Nissan, e.dams ismini takım adından çıkardı, renk düzenini güncelledi

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DAMS takımı, Formula E'ye giriş yapmasının ardından dört sene boyunca Renault ile ortaklık yapmıştı. Takım sonra Nissan'a dönüşse de e.dams ile ortaklığını bu seneye kadar sürdürdü.

DAMS F2 takımının, eski F1 pilotu Charles Pic tarafından satın alınmasının ardından Nissan da e.dams takımının hisselerinin tamamını satın aldı. Böylece takım yeni sezondan itibaren Nissan Formula E Team olarak mücadele edecek.

Nissan ayrıca Gen3 aracı için, yeni kiraz çiçeği renk düzenini tanıttı.

2021-2022'de zorlu bir sezon geçiren ve ancak 9. olan Nissan, yeni kurallar döneminde şansının dönmesini umuyor.

Sebastien Buemi ve Maximilian Guenther'in yerini Sacha Fenestraz ve Norman Nato alacak.

Takım yöneticisi Tommaso Volpe, "Formula E'de bizim için çok önemli bir anı ve aynı zamanda Japon DNA'mızı kutlamak için bu sezon için tamamen farklı ve benzersiz bir şey yaratmak istedik."

Nissan Gen-3 Formula E race car Fotoğraf: Nissan Motorsports

"Yaklaşan sezon, Gen3 arabalarının tanıtılmasıyla seri için büyük bir an olacak. Ancak, Formula E'deki tüm operasyonlarımızın tam mülkiyetini aldığımız için takımın yeni adı altında çalıştığımız sezon, Nissan için de bizim için çok önemli olacak."

"Nissan'da hepimiz bu yeni başlangıç için çok heyecanlıyız. Bu yeni zorluğun üstesinden gelmek için çok motive olduk ve başlamayı dört gözle bekliyoruz." dedi.

17 numara ile yarışacak olan Nato, aracın yeni görünümünü övdü ve Venturi ile yarıştığı 2020-21'den bu yana şampiyonada ilk tam sezonu için "hazır" hissettiğini söyledi.

Formula E'de bir galibiyet alan Nato, 2021-22 Seul finalinde bir Jaguar yedeği olarak, sakatlanan Sam Bird'ün yerine geçmişti.

Nato, "Kiraz çiçeği tasarımı harika bir dokunuş, özellikle de şampiyonada ve hatta takım için yeni bir bölümü ifade ettiği için."

Nissan Gen-3 Formula E race car Fotoğraf: Nissan Motorsports

"Bu sezon aynı zamanda benim için yeni bir başlangıç. Kariyerimde yeni bir bölüm olacak ve bu sezon beni son derece heyecanlandırıyor. Çok çalışmamız gerekeceğini biliyorum ama sabırsızlıkla bekliyorum."

"Kendimi hazır hissediyorum ve yeni sezona yeni takımımla başlamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Fransız-Arjantinli sürücü Fenestraz, Nato'nun yeni görünümle ilgili yorumlarını destekledi ve Nissan'ın yeni sezon için "iyi bir şekilde hazırlandığını" hissettiğini söyledi.

Fenestraz "Pistte olmak için sabırsızlanıyorum ve Valencia'ya gidip yakında testlere başlayacağım için gerçekten heyecanlıyım. Formula E'de yarışmak benim için büyük bir adım ve ekibin profesyonelliği ve adanmışlığı mümkün olan en iyi sonuçları elde etmem için beni zorlayacak."

"Simülatörde sezona güzel bir şekilde hazırlanıyoruz. Sezona olumlu bir şekilde başlamak için araca ince ayar yapıyor ve onu geliştiriyoruz." dedi.

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