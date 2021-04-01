Formula E
Formula E
R
Formula E
Diriye E-Prix
26 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Diriye E-Prix II
27 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Roma E-Prix
10 Nis
Sıradaki Etkinlik
8 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Roma ePrix II
11 Nis
Sıradaki Etkinlik
9 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Paris E-Prix
24 Nis
İptal edildi
R
Formula E
Valensiya ePrix
24 Nis
Sıradaki Etkinlik
22 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Valencia ePrix II
25 Nis
Sıradaki Etkinlik
23 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Monako E-Prix
08 May
Sıradaki Etkinlik
36 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Marakeş ePrix
22 May
Sıradaki Etkinlik
50 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Seul E-Prix
23 May
Sıradaki Etkinlik
51 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Berlin E-Prix
19 Haz
Sıradaki Etkinlik
78 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
New York City E-Prix
10 Tem
Sıradaki Etkinlik
99 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Londra E-Prix I
24 Tem
Sıradaki Etkinlik
113 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Londra E-Prix II
25 Tem
Sıradaki Etkinlik
114 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Mercedes, Gen3 kurallarına katılmadan önce ‘’açıklama’’ bekliyor
Formula E / Haberler

NIO 333, Formula E’nin Gen3 kurallarında da seride kalmayı planlıyor

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker

NIO 333, Gusto Engineering’le uzun vadeli anlaşma imzalamasından sonra, Formula E’nin Gen3 kurallarında da seride kalacak gibi duruyor.

NIO 333, Formula E’nin Gen3 kurallarında da seride kalmayı planlıyor

Takım, Çinli bir pist sahibi ve ulusal binek otomobil şampiyonası organizatörü Li Sheng Racing tarafından, 2019-20 sezonunun öncesinde alınmıştı.

Şimdi ise, otomotiv aksesuar ve ARGE firması Gusto Engineering’le bir ortaklık kurdular.

Gusto Engineering, 2014’ten beri, Çin Binek Otomobil Şampiyonası (CTCC) şampiyonasının resmî motor ve şasi tedarikçiliğini yapıyor.

Bu ‘’uzun dönem proje’’ ile, Formula E’de kazanılan bütün elektrikli yarış bilgilerinin, Çin motor sporları endüstrisine aktarılması planlanıyor.

Takım yöneticisi Alex Hui konu hakkında şunları söyledi: ‘’333 Racing’in uzun dönem Formula E projesinin bir sonraki etabı için, elektrikli yarışlar hakkındaki bilgileri, Çin motor sporlarına ve otomotiv pazarına geri getirmek istiyoruz.’’

‘’Birleşik Krallık ve Çin arasında, Gusto’nun ortaklığında güçlü bir teknik birliktelik kurmak istiyoruz.’’

Oliver Turvey, NIO 333, NIO 333 001

Oliver Turvey, NIO 333, NIO 333 001

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

‘’LSR yönetici Qing Xia, bana danışmanlık teklif etti ve sonrasında da takımın yöneticisi olarak kalma fırsatı sundu.’’

‘’Takımın günlük işlerinden ben sorumlu değilim, bunu Birleşik Krallık’taki iş arkadaşlarım yapıyor. Ben teknik stratejiden sorumluyum.’’

‘’Sürekli, takımı daha ileri taşımaları için neye ihtiyaçları olduğunu anlamak adına mühendislerle konuşuyorum.’’

31 Mart Gen3 kurallarına katılmak için son tarih olsa da, Autosport’un öğrendiklerine göre geç katılacak üreticilere biraz esneklik tanınmış.

Formula E bu tarihten sonra da kayıt kabul edecek ancak takımların kurallara ne kadar erken kaydolacağı, Gen3 tedarikçileri Spark Racing Technology, Williams Advanced Engineering ve Hankook’un sağladığı FIA verilerine erişimlerini belirleyecek.

China Racing ve NEXTEV isimleriyle de şampiyonaya katılmış olan NIO 333 takımı, seri başladığından beri şampiyonada yer aldı ve 2014-15 yılındaki ilk şampiyonayı Nelson Piquet Jr. ile kazandı.

2019-20 sezonundan sonra takım, yönetiminde değişikliğe gitti ve Christian Silk takım patronluğuna, Roberto Costa ise takım yöneticiliğine terfi ettirildi.

Bu yeniden yapılandırmadan sonra Li Sheng Racing, NIO 333’ün Formula E’ye odaklanmasını ve 1340 beygir gücündeki EP9 aracını geliştirmeye zaman harcamamasını istedi.

paylaşım
yorumlar
Mercedes, Gen3 kurallarına katılmadan önce ‘’açıklama’’ bekliyor

Önceki haber

Mercedes, Gen3 kurallarına katılmadan önce ‘’açıklama’’ bekliyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Editör Matt Kew

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Kanada GP risk altında, Türkiye iddiaları artıyor!

5s
2
Formula 1

Binotto: "Motor tarafında hâlâ gerideyiz"

7s
3
Formula 1

Hamilton: ‘’Verstappen dördüncü virajdaki hatasını bir daha yapmayacak’'

3s
4
Formula 1

Webber, ‘sihirbaz’ Perez’in iyi sonuçlar alacağından emin

31 dk
5
Formula 1

UOL: "Türkiye, 2021'de F1 takvimine dönebilir"

1g
Son Haberler
NIO 333, Formula E’nin Gen3 kurallarında da seride kalmayı planlıyor
Formula E

NIO 333, Formula E’nin Gen3 kurallarında da seride kalmayı planlıyor

1s
Mercedes, Gen3 kurallarına katılmadan önce ‘’açıklama’’ bekliyor
Formula E

Mercedes, Gen3 kurallarına katılmadan önce ‘’açıklama’’ bekliyor

1s
Porsche, Formula E’nin Gen3 kurallarını kabul etti
Formula E

Porsche, Formula E’nin Gen3 kurallarını kabul etti

31 Mar 2021
Formula E yarış düzenlemek istediği ülkeleri açıkladı
Formula E

Formula E yarış düzenlemek istediği ülkeleri açıkladı

31 Mar 2021
Nissan, Formula E için planladığı yeni güç ünitesini erteledi
Formula E

Nissan, Formula E için planladığı yeni güç ünitesini erteledi

30 Mar 2021
Son Videolar
Jaguar Racing | Mitch Evans 7. sezon için kullanacağı yeni kaskını tanıttı 00:58
Formula E
31 Mar 2021

Jaguar Racing | Mitch Evans 7. sezon için kullanacağı yeni kaskını tanıttı

Jaguar Racing | 1. & 2. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar 04:20
Formula E
10 Mar 2021

Jaguar Racing | 1. & 2. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar

Jaguar Racing | 7. Sezon 2. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar 01:01
Formula E
1 Mar 2021

Jaguar Racing | 7. Sezon 2. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar

Jaguar Racing | 7. Sezon 1. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar 01:01
Formula E
28 Şub 2021

Jaguar Racing | 7. Sezon 1. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar

Jaguar Racing: Formula E Diriyah E-Prix Teaser Trailer 00:29
Formula E
26 Şub 2021

Jaguar Racing: Formula E Diriyah E-Prix Teaser Trailer

Daha fazlası
Matt Kew
Mercedes, Gen3 kurallarına katılmadan önce ‘’açıklama’’ bekliyor
Formula E / Son dakika

Mercedes, Gen3 kurallarına katılmadan önce ‘’açıklama’’ bekliyor

Extreme E, toz endişelerinin ardından Suudi Arabistan formatını değiştiriyor
Extreme E / Haberler

Extreme E, toz endişelerinin ardından Suudi Arabistan formatını değiştiriyor

Button, ‘’off-road’’ becerilerini geliştirmek için Extreme E’de yarışacak
Extreme E / Haberler

Button, ‘’off-road’’ becerilerini geliştirmek için Extreme E’de yarışacak

Çok Okunanlar Bugün

Kanada GP risk altında, Türkiye iddiaları artıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Kanada GP risk altında, Türkiye iddiaları artıyor!

Binotto: "Motor tarafında hâlâ gerideyiz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Motor tarafında hâlâ gerideyiz"

Hamilton: ‘’Verstappen dördüncü virajdaki hatasını bir daha yapmayacak’'
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Hamilton: ‘’Verstappen dördüncü virajdaki hatasını bir daha yapmayacak’'

Webber, ‘sihirbaz’ Perez’in iyi sonuçlar alacağından emin
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Webber, ‘sihirbaz’ Perez’in iyi sonuçlar alacağından emin

UOL: "Türkiye, 2021'de F1 takvimine dönebilir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

UOL: "Türkiye, 2021'de F1 takvimine dönebilir"

Schumacher: "Vettel neden böyle hatalar yapmaya devam ediyor?"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Vettel neden böyle hatalar yapmaya devam ediyor?"

Marko: "En iyi paket bizdeydi ama elimizden gelenin en iyisini yapamadık"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "En iyi paket bizdeydi ama elimizden gelenin en iyisini yapamadık"

Alfa Romeo, orta grup savaşına "geri döndü"
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Alfa Romeo, orta grup savaşına "geri döndü"

Son Haberler

NIO 333, Formula E’nin Gen3 kurallarında da seride kalmayı planlıyor
Formula E Formula E / Haberler

NIO 333, Formula E’nin Gen3 kurallarında da seride kalmayı planlıyor

Mercedes, Gen3 kurallarına katılmadan önce ‘’açıklama’’ bekliyor
Formula E Formula E / Son dakika

Mercedes, Gen3 kurallarına katılmadan önce ‘’açıklama’’ bekliyor

Porsche, Formula E’nin Gen3 kurallarını kabul etti
Formula E Formula E / Haberler

Porsche, Formula E’nin Gen3 kurallarını kabul etti

Formula E yarış düzenlemek istediği ülkeleri açıkladı
Formula E Formula E / Son dakika

Formula E yarış düzenlemek istediği ülkeleri açıkladı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.