Nissan, 2021 Formula E sezonunda Buemi ve Rowland'la devam edecek

Buemi, Formula E'nin ilk sezonundan bu yana e.dams takımında yer alıyor. Takım Renault ve ardından Nissan olduğunda, yine aynı takımda mücadeleyi sürdürdü.

Rowland ise Alexander Albon'un Formula 1'e geçmesinin ardından Nissan'la anlaşmaya vardı.

Nissan, geçen sezon DS TEcheetah'in arkasında şampiyonayı ikinci sırada tamamlamıştı.

Buemi geçen sezon hiç yarış kazanamasa da şampiyonayı 4. sırada tamamlarken Berlin'de bir yarış zaferi elde eden Rowland 5. oldu.

Buemi, FIA WEC'de Toyota ile olan programını yine Formula E ile birleştirecek. Şu anda iki serinin takviminde bir çalışma gözükmüyor.

2021 Formula E sezonu 16 Ocak'da Şili'deki Santiago E-Prix ile başlayacak.