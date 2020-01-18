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Formula E / Santiago E-prix / Son dakika

Pilotlar, Şili pistindeki değişikliklerden memnun

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Pilotlar, Şili pistindeki değişikliklerden memnun
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Federico Faturos
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
18 Oca 2020 07:14

Mercedes sürücüsü Stoffel Vandoorne ve diğer pilotlar Santiago’nun Park O’Higgins pistinde yapılan değişiklikleri övdü.

Şili'nin başkentindeki 1.42 millik pistte uzun düzlüğün tam ortasında yer alan dar şıkan, bu yıl kaldırıldı. Bu şikan temelde daha fazla olay yaratmak için orada yer alıyordu fakat spor yönetimi bu yıl kırmızı bayrakları azaltma yoluna gidince, o kısımda da değişiklikler yapıldı.

Artık burada oldukça uzun bir düzlük ve düzlüğün sonunda da sola doğru dönülen 90 derecelik zor bir viraj yer alıyor.

Motorsport.com'a konuşan Vandoorten, "Bu yıl o viraj kaldırıldı ve bu da mücadeleyi ilginç hale getirecek. Süper uzun bir düzlük var. Bu yüzden süper yüksek hızlara ulaşacağız ve şimdi en zor virajlardan birisine sahip olacağız."

"Araçta yüksek bir yanal yük olacak, pek çok farklı asfalt değişikliği de var. En zor olanlardan birisi ve sıralama turlarında 250kW ile giderken oraya son derece yüksek hızlarda ulaşacağız ve büyük bir mücadele olacak." dedi.

Santiago ePrix track layout

Santiago ePrix track layout

Photo by: FIA Formula E

Attack mode

Attack mode

Photo by: Joe Portlock / Motorsport Images

 

Nissan e.dams sürücüsü ve 2015-16 şampiyonu Sebastien Buemi, “O şikandan kurtulduğumuza sevindim. Pek hoş değildi, geçiş yapmak neredeyse imkansızdı ve sadece kırmızı bir bayrak ya da bunun gibi bir şey yaratmak için iyi bir fırsattı."

"Şimdi yeni dokuzuncu viraj zor olacak çünkü çok hızlı şekilde oraya geleceğiz ve çok yavaşlamanız gerekiyor. Geçiş yapmanın kolay olacağını düşünmüyorum çünkü bir adam kapıyı kapatırsa dışarıya çıkmanız gerekiyor ve bu da çok zor." dedi.

Ayrıca pistin ilk iki virajında da önemli değişiklikler yapıldı.

Geçen yıl yarışı kazanmadan önce bu virajda iyi ataklar yapan Sam Bird, bu noktadaki değişikliklerin geçiş ihtimalini azaltacağını söyledi.

Bird, yarış öncesi basın toplantısında yaptığı açıklamada, “1. ve 2. viraj yeniden biçimlendirildi, bence geçiş fırsatı azaldı. Ama son bölümdeki değişiklikler geçiş fırsatı veriyor." dedi.

2. ve 8. virajlar arasındaki asfalt da bu yıl tamamen yenilenmiş durumda.

Motorsport.com'a konuşan Buemi, bunun geçen yılki asfalt sorunlarını engelleyip engellemeyeceği sorusuna, “Asfaltı değiştirdiler, bu yüzden temel olarak daha iyi olmalı. Geçen yıl asfalt kalkana kadar durum iyiydi. Asfaltı biraz geç yaptılar, bu yüzden düzgün şekilde kurutmak için zamanları yoktu ve bence bu yüzden yerinden çıktı."

“Umarım bu yıl olmayacak. Görünüşe göre farklı bir asfalt tipi kullandılar, bu yüzden değişip değişmediğini ve biraz daha uzun süre yerinde kalıp kalmayacağını göreceğiz." yanıtını verdi.

Alex Kalinauckas

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Santiago E-prix
Editör Matt Kew

Yarış merkezi

Santiago E-prix

Santiago E-prix

17 Oca - 18 Oca
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