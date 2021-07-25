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Nissan, Londra E-Prix'sinde fazla güç kullanmaktan dolayı diskalifiye edilmiş

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Her iki Nissan e.dams aracı da ExCeL Centre'daki Londra E-Prix'sinden fazla güç kullandıkları gerekçesiyle diskalifiye edildiler.

Nissan, Londra E-Prix'sinde fazla güç kullanmaktan dolayı diskalifiye edilmiş

Nissan sürücüler, yazılımlarındaki bir programlama hatası nedeniyle toplam güç kullanımını aştıkları için, BMW Andretti sürücüsü Jake Dennis'in kazandığı yarıştan diskalifiye edildi.

Birleşik Krallık'taki iki yarışta, tahmin edilebilir bir yarıştan kaçınmak amacıyla, FIA kullanılabilir enerji sınırlamasını 52 kWh'den 48 kWh'ye indirdi.

Alexander Sims'in ilk turda yaşadığı temastan sonra kısa bir süre için tüm pitte sarı bayrak çıktı ve FIA yarış direktörü Scot Elkins'in, güç limitini 1kWh daha indirerek, 47 kWh'ye düşürdü.

Hem sezondaki en iyi pozisyonunu yakalayan ve dördüncü sırada olan Buemi, hem de 10. sırada yer alan takım arkadaşı Rowland, bu maksimum değeri aştıkları ve Teknik Kuralların 7.6. Maddesini ihlal ettikleri için yarıştan diskalifiye edildi.

Autosport'a konuşan Buemi şu ifadeleri kullandı: ''Bu bir yazılım hatası oldu. Ayarlamalarda bir hataydı.''

''Güç, kilowatt'ın yüzde biri kadar geç kesildi. Bu 0.1 saniye bile değildi ancak kural kuraldır.''

''Diskalifiye edildik çünkü düzgün ayarlar yapmadık.''

''Tabii ki hiç performans kazancımız bile olmadı.''

Sebastien Buemi, Nissan e.Dams, Nissan IMO2

Sebastien Buemi, Nissan e.Dams, Nissan IMO2

Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Buemi bu kararın acı verici olduğunu ve bu sezonki en iyi sonuçlarının bu olduğunu söyledi.

Sezonun bitimine üç yarış kala, Buemi şu anda sıralamalarda 20. sırada ve Formula E kariyerindeki en kötü dönemini yaşıyor.

''Bu canımı yakıyor çünkü bu sezonki en iyi finişimdi. Zor bir sezon geçiriyorum ve tek iyi performans çıkardığımız durumlarda, ya biri bize çarptı ya da dördüncü sıradayken diskalifiye edildik.''

''İşler daha kötü bir hal alamaz dediğinizde, bazen işler daha kötü bir hal alıyor.''

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