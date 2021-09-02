Nissan e.dams, 2022 Formula E sezonu için Gunther ile anlaştı

Günther, 2019-21 sezonları için BMW ile anlaşmıştı ve şampiyonadaki en genç yarış galibi oldu. Fakat Alman üretici seriden çekildi ve sürücü kadroları değişti.

Gelecek yıl BMW'nn müşteri güç ünitesini kullanacak olan olan yeni bağımsız Andretti Autosport takımı, çaylak yıldız Jake Dennis'in sözleşmesini uzattı.

Penske Dragon Autosport'ta geçirdiği kısa ve zorlu bir dönemin ardından BMW'ye katılan Günther ise 2022 için Nissan e.dams'a geçecek.

Günther şunları söyledi: “Nissan e.dams ailesinin bir parçası olmak benim için gurur verici."

"Takımın Formula E ile ilgili büyük hedefleri var ve ben de bu projenin başarılı olmasına katkıda bulunmak için sabırsızlanıyorum."

"Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden birisi için mücadele etmek kendi adıma büyük bir onur ve kariyerim için hem yeni hem de harika bir adım."

"Bu heyecan verici yolculuğu sabırsızlıkla bekliyorum."

Günther, Nissan e.dams takımında Oliver Rowland'ın yerini alacak. Britanyalı sürücünün de önümüzdeki günlerde Mahindra Racing'e katılması bekleniyor ve daha şimdiden takımın simülatöründe bir dizi test yapmış durumda.

Nissan e.dams ayrıca Super GT ve Super Formula pilotu Mitsunori Takaboshi'nin test ve yedek pilot olarak mevcut görevini sürdüreceğini de doğruladı.

Jann Mardenborough da simülatör sürücüsü olarak takımla birlikte çalışmaya devam edecek.

Maximilian Gunther, BMW i Andretti Motorsport, BMW iFE.21 Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images