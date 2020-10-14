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Formula E / Son dakika

Nissan, 2021 Formula E sezonunda Buemi ve Rowland'la devam edecek

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Nissan, 2021 Formula E sezonunda Buemi ve Rowland'la devam edecek
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Çeviren: Abdullah Çelik

Sebastien Buemi ve Oliver Rowland, 2021 Formula E sezonunda Nissan e.dams takımıyla mücadeleye devam edecekler.

Buemi, Formula E'nin ilk sezonundan bu yana e.dams takımında yer alıyor. Takım Renault ve ardından Nissan olduğunda, yine aynı takımda mücadeleyi sürdürdü.

Rowland ise Alexander Albon'un Formula 1'e geçmesinin ardından Nissan'la anlaşmaya vardı.

Nissan, geçen sezon DS TEcheetah'in arkasında şampiyonayı ikinci sırada tamamlamıştı.

Buemi geçen sezon hiç yarış kazanamasa da şampiyonayı 4. sırada tamamlarken Berlin'de bir yarış zaferi elde eden Rowland 5. oldu.

Buemi, FIA WEC'de Toyota ile olan programını yine Formula E ile birleştirecek. Şu anda iki serinin takviminde bir çalışma gözükmüyor.

2021 Formula E sezonu 16 Ocak'da Şili'deki Santiago E-Prix ile başlayacak.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Pilotlar Oliver Rowland , Sébastien Buemi
Takımlar Nissan e.dams
Editör Rachit Thukral

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