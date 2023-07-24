Porsche, 2026'ya kadar Formula E'de kalacak

Alman üretici, tamamen elektrikli şampiyonaya ilk olarak 2019 yılında katılmış ve 2023-2024 sezonunun sonuna kadar beş yıl boyunca seride kalmayı planlamıştı.

Ancak Pazartesi günü Porsche'nin 2025-2026 sezonunun sonuna kadar şampiyonada kalacağı açıklandı.

Porsche Motorsport Başkan Yardımcısı Thomas Laudenbach, "Motor yarışlarında yenilikçi teknolojileri ve daha fazla sürdürülebilirliği sergilemek, yeni gelişmelerin öncüsü olmak istiyoruz."

"Formula E bu konuda önemli bir rol oynuyor. Bu serideki rekabet son derece yüksek ve gelecekteki üretim modelleri için önemli bir ivme sağlamamıza olanak tanıyor."

"Böylesine üst düzey ve büyüleyici yarışlar, dünyanın dört bir yanındaki insanları elektrikli mobilite konusunda heyecanlandırıyor. Gelecekte de buna katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Formula E'nin uzun vadede şekillenmesine katkı sağlamak istiyoruz." dedi.

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, Antonio Felix da Costa, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Porsche, Formula E'de bugüne kadarki en iyi sezonunu geçiriyor; Alman marka, Pascal Wehrlein ve Antonio Felix da Costa ile sezon boyunca dört galibiyet aldı ve şu anda şampiyonada ikinci sırada yer alıyor.

Wehrlein aynı zamanda bu hafta sonu Londra E-Prix'sinde yapılacak iki aşamalı sezon finali öncesinde Pilotlar Şampiyonluğu için de matematiksel olarak hâlâ yarışıyor. Ancak Porsche'nin müşteri takımı olan Andretti Autosport takımı adına yarışan Jake Dennis'in 49 puan gerisinde yer alıyor.

Formula E'nin kurucusu ve başkanı Alejandro Agag, şunları ekledi: "Porsche, Formula E'ye katıldığından beri değerli ve etkili bir takım oldu ve bunun devam edeceği için heyecanlıyız."

"Şampiyona, Porsche'nin yol araçlarında gördüğümüz yenilikçi elektrikli araç teknolojilerinin geliştirilmesini hızlandırmasını sağlarken, takım da grubun aktif bir üyesi olarak 13. sezonda gelecek yeni nesil Formula E araçlarının geliştirilmesine öncülük ediyor."

Porsche'nin taahhüdü, Formula E'nin 2026-2027 sezonu öncesinde, yani Gen4 aracını tanıtmasından hemen önce sona erecek.