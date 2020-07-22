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Formula E / Son dakika

Nick Chester, Mercedes Formula E takımına katıldı

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Nick Chester, Mercedes Formula E takımına katıldı
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
22 Tem 2020 10:29

Eski Renault Formula 1 teknik şefi Nick Chester, gelecek ay Berlin'de yapılacak sezon finali öncesinde Mercedes'in Formula E programına katıldı.

51 yaşındaki Chester, Benetton, Renault ve Lotus gibi takımlarla 19 yıl boyunca Enstone'da görev aldı.

2000 yılında Enstone'a geçmeden önce de Simtek, Ligier ve Arrows ile çalıştı. 

Chester, 2013 yılında takımın teknik direktörü olarak James Allison'un yerini aldı, ancak teknik departmanın yeniden yapılandırılmasının bir parçası olarak Aralık ayında Renault'dan ayrıldı.

Chester'ın adı Williams ile anılmasına rağmen Mercedes'in Formula E projesinde yer alacağı duyuruldu.

Chester, Mercedes-Benz EQ Formula E takımının teknik direktörü oldu ve Temmuz ayının başında program üzerinde çalışmaya başladı.

Bu, Chester'ın Ağustos ayının başında yapılacak 2019-20 sezonunun final yarışında Mercedes'le çalışacağı anlamına geliyor.

Daha önce Valtteri Bottas'ın mühendisi Tony Ross da Mercedes'in Formula E projesine dahil olmuştu.

Mercedes, 2019-20 Formula E sezonunun başında seriye dahil olmuştu.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , Formula E
Editör Luke Smith

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