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Formula E / Son dakika

Nihai 2019/20 Formula E takvimi açıklandı

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Nihai 2019/20 Formula E takvimi açıklandı
Ekleyen:
4 Eki 2019 19:56

2019/20 Formula E takviminin son hali bugün itibariyle açıklanırken, Hong Kong takvimden düşürüldü.

Köln'de gerçekleştirilen FIA Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında Formula E takviminin son hali de onaylandı.

2018/19 sezonuna kıyasla Hong Kong takviminden düşerken, Sanya yeni sezon takviminde yer aldı.

Yeni sezon 22 Kasım'da Suudi Arabistan'da yapılacak Ad Diriyah yarışıyla başlayacak ve ertesi gün sezonun ikinci yarışı yine burada gerçekleştirilecek.

Bu iki yarıştan sonra Ocak ayına kadar herhangi bir yarış yapılmayacak. 18 Ocak'ta Santiago yarışı, 15 Şubat'ta Meksika, 29 Şubat'ta ise Marakeş yarışları gerçekleştirilecek.

Mart ayında sadece Sanya yarışı yapılacak ve o da 21 Mart'ta gerçekleştirilecek.

 

Sezon 2 Nisan'da Roma'da yapılacak yarışla devam ederken, 18 Nisan'da yapışacak Paris, 3 Mayıs'ta yapılacak Seoul ve 6 Haziran'da yapılacak Jakarta yarışlarıyla devam edecek.

21 Haziran'da Berlin, 11 Temmuz'da New York yarışları gerçekleştirecekler.

Sezon 25 ve 26 Temmuz tarihlerinde yapılacak çifte Londra yarışıyla sona erecek.

Takvimde toplamda 14 yarış olacak.

2019/20 Formula E takvimi:

Tarih Yer
22 Kasım 2019 Saudi Arabia Ad Diriyah
23 Kasım 2019 Saudi Arabia Ad Diriyah
18 Ocak 2020 Chile Santiago
15 Şubat 2020 Mexico Meksika
29 Şubat 2020 Morocco Marakeş
21 Mart 2020 China Sanya
2 Nisan 2020 Italy Roma
18 Nisan 2020 France Paris
3 Mayıs 2020 Korea, Republic of Séoul
6 Haziran 2020 Indonesia Jakarta
21 Haziran 2020 Germany Berlin
11 Temmuz 2020 United States New York
25 Temmuz 2020 United Kingdom Londra
26 Temmuz 2020 United Kingdom Londra
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Editör Benjamin Vinel

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Ad Diriyah E-prix

Ad Diriyah E-prix

22 Kas - 22 Kas
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