotu Jake Dennis'i pilotlar şampiyonluğuna taşıdı.

Bu hafta sonu Şangay'daki çift yarış öncesinde Porsche, önümüzdeki 6 sezon daha şampiyonada yer alacağını açıkladı.

Motorsport.com'a konuşan Porsche Motorsport başkan yardımcısı Thomas Laudenbach, "Bir tür yolculuktayız, herkes bir arada ancak elbette imza atmadan önce bazı görüşmeler yapılır, bazı şeyleri netleştirmek istersiniz, koşulları konuşursunuz, imza atmadan önce her şeyi konuşursunuz."

"Ancak bu karar vermenin çok zor olduğu anlamına gelmiyor, sadece bunu en uygun şekilde yapmak için zaman ayırmak gerekiyordu. Bizim için bunun hep uzun süreli bir anlaşma olduğu açıktı."

"Bu şampiyonanın önemli bir parçası olmak istiyoruz. Girip çıkmakla tanınmadık, geçmişte bunu asla yapmadık. Bizim için önemli olan şampiyona ile birlikte büyümek." dedi.

Porsche'nin kazan-kazan taahhüdü

Porsche, Nissan ve Jaguar'ın bu yılın başlarında Formula E'de yarışmaya devam etme taahhüdü vermesinin ardından Gen4 kural setine bağlı kalan üçüncü üretici oldu.

Porsche'nin devam eden katılımı, organizatörlerin mevcut üreticileri gemide tutmanın yanı sıra bir sonraki kural döngüsü döneminde yeni takımları çekmeye çalıştığı Formula E için büyük bir ayrıcalık.

Formula E kurulduğundan bu yana geçen on yılda şampiyona büyümeye çalışırken, Porsche'nin onlarca yıla yayılan ve farklı motor sporları dallarındaki mirası hafife alınamayacak kadar önemli.

Formula E CEO'su Jeff Dodds, "Hemen geliştiremeyeceğimiz şey, Porsche gibi bir takımın beraberinde getirdiği ve ömür boyu sürecek mirastır."

"Porsche'nin Formula E'ye katılması, tüm dünyaya bu sporun ciddi bir motor sporu olduğu mesajını veriyor, dolayısıyla Porsche bizim için temel ortaklardan biri." dedi.

Bir sonraki büyük kural değişikliğinin 2026-2027 sezonunda yapılması beklenirken, takımlar önümüzdeki iki sezonda mevcut arabaların geliştirilmiş versiyonu olan Gen3 Evo ile yarışacak.

Porsche için, elektrik teknolojisiyle sınırları zorlayabilmek, şampiyonada ileriye dönük bir şekilde kalmanın kilit unsurlarından biriydi.

Laudenbach, "Bu, teknolojiyi geliştirmekle, süreci geliştirmekle ve işlevleri geliştirmekle ilgili."

"Önümüzdeki yıllarda yol arabalarında yarışlardan gelen bazı çözümler göreceğiz. Elbette aynı parçalar olmayacak, ancak teknoloji ve çalışma prensibi bizim için önemli.

"Yol arabalarıyla yarış arabaları arasında çok güçlü bir ilişki olduğunu ve yoğun bir bilgi alışverişi olduğunu size garanti edebilirim. Herhangi bir faydası olmayacaksa bunu yapmayız, bu çok net. Teknik açıdan bir kazanım olması gerekiyor." dedi.