Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Resmi: Giovinazzi, 2022'de Dragon'la Formula E'de yarışacak
Formula E Haberler

NIO 333, test öncesinde 2022 Formula E renk düzenini tanıttı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

NIO 333 ekibi, bu ay Valencia'da yapılacak sezon öncesi testlerinin başlamasından önce 2022 Formula E renk düzenini tanıttı.

2021-2022 NIO 333 Formula E car
2021-2022 NIO 333 Formula E car
1/3

Fotoğraf: NIO Formula E Team

2021-2022 NIO 333 Formula E car
2021-2022 NIO 333 Formula E car
2/3

Fotoğraf: NIO Formula E Team

2021-2022 NIO 333 Formula E car
2021-2022 NIO 333 Formula E car
3/3

Fotoğraf: NIO Formula E Team

Formula E'de yer aldığı günden bu yana koyu mavi, deniz tonu mavisi ve siyah karbon fiber renginin bir kombinasyonunu kullanan NIO 333, bu yıl bu tasarımı biraz daha geliştirdi.

En büyük değişiklik, ön tekerleklerin üstündeki bölümler ve arka kanat da dahil olmak üzere, aracın çeşitli kısımlarına, Çin'in ulusal bayrağında kullanılanla aynı kırmızı rengin eklenmesi oldu.

NIO 333, yenilenen renk düzeni ve kırmızı renk sayesinde, Jaguar'ın I-Type aracıyla aralarındaki benzerliğin ortadan kalkmasını ve araçlarının daha belirgin olmasını hedefliyor.

CEO Vincent Wang, "Geçen sezonun sonundan bu yana , 8. Sezon için ekibimizin nasıl bir renk düzenine sahip olacağını düşünüyorum."

"Geçen sezonun araç tasarımı oldukça iyi karşılandı, bu kesinlikle mutluluk verici bir şey ama aynı zamanda 2022 için daha da iyi bir tasarım bulmamız açısından da iyi bir mücadele oldu!"

"Birçok farklı varyasyon denedik ve taraftarların tanıdığı, ama aynı zamanda farklı olabilecek bir şey istedik. Çinli ve İngiliz ekip üyelerimizin yanı sıra, tasarım ekibimiz arasında gerçekleştirilen görüşmelerden sonra, geçen yılın beğenilen tasarımından yola çıkan bir konseptte karar kıldık." dedi.

İki NIO 333 001, 2022'de 3 ve 33 numaralarla yarışacak. Geçen sezon #8 ve #88 numaralarıyla mücadele etmişlerdi.

Oliver Turvey, yeni sezonda da NIO 333'te kalacak ve takım arkadaşının 29 Kasım'da başlayacak Valensiya testi öncesinde duyurulması bekleniyor.

paylaşım
yorumlar
Resmi: Giovinazzi, 2022'de Dragon'la Formula E'de yarışacak
Önceki haber

Resmi: Giovinazzi, 2022'de Dragon'la Formula E'de yarışacak
Yorumları görüntüle
Rachit Thukral Daha fazlası
Rachit Thukral
2022'de IMSA'da yer almaya devam edecek olan BMW, LMDh prototipine dair ilk görseli yayınladı
IMSA

2022'de IMSA'da yer almaya devam edecek olan BMW, LMDh prototipine dair ilk görseli yayınladı

MotoGP'den ayrılacak olan Petrucci, 2022'de KTM ile Dakar'a katılacak
Haber video
Dakar

MotoGP'den ayrılacak olan Petrucci, 2022'de KTM ile Dakar'a katılacak

Ogier: "2022'de WEC'e geçiş için en iyi seçim LMP2" Bahreyn çaylak testi
WEC

Ogier: "2022'de WEC'e geçiş için en iyi seçim LMP2"

NIO Formula E Team Daha fazlası
NIO Formula E Team
NIO 333, 2021'deki büyük gelişimlerine rağmen sonuncu olmalarından mutlu değil
Formula E

NIO 333, 2021'deki büyük gelişimlerine rağmen sonuncu olmalarından mutlu değil

NIO 333, COVID-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı
Formula E

NIO 333, COVID-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı

NIO 333, Formula E'nin Gen3 kurallarını kabul eden takımlar arasına katıldı
Formula E

NIO 333, Formula E'nin Gen3 kurallarını kabul eden takımlar arasına katıldı

Son Haberler

NIO 333, test öncesinde 2022 Formula E renk düzenini tanıttı
Formula E Formula E

NIO 333, test öncesinde 2022 Formula E renk düzenini tanıttı

Resmi: Giovinazzi, 2022'de Dragon'la Formula E'de yarışacak
Formula 1 Formula 1

Resmi: Giovinazzi, 2022'de Dragon'la Formula E'de yarışacak

Sette Camara, Dragon Penske Formula E takımı ile anlaşmasını uzattı
Formula E Formula E

Sette Camara, Dragon Penske Formula E takımı ile anlaşmasını uzattı

Giovinazzi, 2022'de Formula E'ye geçebilir
Formula 1 Formula 1

Giovinazzi, 2022'de Formula E'ye geçebilir

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.