Nato, Monaco E-Prix'si için 2 sıra grid cezası aldı

Monako E-Prix hafta sonunun ilk antrenman seansında, bitime 24 dakika kala Dragon Racing pilotu Sergio Setta Camara, La Rascasse virajında yolda kaldı.

Kör bir viraj olan La Rascasse'da yolda kalan Camara, tehlikeli bir pozisyonda durdu, bundan ötürü çifte sarı bayraklar çıkarıldı.

Birçok pilot virajın çıkışında içeri çizgide bulunan Camara'yı daha geniş ve yavaş bir çizgi alarak atlattı ancak Nato, çifte sarı bayraklar olmasına rağmen yüksek bir hızla geldi ve dar çizgiyi aldı.

Böyle olunca da içeride bulunan Camara'nın arkasına çarpmış oldu. İki pilotun ve aracın da durumu iyi.

Yarış kontrol yayınladığı açıklamada, kazada Nato'nun hatalı olduğunu belirtirken, Nato'ya bugünkü yarış için 2 sıra grid cezası verildiğini söyledi. Ayrıca Fransız pilotun lisansına 1 ceza puanı da eklenecek.

Monako E-Prix'yi bugün TSİ 17.04'de Eurosport 2 kanalından izleyebilirsiniz.

Jean-Eric Vergne, DS Techeetah, DS E-Tense FE21 Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images