NIO 333, test öncesinde 2022 Formula E renk düzenini tanıttı

Formula E'de yer aldığı günden bu yana koyu mavi, deniz tonu mavisi ve siyah karbon fiber renginin bir kombinasyonunu kullanan NIO 333, bu yıl bu tasarımı biraz daha geliştirdi.

En büyük değişiklik, ön tekerleklerin üstündeki bölümler ve arka kanat da dahil olmak üzere, aracın çeşitli kısımlarına, Çin'in ulusal bayrağında kullanılanla aynı kırmızı rengin eklenmesi oldu.

NIO 333, yenilenen renk düzeni ve kırmızı renk sayesinde, Jaguar'ın I-Type aracıyla aralarındaki benzerliğin ortadan kalkmasını ve araçlarının daha belirgin olmasını hedefliyor.

CEO Vincent Wang, "Geçen sezonun sonundan bu yana , 8. Sezon için ekibimizin nasıl bir renk düzenine sahip olacağını düşünüyorum."

"Geçen sezonun araç tasarımı oldukça iyi karşılandı, bu kesinlikle mutluluk verici bir şey ama aynı zamanda 2022 için daha da iyi bir tasarım bulmamız açısından da iyi bir mücadele oldu!"

"Birçok farklı varyasyon denedik ve taraftarların tanıdığı, ama aynı zamanda farklı olabilecek bir şey istedik. Çinli ve İngiliz ekip üyelerimizin yanı sıra, tasarım ekibimiz arasında gerçekleştirilen görüşmelerden sonra, geçen yılın beğenilen tasarımından yola çıkan bir konseptte karar kıldık." dedi.

İki NIO 333 001, 2022'de 3 ve 33 numaralarla yarışacak. Geçen sezon #8 ve #88 numaralarıyla mücadele etmişlerdi.

Oliver Turvey, yeni sezonda da NIO 333'te kalacak ve takım arkadaşının 29 Kasım'da başlayacak Valensiya testi öncesinde duyurulması bekleniyor.