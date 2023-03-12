NIO 333: "Daha güçlü sonuçlar ortak ve yatırımcı arayışına yardımcı oluyor"

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Eskiden Çinli elektrikli araç şirketi NIO'ya ait olan 333 Racing, 2019 yılında takımı satın aldı ve yeniden düzenlemeye başladı.

Gen3 düzenlemelerine odaklanan NIO 333, 2023 sezonunda şimdiye kadar sıralama turlarında güçlü bir tempo gösterdi.

Takımın yarış temposu sıralamaya kıyasla daha zayıf görünüyor. Ancak takımın Gen3 geliştirme sürecinin başlarında alınan tasarım kararlarının pakette verimsizlik yarattığını açıklamasıyla, sürücüler Dan Ticktum ve Sergio Sette Camara bu yıl etkileyici olmayı başardı.

Sette Camara Haydarabad'da beşinci olurken, Ticktum Cape Town'da altıncı olmayı başardı. Hui'ye göre NIO 333'ün güçlü sonuçları potansiyel destekçilerle görüşmelerinde onlara daha fazla 'ivme' kazandırıyor.

Hui, "Bazı alanlarda hâlâ kaynak ve prosedür eksikliğimiz var, bu yıl için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Güç aktarma sistemi paketi bu sezon ve gelecek sezon arasında aşağı yukarı dondurulmuş durumda, ancak büyük üreticiler mevcut paketle daha fazla geliştirme yapabilecekler."

"Bunu yapmaya çalışacağız, ancak daha küçük bir ekip olarak gelişim hızımızın daha sınırlı olacağını düşünüyorum. Şimdiden 11. sezonda [2024-2025] bir sonraki paket için nasıl büyük bir adım atacağımıza bakıyoruz."

"Ancak son zamanlarda elde ettiğimiz daha iyi sonuçlarla, ortaklıklar ve diğer tüm fırsatlar açısından daha fazla ivme kazandığımızı söyleyebilirim ki bu da başarımız için çok önemli."

"Bunun iyi bir motivasyon sağladığını düşünüyorum, ancak gerçekçi olup ayaklarımızı yere sağlam basmamız gerekiyor. Pakette bazı açıklar olsa da, daha fazlasını çıkarmaya çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Sergio Sette Camara, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9 Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Diriyah E-Prix'sinde Autosport'a konuşan Hui, NIO 333'ün küçük bir ekip olmasına rağmen üretici bir takım olarak konumunu korumak ve güç aktarma sistemi tasarımında kendi fikri mülkiyet haklarına sahip olmak istediğini açıkladı.

Bunun gelecekte şampiyonaya tedarikçi olarak katılmak isteyen bir OEM'in ilgisini çekebileceğini söyleyen Hui, ekibin 2024-2025 yıllarında Formula E şampiyonluğu için mücadele etmek amacıyla aktif olarak daha fazla sponsor ve yatırımcı aradığını açıkladı.

Hui, "Şampiyonluk kazanacak bir araç üretebileceğimizden eminim. Ancak şu anda daha fazla sponsor, ortak ve yatırımcıya ihtiyacımız var."

"[NIO ile] ilişkimizin gelişebileceğini umuyoruz ama biliyorsunuz, kapı herkese açık. 333 Racing'in gelecekte başka üreticiler veya sponsorlarla çalışabileceği ihtimalini göz ardı etmiyoruz."

"Üretici olmaya karar vermemizin nedeni de bu. Bu daha uzun bir yol gerektiriyor, çünkü IP'nin mülkiyetine sahip olmanın kısa vadede zor olduğunu, ancak kapıları açtığını düşünüyoruz."

"Herhangi bir OEM gelmek isterse, üzerine inşa edebilecekleri bilgiye sahip bir ekibe girmek isterler. Bir müşteri takımında IP yok, bu yüzden burada durum farklı."

"Ama bence olumlu başlangıcımız oldukça fazla ilgi çekti. Çeşitli ortaklarla, sponsorlarla konuşuyoruz, hatta birileri yatırımcı olmak istediklerini söyledi. Görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.