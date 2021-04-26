Takımların enerjisi, pazar günkü FE yarışında da da bitmeye çok yakınmış

Cumartesi günü bol eleştiri alan yarışta 24 araçtan sadece 9’u klasmana girmiş ve 5 araç enerji sınırlarını aşmaları sebebiyle diskalifiye edilmişlerdi.

Takımlar, yarışı meşhur 2005 Indianapolis Grand Prix’sine benzettiler ve FIA Formula E direktörü Frederic Bertrand, “bunun bir daha asla yaşanmamasını" umduğunu söyledi.

Fakat Autosport, eğer BMW Andretti’nin stratejisi ve çaylak yarış galibi Jake Dennis olmasa pazar günkü yarışın da aynı problemli şekilde sonuçlanacak olduğunu öğrendi.

Norman Nato, Alex Lynn’le temasından sonra aldığı 5 saniye süre cezası ile birlikte yarışı 2. sırada götürüyordu ve Andre Lotterer’i arkasında tutmaya çalışıyordu. Bu zaman zarfında ise Dennis’e temposunu düşürmesi için talimat verilmişti.

Bu, çizgiden 45 dakikalık sürenin bitiminden 1 saniye sonra geçtiği anlamına geliyordu ve böylelikle bitişe yalnızca bir tur kalmış oldu.

Eğer hızını çok az daha artırmış olsaydı ve 2 turu bu tempoda götürseydi, birçok araç yine enerji kullanımı nedeniyle ya diskalifiye olur ya da yolda kalırdı.

Autosport tarafından Audi pilotu Lucas di Grassi’ye daha sorunsuz geçen pazar yarışının Formula E’nin güvenilirliğini tekrar kazanmasına yardımcı olup olmadığı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: “Formula E hep güvenilirdir, her şey yolunda gidiyor. Sadece 1000 yarışta bir yaşanabilecek olağan dışı bir olaydı.”

“Kötü olan nokta, insanların sadece buna odaklanması.”

“Bugün daha normal bir yarış oldu ama eğer Jake, bitiş çizgisini yarım saniye daha erken geçseydi araçların yarısının yarışı tamamlayacak enerjisi yine kalmazdı."

“Yani aslında yine aynı senaryo yaşandı ama bu sefer lider akıllıca davrandı.”

Jaguar Racing takım direktörü James Barclay, 2016-2017 şampiyonunun açıklamasının bir kez daha altını çizdi ve şunları ekledi: “Kesinlikle benzer bir durum yaşanabilirdi.”

“BMW’den bir son dakika stratejisiydi ve bu riski fark etmiştik.

“Bir noktada ağırdan almaya başladık. Bugün de benzer sonuçlanabilirdi.”

“Eğer Jake yarışı bir tur daha uzatsaydı, muhtemelen birçok aracın başı beladaydı.”

Barclay, simülatörlerdeki kapsamlı hazırlıklara rağmen pazar günkü yarışta enerji seviyelerinin neden bu kadar düşük olduğu sorulduğunda, şu cevabı verdi: “O gün, o kişinin ne yapacağını gerçekten bilmiyorsunuz."

“Yarışın başında, kaç tur olmasını beklediğimizi belirtiyoruz.”

“Bunu sürekli kontrol etmelisiniz ama yarış liderinin ne yapacağını bilmiyorsunuz.”

“Birçok aracın kaderi liderin elinde oluyor. Bugün ise evet, enerji seviyesi düşüktü."

“Dönüp baktığınızda bugün birçok şey liderin yararına oldu.”

“O son turu daha uzatmasına gerek kalmadı. Nato’nun aldığı süre cezasıyla ona savunma yapmasına gerek kalmadı.”