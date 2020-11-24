NIO Formula E takımının ikinci koltuğu Blomqvist'e gitti

Blomqvist, 2017/18 FE sezonunda Andretti takımı ile seride yer almış ve daha sonra geçen sezon Berlin'deki son yarışlarda James Calado'nun yerini almak için Jaguar'a katılmıştı.

Sekiz FE yarışında yer alan 26 yaşındaki Britanyalı sürücünün en iyi sonucu, 2018 Marakeş E-Prix'deki sekizinciliğiydi.

Blomqvist, “2021 FIA Formula E Dünya Şampiyonası sezonu için NIO 333'e katılmaktan son derece memnunum ve ekiple çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum."

"Takımın bana verdiği fırsat ve duydukları güvenden ötürü onlara minnettarım. Buna başarı ile yanıt vermek için sabırsızlanıyorum."

Blomqvist, dokuz gün ve 1700 millik özel bir test programı kapsamında zaten NIO 333'ün direksiyonuna geçti.

NIO, Berlin'deki son yarışlarda Daniel Abt ile mücadele etmişti ve tarafların birlikte devam edebileceği konuşuluyordu.

Ancak Alman pilot, NIO ile anlaşamadı ve gelecek yıl gridde yer almayacak gibi görünüyor.

Blomqvist şöyle devam etti: “Formula E'ye tam zamanlı olarak geri dönmek harika, çünkü seri yıllar içinde gücüne güç kattı ve yedinci sezonda tekrar gridde olmaktan gurur duyuyorum."

"Son zamanlarda ekibi tanımak ve bu ilişkileri kurmak harikaydı. Hepimiz önümüzdeki sezon için son derece motiveyiz ve bu olumlu atmosferin bir parçası olmak harika."

NIO geçen yıl hiçbir yarışta puan almayı başaramamıştı. Bundan ötürü sezonu son sırada tamamladı.