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Formula E / Haberler

NIO 333, COVID-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

NIO 333 takımı, Valensiya’daki duble hafta sonunun öncesinde ekipte çıkan pozitif test sonucunu açıklamakta geç kaldığından, 25.000 euroluk bir para cezasına çarptırıldı.

NIO 333, COVID-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı

FIA, yaptığı açıklamada, NIO 333 takımının ekip personeli içinde pozitif çıkan test sonuçlarını hakkında FIA’nın görevli COVID-19 delegesine zamanında haber vermediğini ve ‘hafta sonuna katılamayacak durumda olan personel konusunda herhangi bir açıklama yapılmadığı’ belirtildi.

Açıklamada ayrıca, FIA’nın etkinlikte görev yapan hijyen kuruluna pozitif test sonucu bilgilerinin ‘birkaç saat sonra’ geldiği belirtildi.

Çin merkezli takım bundan ötürü 25.000 euroluk bir ceza ile karşı karşıya ve bunun 5000 euroluk kısmı gelecek perşembeye kadar ödenmek zorunda. Geriye kalan 20.000 euro ise sezon içinde bir daha böyle bir ihlal yapmadıkları sürece, senenin geri kalanında ödenebilecek.

FIA’nın kural kitabında ihlal edilen kurallardan şöyle bahsediliyor; Makale 4.1: ‘’COVID-19 koduna uyumsuzluk gösteren herhangi bir materyal, anında COVID-19 delegesine bildirilmelidir.’’

Makale 6.6: ‘’Eğer herhangi bir katılımcının etkinliğe katılamayacağı koşullar ortaya çıkarsa (katılımcının testi pozitif çıkarsa, COVID-19 semptomları hissetmeye başlarsa ya da COVID-19 testi pozitif çıkan biriyle yakın temas halinde olmuşsa) katılımcı, etkinliğe katılmamalıdır.’’

Oliver Turvey, NIO 333, NIO 333 001

Oliver Turvey, NIO 333, NIO 333 001

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Formula E, lokal sağlık kuruluşlarına ve sistemlerine daha çok yük olmamak adına her etkinliğe kendi PCR testlerini getirmekte.

 Formula E de geçtiğimiz aylarda da bazı önemli isimlerin testleri pozitif çıkmıştı. Formula E CEO’su Alejandro Agag ve Mahindra Racing takım patronu Dilbagh Gill’in de testleri pozitif çıkmıştı ve  geçen sezonun Berlin’deki 6 yarışlık finalini kaçırmışlardı.

NIO 333, Perşembe sabahı Gen3 kurallarını kabul etmiş ve FE’de 2025-2026 sezonun sonuna kalacağını doğrulayan 6. takım olmuştu.

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Bu da griddeki takımların büyük çoğunluğunun bu kuralları kabul ettiği anlamına geliyor. Fakat Mercedes, Nisan aynının başlarında yaptığı açıklamada kurallarla alakalı daha çok detay ve veri görmeleri gerektiğini bu yüzden henüz anlaşmadıklarını açıklamıştı.

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Formula E, iki yarış daha eklediği 2020/21 takvimini tamamladı

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Formula E, iki yarış daha eklediği 2020/21 takvimini tamamladı
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Seri Formula E
Takımlar NIO Formula E Team
Editör Matt Kew

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