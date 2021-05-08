Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Monako E-Prix 2. antrenman: Evans lider, Jaguar yine 1-2
Formula E / Monako E-Prix Haberler

Nato, Monaco E-Prix'si için 2 sıra grid cezası aldı

Ekleyen:

Venturi Formula E pilotu Norman Nato'ya 18. virajdaki çifte sarı bayrakları görmezden geldiği gerekçesiyle 2 sıra grid cezası verildi.

Nato, Monaco E-Prix'si için 2 sıra grid cezası aldı

Monako E-Prix hafta sonunun ilk antrenman seansında, bitime 24 dakika kala Dragon Racing pilotu Sergio Setta Camara, La Rascasse virajında yolda kaldı. 

Kör bir viraj olan La Rascasse'da yolda kalan Camara, tehlikeli bir pozisyonda durdu, bundan ötürü çifte sarı bayraklar çıkarıldı.

Birçok pilot virajın çıkışında içeri çizgide bulunan Camara'yı daha geniş ve yavaş bir çizgi alarak atlattı ancak Nato, çifte sarı bayraklar olmasına rağmen yüksek bir hızla geldi ve dar çizgiyi aldı.

Böyle olunca da içeride bulunan Camara'nın arkasına çarpmış oldu. İki pilotun ve aracın da durumu iyi.

Yarış kontrol yayınladığı açıklamada, kazada Nato'nun hatalı olduğunu belirtirken, Nato'ya bugünkü yarış için 2 sıra grid cezası verildiğini söyledi. Ayrıca Fransız pilotun lisansına 1 ceza puanı da eklenecek.

Monako E-Prix'yi bugün TSİ 17.04'de Eurosport 2 kanalından izleyebilirsiniz.

Jean-Eric Vergne, DS Techeetah, DS E-Tense FE21

Jean-Eric Vergne, DS Techeetah, DS E-Tense FE21

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Monako E-Prix 2. antrenman: Evans lider, Jaguar yine 1-2

Önceki haber

Monako E-Prix 2. antrenman: Evans lider, Jaguar yine 1-2
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Monako E-Prix
Editör Can Çarpıcı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Formula 1, "kırmızı listeye" alınan Türkiye'yle ilgili değerlendirme yapıyor!

15s
2
GENEL

7-9 Mayıs Yarış Programı

1g
3
Formula 1

İspanya GP: Red Bull'un gerçek hızı, bu hafta sonu görülecek

35 dk
4
Formula 1

Leclerc: ''Amacımız Mercedes ve Red Bull'un arkasında kalmak''

13s
5
Formula 1

Ferrari: "%90-95 oranında 2022'ye odaklandık"

1s
Son Haberler
Nato, Monaco E-Prix'si için 2 sıra grid cezası aldı
Formula E

Nato, Monaco E-Prix'si için 2 sıra grid cezası aldı

11dk
Monako E-Prix 2. antrenman: Evans lider, Jaguar yine 1-2
Formula E

Monako E-Prix 2. antrenman: Evans lider, Jaguar yine 1-2

1s
Monako E-Prix 1. antrenman: Bird lider, Jaguar 1-2
Formula E

Monako E-Prix 1. antrenman: Bird lider, Jaguar 1-2

2s
Formula E, Valensiya'daki olayların tekrarlanmaması için kural değişikliğine gitti
Formula E

Formula E, Valensiya'daki olayların tekrarlanmaması için kural değişikliğine gitti

6 May 2021
Vancouver şehir komisyonundan, Formula E yarışı teklifine 'evet' oyu çıktı
Formula E

Vancouver şehir komisyonundan, Formula E yarışı teklifine 'evet' oyu çıktı

4 May 2021
Son Videolar
Vancouver, 2022'de Formula E'ye ev sahipliği yapacak 03:29
Formula E
30 Nis 2021

Vancouver, 2022'de Formula E'ye ev sahipliği yapacak

Jaguar Racing | Mitch Evans 7. sezon için kullanacağı yeni kaskını tanıttı 00:58
Formula E
31 Mar 2021

Jaguar Racing | Mitch Evans 7. sezon için kullanacağı yeni kaskını tanıttı

Jaguar Racing | 1. & 2. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar 04:20
Formula E
10 Mar 2021

Jaguar Racing | 1. & 2. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar

Jaguar Racing | 7. Sezon 2. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar 01:01
Formula E
1 Mar 2021

Jaguar Racing | 7. Sezon 2. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar

Jaguar Racing | 7. Sezon 1. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar 01:01
Formula E
28 Şub 2021

Jaguar Racing | 7. Sezon 1. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar

Daha fazlası
Can Çarpıcı
FIA, son sektörde eski düzeni kullanmanın neden yasaklandığını açıkladı İspanya GP
Formula 1

FIA, son sektörde eski düzeni kullanmanın neden yasaklandığını açıkladı

Takım patronları, pist limitleri hakkında konuşmak için toplanacaklar İspanya GP
Formula 1

Takım patronları, pist limitleri hakkında konuşmak için toplanacaklar

Bottas: "Bulacağımız her zaman çok önemli" İspanya GP
Formula 1

Bottas: "Bulacağımız her zaman çok önemli"

Çok Okunanlar Bugün

Formula 1, "kırmızı listeye" alınan Türkiye'yle ilgili değerlendirme yapıyor!
Formula 1 Formula 1

Formula 1, "kırmızı listeye" alınan Türkiye'yle ilgili değerlendirme yapıyor!

7-9 Mayıs Yarış Programı
GENEL GENEL

7-9 Mayıs Yarış Programı

İspanya GP: Red Bull'un gerçek hızı, bu hafta sonu görülecek
Formula 1 Formula 1

İspanya GP: Red Bull'un gerçek hızı, bu hafta sonu görülecek

Leclerc: ''Amacımız Mercedes ve Red Bull'un arkasında kalmak''
Formula 1 Formula 1

Leclerc: ''Amacımız Mercedes ve Red Bull'un arkasında kalmak''

Ferrari: "%90-95 oranında 2022'ye odaklandık"
Formula 1 Formula 1

Ferrari: "%90-95 oranında 2022'ye odaklandık"

Aston Martin: "Red Bull - Mercedes arasındaki fark, düşük eğim şikayetimizi haklı çıkarıyor"
Formula 1 Formula 1

Aston Martin: "Red Bull - Mercedes arasındaki fark, düşük eğim şikayetimizi haklı çıkarıyor"

Wolff: ‘’Red Bull, 100 Mercedes personeliyle temasa geçti’’
Formula 1 Formula 1

Wolff: ‘’Red Bull, 100 Mercedes personeliyle temasa geçti’’

Formula 1 heyecanı yine S Sport ve S Sport Plus'ta!
Formula 1 Formula 1

Formula 1 heyecanı yine S Sport ve S Sport Plus'ta!

Son Haberler

Nato, Monaco E-Prix'si için 2 sıra grid cezası aldı
Formula E Formula E

Nato, Monaco E-Prix'si için 2 sıra grid cezası aldı

Monako E-Prix 2. antrenman: Evans lider, Jaguar yine 1-2
Formula E Formula E

Monako E-Prix 2. antrenman: Evans lider, Jaguar yine 1-2

Monako E-Prix 1. antrenman: Bird lider, Jaguar 1-2
Formula E Formula E

Monako E-Prix 1. antrenman: Bird lider, Jaguar 1-2

Formula E, Valensiya'daki olayların tekrarlanmaması için kural değişikliğine gitti
Formula E Formula E

Formula E, Valensiya'daki olayların tekrarlanmaması için kural değişikliğine gitti

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.