NIO 333, Formula E’nin Gen3 kurallarında da seride kalmayı planlıyor

Takım, Çinli bir pist sahibi ve ulusal binek otomobil şampiyonası organizatörü Li Sheng Racing tarafından, 2019-20 sezonunun öncesinde alınmıştı.

Şimdi ise, otomotiv aksesuar ve ARGE firması Gusto Engineering’le bir ortaklık kurdular.

Gusto Engineering, 2014’ten beri, Çin Binek Otomobil Şampiyonası (CTCC) şampiyonasının resmî motor ve şasi tedarikçiliğini yapıyor.

Bu ‘’uzun dönem proje’’ ile, Formula E’de kazanılan bütün elektrikli yarış bilgilerinin, Çin motor sporları endüstrisine aktarılması planlanıyor.

Takım yöneticisi Alex Hui konu hakkında şunları söyledi: ‘’333 Racing’in uzun dönem Formula E projesinin bir sonraki etabı için, elektrikli yarışlar hakkındaki bilgileri, Çin motor sporlarına ve otomotiv pazarına geri getirmek istiyoruz.’’

‘’Birleşik Krallık ve Çin arasında, Gusto’nun ortaklığında güçlü bir teknik birliktelik kurmak istiyoruz.’’

Oliver Turvey, NIO 333, NIO 333 001 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

‘’LSR yönetici Qing Xia, bana danışmanlık teklif etti ve sonrasında da takımın yöneticisi olarak kalma fırsatı sundu.’’

‘’Takımın günlük işlerinden ben sorumlu değilim, bunu Birleşik Krallık’taki iş arkadaşlarım yapıyor. Ben teknik stratejiden sorumluyum.’’

‘’Sürekli, takımı daha ileri taşımaları için neye ihtiyaçları olduğunu anlamak adına mühendislerle konuşuyorum.’’

31 Mart Gen3 kurallarına katılmak için son tarih olsa da, Autosport’un öğrendiklerine göre geç katılacak üreticilere biraz esneklik tanınmış.

Formula E bu tarihten sonra da kayıt kabul edecek ancak takımların kurallara ne kadar erken kaydolacağı, Gen3 tedarikçileri Spark Racing Technology, Williams Advanced Engineering ve Hankook’un sağladığı FIA verilerine erişimlerini belirleyecek.

China Racing ve NEXTEV isimleriyle de şampiyonaya katılmış olan NIO 333 takımı, seri başladığından beri şampiyonada yer aldı ve 2014-15 yılındaki ilk şampiyonayı Nelson Piquet Jr. ile kazandı.

2019-20 sezonundan sonra takım, yönetiminde değişikliğe gitti ve Christian Silk takım patronluğuna, Roberto Costa ise takım yöneticiliğine terfi ettirildi.

Bu yeniden yapılandırmadan sonra Li Sheng Racing, NIO 333’ün Formula E’ye odaklanmasını ve 1340 beygir gücündeki EP9 aracını geliştirmeye zaman harcamamasını istedi.