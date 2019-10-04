Nihai 2019/20 Formula E takvimi açıklandı
2019/20 Formula E takviminin son hali bugün itibariyle açıklanırken, Hong Kong takvimden düşürüldü.
Köln'de gerçekleştirilen FIA Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında Formula E takviminin son hali de onaylandı.
2018/19 sezonuna kıyasla Hong Kong takviminden düşerken, Sanya yeni sezon takviminde yer aldı.
Yeni sezon 22 Kasım'da Suudi Arabistan'da yapılacak Ad Diriyah yarışıyla başlayacak ve ertesi gün sezonun ikinci yarışı yine burada gerçekleştirilecek.
Bu iki yarıştan sonra Ocak ayına kadar herhangi bir yarış yapılmayacak. 18 Ocak'ta Santiago yarışı, 15 Şubat'ta Meksika, 29 Şubat'ta ise Marakeş yarışları gerçekleştirilecek.
Mart ayında sadece Sanya yarışı yapılacak ve o da 21 Mart'ta gerçekleştirilecek.
Sezon 2 Nisan'da Roma'da yapılacak yarışla devam ederken, 18 Nisan'da yapışacak Paris, 3 Mayıs'ta yapılacak Seoul ve 6 Haziran'da yapılacak Jakarta yarışlarıyla devam edecek.
21 Haziran'da Berlin, 11 Temmuz'da New York yarışları gerçekleştirecekler.
Sezon 25 ve 26 Temmuz tarihlerinde yapılacak çifte Londra yarışıyla sona erecek.
Takvimde toplamda 14 yarış olacak.
2019/20 Formula E takvimi:
|Tarih
|Yer
|22 Kasım 2019
|Ad Diriyah
|23 Kasım 2019
|Ad Diriyah
|18 Ocak 2020
|Santiago
|15 Şubat 2020
|Meksika
|29 Şubat 2020
|Marakeş
|21 Mart 2020
|Sanya
|2 Nisan 2020
|Roma
|18 Nisan 2020
|Paris
|3 Mayıs 2020
|Séoul
|6 Haziran 2020
|Jakarta
|21 Haziran 2020
|Berlin
|11 Temmuz 2020
|New York
|25 Temmuz 2020
|Londra
|26 Temmuz 2020
|Londra
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula E
|Editör
|Benjamin Vinel
Nihai 2019/20 Formula E takvimi açıklandı
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