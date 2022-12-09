NIO 333 yeni Formula E renk düzenini tanıttı
NIO 333, bugün gerçekleştirdiği lansmanla yeni sezonda kullanacağı Formula E aracının renk düzenini tanıttı.
NIO-333 takımı, Gen3 döneminde yarışacağı yeni aracın örtüsünü bugün kaldırdı. Araç, koyu mavi reni korumaya devam ediyor ancak artık üzerinde kırmızı, beyaz ve deniz mavisi hatlar var.
Takım, serinin dokuzuncu sezonu için Sergio Sette Camara ile anlaştı ve Brezilyalı sürücü burada Dan Ticktum ile takım arkadaşı olacak.
Varano ve Mallory Park'taki test günlerinin ardından konuşan NIO 333'ten Russell O'Hagan, Gen3 döneminin kendilerine yeni bir fırsat vereceğini ve bu düzenlemelerin sonuna doğru ilk üçe girecek kadar hızlı olmayı umduklarını dile getirmişti.
NIO 333'ün yeni aracının lansmanında konuşan O'Hagan, takımın Gen3 dönemine hazırlanmak için büyük çaba gösterdiğine vurgu yaptı.
O'Hagan, "NIO 333 ER9'umuzun renk düzeninde gerçekten çok memnunuz. Umarım bizi yeni ve cesur bir renk düzeniyle görmek, tarihimizde yeni bir sayfa açtığımız şu dönemde serinin taraftarları ve takipçileri için de heyecan vericidir."
NIO 333 ER9
Photo by: NIO Formula E Team
"Bu, şampiyona için heyecan verici bir dönem ve tasarım ekibimizle beraber dinamik, modern ve şık bir araç ortaya çıkarmak için çok sıkı çalıştık. Araç da şimdi harika görünüyor."
"Önümüzdeki hafta Valensiya'da yapılacak sezon öncesi testlerde aracı pist üstünde görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Gen3 projesi üzerinde uzun süredir çok çalışıyoruz. Bu gerçekten büyük bir proje."
"Araç göründüğü kadar iyiyse, bizi iyi bir yıl bizi bekliyor demektir. İşaretler olumlu ancak bunu zaman gösterecek ve öğrenmek için daha fazla beklememize gerek yok."
"Takımın şu ana kadar başardıklarıyla inanılmaz derecede gurur duyuyorum." dedi.
NIO 333'ün yeni renk düzenini tanıtmasıyla, önümüzdeki hafta yapılacak Valensiya testinden önce, yeni aracını tanıtmayan sadece Envision ve Mahindra kalmış oldu.
Fotoğraf: NIO Formula E Team
Fotoğraf: NIO Formula E Team
Fotoğraf: NIO Formula E Team
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