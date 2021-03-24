Nissan, FE’nin Gen3 döneminde de sporda kalacak

Nissan’ın küresel CEO’su Ashwani Gupta, Autosport’la yaptığı özel bir röportaj, üreticinin 350kW araçlar döneminde de seride yer almaya devam edeceğini açıkladı.

Buna ek olarak Nissan, 2030’un başlarına kadar tamamen elektrikli yol araçlarına geçmeyi ve 2050 yılına kadar karbonsuz olmayı hedefliyor.

Gupta, Autosport’a konuyla ilgili şunları söyledi: ‘’Nissan’ın, Gen3 dönemine bağlı kalarak, Formula E’ye daha fazla heyecan getireceğini duyurmaktan büyük keyif alıyorum.’’

‘’Bu sayede elektriklileşme alanındaki uzmanlığımızı gösterebileceğiz.’’

‘’Nissan’ın 60 yılı aşkın bir yarış tarihi var ve Formula E bizim için enerjiyi, heyecanı ve çevreyi temsil ediyor.’’

‘’Yarış kültürümüzü korumalıyız, bu çalışanlarımızın motivasyonunu arttırıyor.’’

‘’Formula E’ye katılırken tutku ve tam bağlılık istiyorduk."

Nissany, Renault'nun yerini alarak spora dahil olmuştu. Gen1 döneminde Renault e.dams adı altında yarışan takım, ilk üç şampiyonayı kazandı. Gen2 dönemine geçildikten sonra da Nissan haline geldiler.

Oliver Rowland, Nissan e.Dams, Nissan IMO2 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Nissan’ın bu duyuruyu neden normalden bir hafta önce yaptığı sorusuna Gupta, ‘’Heyecanımızı daha fazla kendimize saklayamadık, çünkü aylardır bunun üzerinde çalışıyorduk.’’

‘’Çok heyecanlıyız, çünkü bu bize daha hızlı ve güçlü araçlar üretme fırsatı verecek."

Nissan, Mahindra ve iki kez Takımlar Şampiyonu DS Automobiles’dan sonra, 2022-23 sezonunda yürürlüğe girecek olan Gen3 kurallarına bağlılığını gösteren üçüncü takım oluyor.

Nissan e.dams geçtiğimiz sezon DS Techeetah’nın arkasında ikinci olmuştu.

Nissan e.dams’ın ortak patronları Olivier ve Gregory Driot konuyla ilgili şunları ekledi: ‘’Nissan’ın, FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nın Gen3 dönemine katılacak olması, tamamen elektrikli yarış serilerinin gücünü ve bir sonraki aşamada başarı arayışının göstergesidir.’’

‘’Yeni Gen3 araçları daha hızlı ve güçlü olacak. Formula E’de görmeye devam ettiğimiz üzere, yarış performansının sürekli gelişmesi tüm taraftarlar ve spor için harika.’’