Nissan, Formula E için planladığı yeni güç ünitesini erteledi

Nissan geçtiğimiz hafta Autosport aracılığıyla yaptığı özel açıklamada şampiyonanın yeni çıkacak olan Gen3 standartlarındaki kurallarına uygun bir şekilde yeni sezona yeni aracıyla çıkmayacağını duyurmuştu.

FIA, pandemi süresince yaşanabilecek olası üretim aksaklıklarından doğacak masrafları düşürme çabasına cevap vererek 2021 sezonundaki homologasyon zaman aralığını düzenledi.

Şampiyonluğunu savunan DS Techeetah takımıyla birlikte Dragon Penske Autosport ve Nissan e.dams takımları yeni güç ünitesini 5 Nisan’a kadar bekletmeye karar verdiler.

Ancak Nissan, çift başlıkla güçlendireceği yeni Nissan IM03 makinesinin tanıtımını en erken 24-25 Nisan’da olacak Valencia E-Prix’ye kadar erteledi.

Autosport’a verilen kısa demeçte, “FIA’nın yaptığı düzenleme neticesinde yeni Nissan e.dams Gen2 Formula E aracının güç ünitesini pandemi dolayısıyla yaşanan parça temin eksikliği sebebiyle erteledik."

“FIA’ya bu esnekliği tanıdığı için teşekkürlerimizi sunarız.” denildi.

Mevcut IM02 aracı zaten Nissan’ın 2018-19 dönemindeki çift motorlu düzeneğine gelen yasaktan doğan aksamanın bir ürünüydü.

Bu düzeneğin tüm takımlarca kabul edilerek yasaklanması şampiyonadaki ar-ge masraflarını kısıtlama çabasıydı.

Eski DS Virgin takımı 2015-16 sezonunda benzer çift motor tasarımını denemişti ancak sürücüleri Sam Bird ve Jean-Eric Vergne aracın arkasına yığılan ağırlık ile baş etmekte zorlanmıştı.

Nissan e.dams takımı pandemi sebebiyle yaşan beş aylık boşluğu yazılımındaki güncellemelere kapattı.

Oliver Rowland sondan bir önceki yarışı galibiyetiyle noktalarken Nissan e.dams takım sıralamasında dördüncülükten gelip ikinci olarak tamamladı.

Çeviri: Muhammet Tunç